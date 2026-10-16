पधारो म्हारे देश : CM शर्मा बोले- सस्ती जमीन और बिजली के साथ राजस्थान में निवेश के बेहतर अवसर...
भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में निवेश के बेहतर अवसर हैं. दुनिया में राजस्थान के मसालों की महक.
Published : October 16, 2026 at 7:21 PM IST
जयपुर: राजस्थान में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारी शुरू हो गई है. 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में प्रवासी राजस्थानी संवाद कार्यक्रम के जरिए प्रवासी राजस्थानियों से प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया.
सीएम ने कहा कि राजस्थान के मसालों की महक दुनिया के कई देशों तक पहुंच रही है. जीरा, सौंफ, मेथी सहित तिलहन और दलहन की पैदावार प्रदेश को कृषि क्षेत्र में नई पहचान दे रही है. राजस्थान निवेश के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हैं. यहां में सस्ती जमीन और सस्ती बिजली निवेशकों के लिए बड़ी ताकत है. होटल, रिजॉर्ट, कृषि और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं.
https://t.co/Vx5BwBg7Pv— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 16, 2026
40 चैप्टर से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा : उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में देश-विदेश में राजस्थान फाउंडेशन के 40 चैप्टर से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ प्रवासियों के मन में अभी भी पुराना राजस्थान बसा हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है. राइजिंग राजस्थान के माध्यम से प्रवासियों को प्रदेश से जोड़ने का अवसर मिला है. निवेश के लिए हुए 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से 9 लाख करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं.
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मसालों से लेकर ऊर्जा तक संभावनाएं : मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है. प्रदेश के मसाले दुनिया के कई देशों में पहुंच रहे हैं. जीरा, सौंफ, मेथी, तिलहन और दलहन जैसी उपज निवेश के नए अवसर उपलब्ध कराती हैं. उन्होंने प्रवासियों से अपनी कर्मभूमि में अर्जित अनुभव और संसाधनों का उपयोग मातृभूमि के विकास में करने की अपील की. मुख्यमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान बिजली उत्पादन में मजबूत स्थिति में है और दूसरे राज्यों को भी बिजली दे रहा है.
राजस्थान की संस्कृति से जुड़ी रहें नई पीढ़ी : मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों को परिवार सहित प्रदेश आने का न्योता दिया, ताकि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति, परंपराओं और विरासत से जुड़ी रहे. उन्होंने कहा कि राजस्थान शक्ति और भक्ति की धरती है. महाराजा सूरजमल, महाराणा प्रताप और मीराबाई जैसे व्यक्तित्वों को पूरी दुनिया जानती है. प्रदेश की संस्कृति और विरासत की जितनी चर्चा की जाए, कम है.
नैरोबी से जुड़े डॉ. सोमवीर सिंह ने राजस्थान में हो रहे विकास कार्यों और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की सराहना की. उन्होंने कहा कि राजस्थान का भोजन दिल में बसा है और ब्रज की होली, गणगौर व तीज जैसे त्योहारों की याद हमेशा आती है. दुबई, मेलबर्न, सूरत, भुवनेश्वर, दिल्ली, न्यूयॉर्क और कोलकाता सहित कई स्थानों से जुड़े प्रवासियों ने भी अपने अनुभव साझा किए. कुछ प्रतिनिधियों ने राजस्थान में होटल और अन्य व्यावसायिक परियोजनाएं शुरू करने की इच्छा जताई.
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राजस्थान फाउंडेशन के 11 नए चैप्टर खुलेंगे : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान फाउंडेशन के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 11 नए चैप्टर शुरू करने की घोषणा की. इससे चैप्टर की संख्या 40 से बढ़कर 51 हो जाएगी. उन्होंने शेखावाटी की हवेलियों को प्रदेश की अनमोल विरासत बताते हुए कहा कि विकास के साथ विरासत का संरक्षण भी जरूरी है. क्षेत्र की 662 हवेलियों को चिह्नित किया गया है. 8 दिसंबर को शेखावाटी हेरिटेज मीट आयोजित होगी, जिसमें प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया जाएगा. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और जयपुर महापौर सुनील कोठारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.