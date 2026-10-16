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पधारो म्हारे देश : CM शर्मा बोले- सस्ती जमीन और बिजली के साथ राजस्थान में निवेश के बेहतर अवसर...

कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम भजनलाल ( Source : Rajasthan CMO )

जयपुर: राजस्थान में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारी शुरू हो गई है. 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में प्रवासी राजस्थानी संवाद कार्यक्रम के जरिए प्रवासी राजस्थानियों से प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया.

सीएम ने कहा कि राजस्थान के मसालों की महक दुनिया के कई देशों तक पहुंच रही है. जीरा, सौंफ, मेथी सहित तिलहन और दलहन की पैदावार प्रदेश को कृषि क्षेत्र में नई पहचान दे रही है. राजस्थान निवेश के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हैं. यहां में सस्ती जमीन और सस्ती बिजली निवेशकों के लिए बड़ी ताकत है. होटल, रिजॉर्ट, कृषि और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं.