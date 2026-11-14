प्रवासी राजस्थानी दिवस: 8 को शेखावाटी हेरिटेज मीट, सीएम बोले- प्रवासी राजस्थानियों को जन्मभूमि से जोड़ना हमारी प्राथमिकता
भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी प्रदेश की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार हैं.
Published : November 14, 2026 at 6:30 PM IST
जयपुर: प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें अपनी जन्मभूमि से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करने जा रही है. इस बार आयोजन को प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और निवेश की संभावनाओं से जोड़ने की तैयारी है.8 दिसंबर को झुंझुनू के खेतड़ी स्थित अभयगढ़ में शेखावाटी हेरिटेज मीट होगी. इसके बाद 9 दिसंबर को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सांस्कृतिक संध्या और 10 दिसंबर को जयपुर के जेईसीसी में प्रवासी राजस्थानी दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजन की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की.
प्रवासी राजस्थानियों को जन्मभूमि से जोड़ना हमारी प्राथमिकता: भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी प्रदेश की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार हैं. प्रवासी राजस्थानी दिवस उनके लिए अपनी जन्मभूमि से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है. इस आयोजन के माध्यम से देश और दुनिया में बसे राजस्थानियों को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और निवेश की संभावनाओं से परिचित कराया जाना चाहिए.
पढ़ें: प्रवासी राजस्थानी दिवस : 'खाली कुर्सियों' पर भिड़े सरकार-कांग्रेस, मंत्री बोले- ऐसे लोगों को सिर्फ कुर्सियां दिखती हैं
खेतड़ी में होगी हेरिटेज मीट: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने पर जोर दिया. भजनलाल शर्मा ने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध कला-संस्कृति और विशिष्ट स्थापत्य कला की पहचान हैं. इन धरोहरों को पर्यटन की दृष्टि से नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.इसी उद्देश्य से 8 दिसंबर को झुंझुनू के खेतड़ी स्थित अभयगढ़ में शेखावाटी हेरिटेज मीट आयोजित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने सीकर, झुंझुनू और चूरू के प्रमुख प्रवासी राजस्थानियों, उद्योगपतियों और हवेली मालिकों को इस आयोजन से जोड़ने के निर्देश दिए.शर्मा ने कहा-सरकार की कोशिश है कि शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण, पर्यटन और निवेश की संभावनाओं पर प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद हो सके.
पढ़ें: प्रवासी राजस्थान दिवस कार्यक्रम को डोटासरा ने बताया फ्लॉप शो, कहा- पीएम मोदी ने भी आना उचित नहीं समझा
सभी तैयारियां समय से पूरी की जाएं: तीन दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन 9 दिसंबर को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी. इसके माध्यम से राजस्थान की लोककला, संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. वहीं, 10 दिसंबर को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में प्रवासी राजस्थानी दिवस का मुख्य कार्यक्रम होगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आयोजन में देश-विदेश के विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. भजनलाल शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं, ताकि प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की उपलब्धियों, विकास योजनाओं और भविष्य की संभावनाओं से परिचित कराया जा सके. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोड़ा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.
पढ़ें:प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025: 'जहां न पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी' की गूंज के बीच प्रवासियों का बाहें फैलाकर स्वागत
पढ़ें: जेल में प्रवासी राजस्थानी दिवस की झलक, बंदियों ने बनाई आकर्षक सैंड आर्ट