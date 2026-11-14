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प्रवासी राजस्थानी दिवस: 8 को शेखावाटी हेरिटेज मीट, सीएम बोले- प्रवासी राजस्थानियों को जन्मभूमि से जोड़ना हमारी प्राथमिकता

सीएम ने प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर ली बैठक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें अपनी जन्मभूमि से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करने जा रही है. इस बार आयोजन को प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और निवेश की संभावनाओं से जोड़ने की तैयारी है.8 दिसंबर को झुंझुनू के खेतड़ी स्थित अभयगढ़ में शेखावाटी हेरिटेज मीट होगी. इसके बाद 9 दिसंबर को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सांस्कृतिक संध्या और 10 दिसंबर को जयपुर के जेईसीसी में प्रवासी राजस्थानी दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजन की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की.