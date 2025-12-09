ETV Bharat / state

प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 : राजस्थान के वैश्विक प्रवासी 10 दिसंबर को जयपुर में होंगे एकजुट, होगा 1 लाख करोड़ का निवेश

जयपुर में 10 दिसंबर को जेईसीसी में ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025’ आयोजित किया जा रहा है. उद्योग जगत के दिग्गज होंगे शामिल.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (SOURCE : CMO Rajasthan)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 1:50 PM IST

जयपुर : 'प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025' को लेकर कार्यक्रम 10 दिसंबर को जयपुर के जेईसीसी सभागार में आयोजित होंगे. इस दिन राजस्थान के वैश्विक प्रवासी जयपुर में एकजुट होंगे. अपने वाइब्रेंट प्रवासी समुदाय के स्वागत करने के लिए राजस्थान तैयार है. इस प्रमुख समारोह का उद्देश्य देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसे प्रवासी राजस्थानियों के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करना और राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के साथ सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में पहुंचाने में उनके शानदार योगदान का उत्सव मनाना है. समारोह के उद्घाटन सत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मुख्य संबोधन होगा. इसमें वे प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ आपसी संबंधों को बढ़ाने, राज्य के आर्थिक विकास, वैश्विक साझेदारी और गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए अपनी सरकार के विजन के बारे में चर्चा करेंगे.

कारोबार और उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियां शामिल होंगी : मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 'प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025' के इस उद्घाटन सत्र को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी संबोधित करेंगे. इस आयोजन की शुरुआत राजस्थान की विकास यात्रा और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की झलक दिखाने वाली प्रदर्शनी 'प्रगति पथ' के उद्घाटन के साथ होगी.

प्रवासी राजस्थानी दिवस के कार्यक्रम
प्रवासी राजस्थानी दिवस के कार्यक्रम (फोटो -राजस्थान सीएमओ)

इसके बाद उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का स्वागत उद्बोधन होगा. साथ ही, उद्घाटन सत्र में देश के कारोबार और उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियां भी शामिल होंगी, जिनमें वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल और टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा शामिल हैं. ये सभी राजस्थान, यहां हुए बदलाव और राज्य में उद्योग और व्यापार की संभावनाएं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार की ओर से किए जा रहे सुधारों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे.

पढ़ें. प्रदेश में निवेश करें प्रवासी राजस्थानी, यहां कच्चे माल से लेकर बिजली तक सबकुछ उपलब्ध: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव: इसके अलावा, उद्घाटन सत्र में राजस्थान और प्रवासी राजस्थानी समुदाय के बीच हमेशा से रहे भावनात्मक जुड़ाव और साझा विरासत को एक विशेष फिल्म के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा. साथ ही, इस अवसर पर 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों (एमओयू) की ग्राउंड ब्रेकिंग भी की जाएगी. इन्हें मिला कर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट 2024 के बाद से धरातल पर शुरू हुई परियोजनाओं की कुल मूल्य 8 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी, जो राज्य में निवेश-आधारित विकास और नवाचारों के एक नए दौर के शुरुआत को दर्शाता है.

'कमिटमेंट इन एक्शन' लॉन्चिंग : इसके अलावा, इस सत्र में एक कॉफी टेबल बुक 'कमिटमेंट इन एक्शन' का भी अनावरण किया जाएगा, जिसमें 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट 2024' के तहत किए गए एमओयू (MoU) के ग्राउंड ब्रेकिंग को दर्शाया गया है, जो प्रगति, साझेदारी और सामूहिक उपलब्धियों का प्रमाण है. इस अवसर पर देश-विदेश में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रवासी राजस्थानी समुदाय के कुछ विशिष्ट हस्तियों को 'प्रवासी राजस्थानी सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा.

पढ़ें. राजस्थान में पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को, सीएम ने देशभर के अधिकारियों को किया आमंत्रित

इस समारोह में राजस्थान सरकार के मंत्री और अधिकारी, उद्योग और कारोबार जगत के दिग्गज, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, निवेशक, सांस्कृतिक जगत की हस्तियां और प्रवासी राजस्थानी समुदाय के कई विशिष्ट व्यक्ति भी शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि प्रवासी राजस्थानी दिवस का एक और खास आकर्षण प्रवासी राजस्थानियों (NRR) के साथ ओपन हाउस सत्र है, जिसमें राजस्थान के विकास के लिए प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग बढ़ाने और निवेश के अवसरों पर खुला और सार्थक संवाद होगा.

राजस्थानी संस्कृति और विरासत की झलक : उद्घाटन सत्र और ओपन हाउस सत्र के अलावा, 'प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025' में विषय आधारित सात सेक्टोरल सत्रों का भी आयोजन किया गया है. इनमें रिन्यूएबल एनर्जी, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, जल संसाधन और माइनिंग शामिल हैं. इनमें केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारी, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, नीति निर्माता और उद्यमी मुख्य चुनौतियों, तकनीकी विकास और नए अवसरों पर चर्चा करेंगे. इन सत्रों के जरिए नवाचार, सतत और समावेशी विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में राजस्थान की भूमिका पर चर्चा की जाएगी. प्रवासी राजस्थानी दिवस का समापन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा, जिसमें घूमर और कालबेलिया जैसे पारंपरिक राजस्थानी नृत्य होंगे, साथ ही जाने-माने कलाकारों का एक फ्यूज़न परफॉर्मेंस भी होगा, जो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाएगा.

प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025
PRAVASI RAJASTHANI DIWAS 2025
जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस
