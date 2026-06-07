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प्रतीक के जन्मदिन पर पत्नी अपर्णा भावुक; शेयर की तस्वीरें, बेटी ने पियानो बजाकर किया याद

प्रतीक यादव का बीती 13 मई को हार्ट अटैक से निधन हो गया था. 7 जून को उनका जन्मदिन होता है.

प्रतीक के जन्मदिन पर पत्नी अपर्णा भावुक.
प्रतीक के जन्मदिन पर पत्नी अपर्णा भावुक. (Photo Credit: Aparna Yadav Facebook Page)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 12:41 PM IST

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का 25 दिन पहले निधन हो गया था. 7 जून को प्रतीक का जन्मदिन पड़ता है. हर साल अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाने वाले प्रतीक यादव पहली बार अपने परिवार के साथ नहीं हैं.

ऐसे में उनके जन्मदिन पर उनकी पत्नी अपर्णा यादव भावुक हो गईं और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook पर अपनी छोटी बेटी पद्मजा के साथ एक फोटो शेयर किया. इस पर कैप्शन लिखा- जैसा आप कहते थे आप हमेशा यंग रहेंगे. वहीं, बड़ी बेटी ने पियानो पर हैप्पी बर्थडे टू यू की धुन बजाकर अपने पिता को याद किया.

भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बीती 13 मई को हार्ट अटैक से निधन हो गया था. 7 जून को उनका जन्मदिन होता है. हर वर्ष अपने पूरे परिवार के साथ प्रतीक यादव धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन इस बार घर सूनसान है, क्योंकि इस बार परिवार के बाकी सदस्य तो हैं, लेकिन उनके बीच उनका अपना नहीं है.

बेटी ने पियानो बजाकर पापा को किया याद. (Video Credit: Aparna Yadav Facebook Page)

परिवार प्रतीक यादव को बर्थडे पर मिस कर रहा है. रविवार सुबह ही पत्नी अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें बड़ी बेटी प्रथम पियानो पर हैप्पी बर्थडे की धुन बजाकर अपने डियर फादर को याद कर रही हैं. प्रतीक यादव ने प्रथमा को सफेद रंग का यह खूबसूरत पियानो गिफ्ट किया था, जिसे वीडियो में अपर्णा यादव बता भी रही हैं.

इसके साथ ही अपर्णा यादव ने फेसबुक पर एक स्टोरी भी शेयर की है. इसमें वह अपनी छोटी बेटी और पति के साथ बैठी हुई हैं. फार्मूला वन कार रेस में प्रतीक कार रेसिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा फोटो भी अपर्णा ने शेयर किया है.

बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही छोटी बेटी पद्मजा ने अपने हाथ पर पापा प्रतीक यादव को सीने से लगाए हुए टैटू बनवाया था. इस टैटू में पद्मजा को बहुत ही प्यार से प्रतीक यादव सीने से लगाए हुए हैं. आज जन्मदिन पर पत्नी अपर्णा यादव और बेटियां पद्मजा व प्रथमा काफी मायूस हैं.

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