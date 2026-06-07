ETV Bharat / state

प्रतीक के जन्मदिन पर पत्नी अपर्णा भावुक; शेयर की तस्वीरें, बेटी ने पियानो बजाकर किया याद

प्रतीक के जन्मदिन पर पत्नी अपर्णा भावुक. ( Photo Credit: Aparna Yadav Facebook Page )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का 25 दिन पहले निधन हो गया था. 7 जून को प्रतीक का जन्मदिन पड़ता है. हर साल अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाने वाले प्रतीक यादव पहली बार अपने परिवार के साथ नहीं हैं. ऐसे में उनके जन्मदिन पर उनकी पत्नी अपर्णा यादव भावुक हो गईं और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook पर अपनी छोटी बेटी पद्मजा के साथ एक फोटो शेयर किया. इस पर कैप्शन लिखा- जैसा आप कहते थे आप हमेशा यंग रहेंगे. वहीं, बड़ी बेटी ने पियानो पर हैप्पी बर्थडे टू यू की धुन बजाकर अपने पिता को याद किया. भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बीती 13 मई को हार्ट अटैक से निधन हो गया था. 7 जून को उनका जन्मदिन होता है. हर वर्ष अपने पूरे परिवार के साथ प्रतीक यादव धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन इस बार घर सूनसान है, क्योंकि इस बार परिवार के बाकी सदस्य तो हैं, लेकिन उनके बीच उनका अपना नहीं है. बेटी ने पियानो बजाकर पापा को किया याद. (Video Credit: Aparna Yadav Facebook Page)