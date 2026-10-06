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'राजा साहब को गए अभी बहुत समय नहीं हुआ, इतनी जल्दी उनको भूल गए आप', वीरभद्र सिंह की अनदेखी पर भड़कीं प्रतिभा सिंह!

प्रतिभा सिंह ( ETV BHARAT )

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हालिया रोहड़ू दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का जिक्र नहीं होने पर उनकी पत्नी एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह का दर्द सामने आया है. उन्होंने मुख्यमंत्री की जनसभा के पोस्टर और बैनरों में वीरभद्र सिंह की तस्वीर नहीं होने और मंच से उनका नाम नहीं लिए जाने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह को गुजरे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और रोहड़ू में उन्हें इतनी जल्दी भुला दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है.