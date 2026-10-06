'राजा साहब को गए अभी बहुत समय नहीं हुआ, इतनी जल्दी उनको भूल गए आप', वीरभद्र सिंह की अनदेखी पर भड़कीं प्रतिभा सिंह!
प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी को अपने वरिष्ठ नेताओं के काम और योगदान को हमेशा याद रखना चाहिए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 5:37 PM IST
शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हालिया रोहड़ू दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का जिक्र नहीं होने पर उनकी पत्नी एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह का दर्द सामने आया है. उन्होंने मुख्यमंत्री की जनसभा के पोस्टर और बैनरों में वीरभद्र सिंह की तस्वीर नहीं होने और मंच से उनका नाम नहीं लिए जाने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह को गुजरे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और रोहड़ू में उन्हें इतनी जल्दी भुला दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है.
रोहड़ू दौरे के दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह जैसी बड़ी राजनीतिक शख्सियत को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में याद तक नहीं किया गया. उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी इस बारे में विचार करने को कहा. उनका कहना था कि रोहड़ू से वीरभद्र सिंह का लंबे समय तक जुड़ाव रहा है, इसलिए यहां उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए.
'कांग्रेस की विचारधारा गुटबाजी को बढ़ावा देना नहीं'
प्रतिभा सिंह ने कहा कि अगर किसी एक व्यक्ति ने वीरभद्र सिंह का पोस्टर नहीं लगाया था तो कांग्रेस के दूसरे पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनकी तस्वीर लगा सकते थे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा गुटबाजी को बढ़ावा देने की नहीं रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और उनके योगदान को याद रखना सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है.
यशवंत सिंह परमार का दिया उदाहरण
प्रतिभा सिंह ने अपने राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी वह नाहन या सिरमौर क्षेत्र में जाती हैं तो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार को याद करना नहीं भूलतीं. इसी तरह उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने भी हिमाचल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके योगदान को भुलाया नहीं जाना चाहिए.
बता दें कि वीरभद्र सिंह का रोहड़ू से लंबे समय तक राजनीतिक संबंध रहा. वह 1990 से 2007 तक पांच बार रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे. यही वजह है कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान उनके पोस्टर और भाषण में नाम नहीं होने को लेकर प्रतिभा सिंह की नाराजगी सामने आई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 से 3 अक्टूबर तक रोहड़ू और रामपुर क्षेत्र का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री के रोहड़ू दौरे के बाद प्रतिभा सिंह की नाराजगी ने कांग्रेस के भीतर वरिष्ठ नेताओं की भूमिका और उनके योगदान को लेकर चर्चा बढ़ा दी है. प्रतिभा सिंह ने साफ कहा कि पार्टी को अपने वरिष्ठ नेताओं के काम और योगदान को याद रखना चाहिए और उनके सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए.
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