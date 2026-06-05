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क्या कांग्रेस में नहीं होता कार्यकर्ताओं का सम्मान? नीरज भारती के समर्थन में प्रतिभा सिंह ने कही ये बात

प्रतिभा सिंह ने कहा कि अगर नीरज भारती की कोई नाराजगी है तो उसे बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है.

PRATIBHA SINGH ON NEERAJ BHARTI
पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 5:35 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष एक बार फिर खुलकर सामने आता दिख रहा है. कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से नीरज भारती के इस्तीफे के बाद अब पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह ने भी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का मुद्दा उठाते हुए सरकार और संगठन को संदेश देने की कोशिश की है. प्रतिभा सिंह के बयान को प्रदेश कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है.

नीरज भारती के समर्थन में उतरीं प्रतिभा सिंह

मीडिया से बातचीत के दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि नीरज भारती ने कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए जमीनी स्तर पर काफी मेहनत की थी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के पीछे कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान रहा है, जिनमें नीरज भारती भी शामिल हैं. प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद अक्सर उन लोगों को भुला दिया जाता है जिन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए वर्षों तक मेहनत की होती है. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान और जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए ताकि उनका मनोबल बना रहे.

'कार्यकर्ताओं की सुनवाई जरूरी'

पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ताओं की पूरी सूची है जिन्होंने कठिन समय में कांग्रेस का साथ दिया और संगठन को मजबूत किया. उन्होंने कहा कि यदि इन कार्यकर्ताओं को उचित स्थान नहीं मिलेगा तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नीरज भारती पहले मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) भी रह चुके हैं और यदि उनकी कोई नाराजगी है तो उसे बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है. उनके अनुसार संगठन को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए.

इस्तीफे के बाद बढ़ी सियासी चर्चा

गौरतलब है कि कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बेटे और कांग्रेस नेता नीरज भारती पिछले कुछ समय से सरकार और पार्टी नेतृत्व के कुछ फैसलों को लेकर लगातार नाराजगी जता रहे थे. गुरुवार को उन्होंने प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी थी. उनके इस्तीफे के बाद विपक्ष भी कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति को लेकर सवाल उठा रहा है. ऐसे में प्रतिभा सिंह का बयान राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

भाजपा के दावों पर भी साधा निशाना

इस दौरान प्रतिभा सिंह ने पंचायत चुनावों में भाजपा द्वारा किए जा रहे जीत के दावों को भी खारिज किया. उन्होंने कहा कि भाजपा हर चुनाव के बाद माहौल बनाने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार करती है. प्रतिभा सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस विचारधारा से जुड़े बड़ी संख्या में उम्मीदवार प्रधान, उपप्रधान, बीडीसी और जिला परिषद सदस्य के रूप में चुने गए हैं. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में जनता ने कांग्रेस की नीतियों और सरकार के कामकाज पर भरोसा जताया है.

बढ़ सकती है कांग्रेस की चुनौती

नीरज भारती के इस्तीफे और अब प्रतिभा सिंह के बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस संगठन के भीतर कार्यकर्ताओं की भूमिका और उनकी भागीदारी को लेकर असंतोष मौजूद है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह कांग्रेस नेतृत्व के लिए चुनौती बन सकता है.

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