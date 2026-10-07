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वीरभद्र सिंह के नाम पर नई पार्टी की चर्चा पर प्रतिभा ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, जानें क्या कहा

वीरभद्र के नाम से बनाने वाली पार्टी पर प्रतिभा ने जताई आपत्ति ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की विरासत एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है. वीरभद्र सिंह के नाम और उनकी राजनीतिक पहचान से मिलते-जुलते नामों पर नई राजनीतिक पार्टी बनाने की चर्चाओं के बीच पूर्व सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं प्रतिभा सिंह ने आपत्ति जताई है. उन्होंने निर्वाचन आयोग से हस्तक्षेप करते हुए वीरभद्र सिंह के नाम, पहचान और गुडविल का इस्तेमाल कर किसी भी राजनीतिक दल के पंजीकरण पर रोक लगाने का आग्रह किया है.