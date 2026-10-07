वीरभद्र सिंह के नाम पर नई पार्टी की चर्चा पर प्रतिभा ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, जानें क्या कहा
पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के नाम का इस्तेमाल कर नई पार्टी बनाने की चर्चाओं पर प्रतिभा सिंह ने ईसी को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 6:19 PM IST
शिमला: हिमाचल की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की विरासत एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है. वीरभद्र सिंह के नाम और उनकी राजनीतिक पहचान से मिलते-जुलते नामों पर नई राजनीतिक पार्टी बनाने की चर्चाओं के बीच पूर्व सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं प्रतिभा सिंह ने आपत्ति जताई है. उन्होंने निर्वाचन आयोग से हस्तक्षेप करते हुए वीरभद्र सिंह के नाम, पहचान और गुडविल का इस्तेमाल कर किसी भी राजनीतिक दल के पंजीकरण पर रोक लगाने का आग्रह किया है.
प्रतिभा सिंह ने 7 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. प्रतिभा सिंह ने पत्र में कहा कि मेरे दिवंगत पति वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में कैबिनेट मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे. प्रदेश के लोगों के बीच उनकी अपनी अलग पहचान और सम्मान रहा है. ऐसे में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके नाम और राजनीतिक विरासत से जुड़े नामों का इस्तेमाल कर नई पार्टी बनाने की कोशिश का मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है.
उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोग वीरभद्र सिंह के नाम और उनकी गुडविल का इस्तेमाल करते हुए नई राजनीतिक पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इनमें 'राष्ट्रवादी वीरभद्र कांग्रेस' और 'वीर कांग्रेस' जैसे नाम प्रस्तावित किए जाने की चर्चा है. इसके अलावा 'राजा', 'बुशहर' और 'राजा बुशहर' जैसे नामों के जरिए भी राजनीतिक दल बनाने के प्रयास की जानकारी सामने आने का उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है.
'किसी को नहीं किया अधिकृत, न दी सहमति'
प्रतिभा सिंह ने स्पष्ट किया कि हमने किसी व्यक्ति या समूह के नई राजनीतिक पार्टी बनाने के अधिकार पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके दिवंगत पति के नाम, पहचान और गुडविल के इस्तेमाल या दुरुपयोग को स्वीकार नहीं किया जा सकता. निर्वाचन आयोग से इस मामले में आवश्यक हस्तक्षेप करने और ऐसे किसी भी राजनीतिक दल के पंजीकरण को रोकने का आग्रह किया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने ऐसी किसी राजनीतिक पहल को अधिकृत किया है और न ही इसके लिए कोई सहमति दी है.
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