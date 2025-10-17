प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर बोली प्रतिभा सिंह, 'मुझे नहीं पता, न मैं फीडबैक ले रही हूं, जो हाईकमान को डिसाइड करना है करें'

ETV Bharat / state

हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के सवाल पर प्रतिभा सिंह ने कहा जो हाईकमान को डिसाइड करना है करें, मैं नहीं ले रही फीडबैक.

Published : October 17, 2025 at 8:47 PM IST

Updated : October 17, 2025 at 8:53 PM IST

शिमला: कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नए अध्यक्ष को लेकर मीडिया के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता. न मैं फीडबैक ले रही हूं. हाईकमान को जो भी डिसाइड करना है करें. अब ठीक है, उन्होंने आकर स्थिति और हालात देख लिए हैं".

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा करने के बाद दिल्ली से शिमला लौट आए हैं. ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर सियासी हलचल फिर तेज हो गई है. हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष के नए चेहरे को लेकर पिछले करीब 11 महीने से तरह-तरह के कयास चल रहे हैं, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस दो गुटों में बंटी है. जिसको देखते हुए हाईकमान को भी निर्णय लेने में देरी हो रही है.

वहीं, प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बनने को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर का नाम सबसे आगे चल रहा है. ऐसे में कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मीडिया में नए अध्यक्ष को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि न मैं फीडबैक ले रही हूं. हाईकमान को जो भी डिसाइड करना है करें. हाईकमान जो भी निर्णय लेगी उसे हम स्वीकार करेंगे औप पार्टी के लिए काम करेंगे.

प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस पर हाईकमान क्या निर्णय लेती है, उसे स्वीकार कर पार्टी के लिए काम करेंगे. वहीं कांग्रेस संगठन के गठन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रतिभा सिंह ने कहा कि मैंने बार-बार ये आवाज उठाई है. जब से ये सरकार बनी है, तब से लेकर ये बात कह रही हूं. अब तो हमारे संगठन को भंग हुए एक साल हो गया. मैंने बार-बार जल्द संगठन के गठन की मांग की है. हाईकमान के ध्यान में भी ये बात लाई है. अब उन्हें देखना है कि इस काम को किस तरीके से जल्दी से जल्दी किया जाए.

वहीं, पेंशनरों के आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रतिभा सिंह ने कहा कि यह सरकार को डिसाइड करना है. मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर सकती हूं. सरकार देखेगी कैसे उसको हैंडल करना है, क्या उनकी शिकायत है और कैसे उस मैटर को सुलझाना है.

HIMACHAL CONGRESS PRESIDENT
PRATIBHA SINGH ON PARTY PRESIDENT
HIMACHAL CONGRESS
कौन होगा हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष
PRATIBHA SINGH

