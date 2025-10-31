ETV Bharat / state

हिमाचल में कब होगा कांग्रेस संगठन का गठन? प्रतिभा सिंह ने कही ये बात

प्रतिभा सिंह, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संगठन के पुनर्गठन को लेकर करीब एक साल से मंथन जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है. पार्टी के अंदर नई नियुक्तियों और जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है. आलाकमान की ओर से कई दौर की बैठकों और रिपोर्टों के बावजूद संगठनात्मक ढांचे पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई है. जिसको लेकर मायूस हो चुके पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इसी बीच संगठन के गठन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी हाईकमान से चर्चा के बाद अब जल्द ही संगठन के गठन को लेकर फैसला लिया जा रहा है. प्रतिभा सिंह के इस बयान से पार्टी में लंबे समय से पदों के लिए इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं में हलचल तेज हो गई है. पार्टी अध्यक्ष होने के नाते समझा हर कार्यकर्ता का दर्द "संगठन के विस्तार में बहुत देरी हो चुकी है. हम भी चाहते थे कि जैसे ही हमने अपनी कार्यकारिणी भंग की थी, वैसे ही इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए था. मैंने तो बतौर कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते सभी के दर्द को समझते हुए बार-बार हाईकमान के सामने यह बात रखी है." - प्रतिभा सिंह, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष