हिमाचल में कब होगा कांग्रेस संगठन का गठन? प्रतिभा सिंह ने कही ये बात
हिमाचल में कांग्रेस संगठन के गठन को लेकर प्रतिभा सिंह ने कार्यकर्ताओं को दिया ये आश्वासन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 4:12 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संगठन के पुनर्गठन को लेकर करीब एक साल से मंथन जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है. पार्टी के अंदर नई नियुक्तियों और जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है. आलाकमान की ओर से कई दौर की बैठकों और रिपोर्टों के बावजूद संगठनात्मक ढांचे पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई है. जिसको लेकर मायूस हो चुके पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इसी बीच संगठन के गठन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी हाईकमान से चर्चा के बाद अब जल्द ही संगठन के गठन को लेकर फैसला लिया जा रहा है. प्रतिभा सिंह के इस बयान से पार्टी में लंबे समय से पदों के लिए इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं में हलचल तेज हो गई है.
पार्टी अध्यक्ष होने के नाते समझा हर कार्यकर्ता का दर्द
"संगठन के विस्तार में बहुत देरी हो चुकी है. हम भी चाहते थे कि जैसे ही हमने अपनी कार्यकारिणी भंग की थी, वैसे ही इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए था. मैंने तो बतौर कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते सभी के दर्द को समझते हुए बार-बार हाईकमान के सामने यह बात रखी है." - प्रतिभा सिंह, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह की प्रतिभा के अनावरण के दिन भी सोनिया गांधी जब शिमला आई थी तो उनसे भी हमने संगठन के विस्तार को लेकर आग्रह किया. उस वक्त रजनी पाटिल भी उनके साथ में थी. उन्होंने कहा कि हर पार्टी कार्यकर्ता संगठन के जल्द विस्तार करने की मांग कर रहा है. हमारे पंचायत चुनाव भी अब बहुत नजदीक है. इसलिए हमने उनसे बार-बार संगठन के गठन की पुकार की है. जिस पर हमें जल्द ही संगठन के विस्तार का आश्वासन दिया गया है.
मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी दे चुके हैं फीडबैक
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि संगठन की चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को भी दिल्ली बुलाया गया था. इनसे भी फीडबैक लिया गया है. वहीं, रजनी पाटिल ने भी स्पष्ट तौर पर अपनी बात हाई कमान के सामने रखी है. उन्होंने कहा कि अब हमें पूरा विश्वास है कि इस पर हाई कमान विचार करेगी और जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा, ताकि हमारा संगठन मजबूत हो और हम अगले इलेक्शन की तैयारियां शुरू करें.