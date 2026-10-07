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बातों से सत्ता नहीं मिलती, धरातल पर उतरना होगा, प्रतिभा सिंह ने बताया 2027 में सरकार रिपीट कराने का मंत्र

प्रतिभा सिंह के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी आहट के बीच कांग्रेस के भीतर अब मिशन रिपीट को लेकर मंथन तेज हो गया है. सरकार के पास भले ही अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन सत्ता में वापसी की राह आसान नहीं है. ऐसे में कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं छह बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने पार्टी और सरकार को जमीनी स्तर पर सक्रिय होने का मंत्र दिया है.

ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत में प्रतिभा सिंह ने साफ कहा कि केवल घोषणाओं और बातों से दोबारा सत्ता हासिल नहीं की जा सकती. इसके लिए सरकार को धरातल पर उतरकर काम करना होगा और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा. जनता को केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि पांच साल के भीतर उनका धरातल पर असर दिखाई देना चाहिए. वीरभद्र सिंह राज्य और अपनी सरकार के कामों के प्रति डेडिकेट थे. संगठन को मजबूत करने की भी वो बार-बार बात करते थे. वो कहते थे कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं. संगठन के मजबूत होने से ही हमारी जड़े मजबूत होंगी. आगे भी हम उसी तरह से पार्टी के लिए काम करते रहेंगे तो हमें कोई ताकत चुनाव हरा नहीं सकती है. ईटीवी भारत के साथ प्रतिभा सिंह की खास बातचीत (ETV Bharat) वीरभद्र सिंह अधिकारियों को भी लोगों के काम करने की हिदायत देते थे. वीरभद्र सिंह जो कहते थे वो पत्थर की लकीर होती थी. वो पार्टी के मेनिफेस्टो पर भी काम करते थे. आज भी अगर हमने कांग्रेस को और मजबूत करना है और दोबारा पार्टी को सत्ता में लाना है तो उनके लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है. लोगों के बीच जाने की और उनकी समस्याओं को समझ कर समाधान करने की आवश्यकता है. इस पर अगर पार्टी और सरकार गौर करें तो हम दोबारा सत्ता में आ सकते हैं. जनता को केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि पांच साल के भीतर उनका धरातल पर असर दिखाई देना चाहि जनता के लिए की गई घोषणाएं पांच साल में पूरी हो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, जो काम आपने किए हैं. लोग चाहते हैं कि काम हो, उन कामों पर आपको ध्यान देना होगा और उनको कहीं ना कहीं अमलीजामा पहनाना होगा, अगर आपने कोई घोषणा की है तो वो 5 सालों में पूरी होनी चाहिए, ताकि अगले चुनाव में हम कह सकेंगे कि हमने काम करके दिया है. संगठन को भी मजबूत करने की जरूरत है. उसमें हर वर्ग के लोगों को लेना होगा. महिलाओं को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, ताकि वह अपने क्षेत्र में पार्टी के लिए काम करें. चुनाव से पहले पूरे हो वादे कांग्रेस ने जनता को जो दस गारंटियां दी थी, क्या सत्ता में आने के बाद सभी पूरी की गई हैं? इस सवाल के जवाब में पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार ने OPS, दूध के रेट बढ़ाने की बात की है. कई विषय पर उन्होंने वादा किया है. अभी भी हमारे पास एक साल है, जिसके अंदर हमें प्रयास करना चाहिए कि जो जो हमने वादे लोगों से किए हैं वो पूरे हों, ताकि अगला चुनाव का समय जब नजदीक आएगा, हम बोलने लायक हों कि हमारी सरकार ने ये काम करके दिया है. पार्टी को बूथ स्तर पर काम करने की जरूरत