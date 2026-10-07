बातों से सत्ता नहीं मिलती, धरातल पर उतरना होगा, प्रतिभा सिंह ने बताया 2027 में सरकार रिपीट कराने का मंत्र
ईटीवी भारत के साथ प्रतिभा सिंह ने खास बातचीत की.उन्होंने सरकार के कार्यकाल और आने वाले चुनावों को लेकर अपनी राय रखी. (रश्मिराज भारद्वाज)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 1:23 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 1:34 PM IST
शिमला: हिमाचल में विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी आहट के बीच कांग्रेस के भीतर अब मिशन रिपीट को लेकर मंथन तेज हो गया है. सरकार के पास भले ही अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन सत्ता में वापसी की राह आसान नहीं है. ऐसे में कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं छह बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने पार्टी और सरकार को जमीनी स्तर पर सक्रिय होने का मंत्र दिया है.
ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत में प्रतिभा सिंह ने साफ कहा कि केवल घोषणाओं और बातों से दोबारा सत्ता हासिल नहीं की जा सकती. इसके लिए सरकार को धरातल पर उतरकर काम करना होगा और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा. जनता को केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि पांच साल के भीतर उनका धरातल पर असर दिखाई देना चाहिए. वीरभद्र सिंह राज्य और अपनी सरकार के कामों के प्रति डेडिकेट थे. संगठन को मजबूत करने की भी वो बार-बार बात करते थे. वो कहते थे कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं. संगठन के मजबूत होने से ही हमारी जड़े मजबूत होंगी. आगे भी हम उसी तरह से पार्टी के लिए काम करते रहेंगे तो हमें कोई ताकत चुनाव हरा नहीं सकती है.
वीरभद्र सिंह अधिकारियों को भी लोगों के काम करने की हिदायत देते थे. वीरभद्र सिंह जो कहते थे वो पत्थर की लकीर होती थी. वो पार्टी के मेनिफेस्टो पर भी काम करते थे. आज भी अगर हमने कांग्रेस को और मजबूत करना है और दोबारा पार्टी को सत्ता में लाना है तो उनके लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है. लोगों के बीच जाने की और उनकी समस्याओं को समझ कर समाधान करने की आवश्यकता है. इस पर अगर पार्टी और सरकार गौर करें तो हम दोबारा सत्ता में आ सकते हैं. जनता को केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि पांच साल के भीतर उनका धरातल पर असर दिखाई देना चाहि
जनता के लिए की गई घोषणाएं पांच साल में पूरी हो
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, जो काम आपने किए हैं. लोग चाहते हैं कि काम हो, उन कामों पर आपको ध्यान देना होगा और उनको कहीं ना कहीं अमलीजामा पहनाना होगा, अगर आपने कोई घोषणा की है तो वो 5 सालों में पूरी होनी चाहिए, ताकि अगले चुनाव में हम कह सकेंगे कि हमने काम करके दिया है. संगठन को भी मजबूत करने की जरूरत है. उसमें हर वर्ग के लोगों को लेना होगा. महिलाओं को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, ताकि वह अपने क्षेत्र में पार्टी के लिए काम करें.
चुनाव से पहले पूरे हो वादे
कांग्रेस ने जनता को जो दस गारंटियां दी थी, क्या सत्ता में आने के बाद सभी पूरी की गई हैं? इस सवाल के जवाब में पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार ने OPS, दूध के रेट बढ़ाने की बात की है. कई विषय पर उन्होंने वादा किया है. अभी भी हमारे पास एक साल है, जिसके अंदर हमें प्रयास करना चाहिए कि जो जो हमने वादे लोगों से किए हैं वो पूरे हों, ताकि अगला चुनाव का समय जब नजदीक आएगा, हम बोलने लायक हों कि हमारी सरकार ने ये काम करके दिया है.
पार्टी को बूथ स्तर पर काम करने की जरूरत
प्रतिभा सिंह ने कहा कि हमें सभी को जोड़ना है और महत्व देना है, तभी आदमी आगे आकर काम करेगा. बूथ स्तर पर भी काम करने की जरूरत है. कई बार हमने देखा है कि बूथ में हमारे कार्यकर्ता ही नहीं होते हैं. इस पर काम करने की आवश्यकता है.
विधायकों का भी बनता है ये फर्ज
आप सरकार और संगठन में तालमेल को किस तरह से देखती हैं? इस पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि तालमेल हमेशा होना चाहिए. तालमेल नहीं रखेंगे तो मैं समझती हूं, हमारे से ये बहुत बड़ी गलती होगी. संगठन के लोग पार्टी के प्रति समर्पित हैं तो उनको विश्वास में लेना सरकार से उनका जुड़ाव रखना होगा. हमारे जीते हुए विधायकों का भी फर्ज बनता है कि आप कार्यकर्ताओं को भी देखें. पार्टी में मजबूत लोगों को भी आगे लाने का प्रयास करें. इसमें कोई भी वर्ग छूटना नहीं चाहिए.
अभी हमारे पास एक साल का समय
वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सरकार और संगठन कितना तैयार है. प्रतिभा सिंह ने जवाब दिया कि अभी तो हमारे पास एक साल का समय है फिर भी हमने बहुत कुछ कर दिया है. हमारे शीर्ष नेतृत्व में ब्लॉक स्तर तक अध्यक्ष बना दिए हैं. काफी सारे कार्यकर्ताओं को उसमें लिया गया है. इनका एक ताल मेल भी सरकार के साथ होना चाहिए, ताकि जो भी काम उनके छूटे हैं, उनको भी हमें करने की आवश्यकता है.
अभी बहुत से काम पर ध्यान देने की जरूरत?
सरकार अपने कामों के दम पर क्या रिपीट कर पाएगी? इस सवाल के जवाब में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार ने बहुत से काम जैसे OPS का मुद्दा है, दूध के रेट बढ़ाने और बिजली उपलब्ध करवाने की बात, बीपीएल परिवारों को फायदा देने जैसे काफी कुछ काम सरकार ने किए हैं, पर अभी बहुत से कम ऐसे हैं, जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि दोबारा हमारी पार्टी रिपीट हो.
लोगों की बातों को सुने और उनकी समस्या का तुरंत हो समाधान
सत्ता मे कांग्रेस की वापसी को लेकरपूर्व पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, जब तक लोगों की सुनवाई नहीं करेंगे तो बहुत कठिन लगता है. हम आने वाले चुनावों को अभी से गंभीरता से लें और अभी से काम करके लोगों के साथ जुड़ाव रखें. समय समय पर हर क्षेत्र का दौरा करें. शहरों में तो बहुत कम लोग रहते हैं. अधिकतर हमारी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. उन लोगों से भी हम संपर्क करें. लोगों के बीच में जाएं. उनके साथ बैठें. उनसे वार्तालाप करें और उनकी समस्याओं को सुनें. वहीं पर ही तत्काल समाधान करने का प्रयास करें. इससे सरकार सत्ता में वापसी कर सकती.
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