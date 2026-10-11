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राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी में प्रतिभा रावत ने मारी बाजी, राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व

प्रतिभा रावत राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व ( Photo-ETV Bharat )

भारतीय ऊर्जा परिदृश्य 2047' पर दी प्रभावशाली प्रस्तुति: इस वर्ष की विज्ञान संगोष्ठी का मुख्य विषय "भारतीय ऊर्जा परिदृश्य 2047: संभावनाएं एवं चुनौतियां" रखा गया है. राज्य स्तर पर प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभा रावत ने इस जटिल विषय पर अपनी वैज्ञानिक सोच, गहन शोध और प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण से निर्णायकों को बेहद प्रभावित किया. उनकी इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और विषय के प्रति समर्पण के साथ-साथ उनके मार्गदर्शक शिक्षक चंद्र रजवार का कुशल मार्गदर्शन रहा, जिन्होंने प्रतिभा के इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में दिन-रात सहयोग किया. प्रतिभा की इस सफलता में शिक्षक हिमांशु मेहरा, तारा कंडारी, रोशनी सिरसावल का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा.