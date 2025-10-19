ETV Bharat / state

‘राम नाम’ से रची दुनिया की पहली सचित्र हनुमान चालीसा; जानें प्रयागराज की प्रतिभा ने कैसे यह संभव कर दिखाया

प्रतिभा कहती हैं, कि मेरे लिए चित्र बनाना सिर्फ एक रचना नहीं, एक प्रार्थना है. अगर दर्शक मेरे चित्र को देखकर भीतर कुछ महसूस करता है, तो वही सबसे बड़ी सफलता है. वही मेरा अवार्ड है.

मेरे लिए चित्र बनाना साधना है: प्रतिभा बताती हैं, कि यह काम लगातार साधना और अनुशासन से संभव हुआ. कई-कई घंटे बिना रुके सिर्फ ‘राम-राम’ लिखती थी. उस दौरान बोलना भी कम कर दिया था. हर दोहा पूरा होने पर ऐसा लगता था जैसे कोई ध्यान सत्र पूरा हुआ है. प्रतिभा का कहना है, कि मैं यह किसी व्यावसायिक काम या प्रदर्शन के लिए नहीं करती बल्कि यह मेरे लिए भक्ति और साधना का माध्यम है.

महीनों की तपस्या और अनुशासन: प्रतिभा ने हनुमान चालीसा के 40 दोहों के लिए 40 अलग-अलग चित्र बनाए हैं. हर चित्र में कथा और भक्ति दोनों का भाव जीवंत है. कहीं बाल हनुमान सूर्य को निगलते दिखते हैं, तो कहीं संजीवनी पर्वत उठाए वीर रूप में हैं. इन चित्रों को देखकर पहले यह समझ पाना मुश्किल होता है, कि यह सामान्य चित्र नहीं हैं. जब करीब से कोई इसे देखता है तो हर रेखा, हर शेड में ‘राम-राम’ लिखा दिखाई देता है. लोग श्रद्धा और आश्चर्य से भर उठते हैं.

जैसे-जैसे ‘राम नाम’ लिखती गई, हर चित्र में नई ऊर्जा उतरती गई. ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ कोई और शक्ति चला रही हो. राम के असंख्य नाम से इतने शब्द चित्र मैंने 3 सालों में बनाए हैं. भरोसा नहीं होता. यह प्रभु श्रीराम की ही प्रेरणा से संभव है. कभी-कभी मैं लगातार 14-16 घंटे तक बैठकर राम नाम लिखती रहती हूं. पता नहीं कहां से इतनी ऊर्जा और शक्ति आती है.

40 दोहों और 40 चित्रों की रचना: प्रतिभा ने बताया कि राम नाम से हनुमान चालीसा तैयार करने का विचार मन में यूं ही आया. हमने सोचा क्यों न सचित्र राम नाम से हनुमान चालीसा लिखी जाए. धीरे–धीरे लाल पेन से बारीक अक्षरों में ‘राम राम’ लिखते हुए हनुमान चालीसा के दोहे गढ़ने लगी. पहले मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ कि इतना सूक्ष्म काम कैसे संभव होगा.

यह कला प्रेमियों को काफी पसंद आया. इसके बाद 10X5 मीटर के शब्द चित्र में राम चरित मानस लिखने का काम किया. इसमें राम लला विराजमान, कनक भवन, देवकाली मंदिर, यूनिवर्स, जीवन की उत्पत्ति और अंत को भी राम नाम से चित्रित किया गया है.

कोविड काल से हुई शुरुआत: प्रतिभा ने बताया कि मैं राम नाम का लेखन पहले यूं भी किया करती थी. कोविड के दौरान पेंसिल से भगवान शिव का चित्र बनाकर उस पर राम नाम लिखना शुरू किया. जब चित्र बनकर तैयार हुआ तो मैं खुद ही उसे निहारती रही. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, कि यह शब्द चित्र मेरे हाथों तैयार हुआ है. इसके बाद हमने रामायण के राम नाम लेखन से 36 शब्द चित्रों में 65 सीन बनाकर पूरी राम चरित मानस के भाव को दिखाने का प्रयास किया.

प्रतिभा पांडेय बताती हैं, कि हमारी हनुमान चालीसा में किसी लाइन या डॉट का प्रयोग नहीं किया गया है. इसमें सिर्फ प्रभु श्रीराम का नाम लिखकर ही तैयार किया जा रहा है. राम के नाम से ही सारे चित्र बने हैं. यह विचार मुझे कोरोना काल के दौरान आया. तब चारों ओर भय और अनिश्चितता का माहौल था. चारों ओर असामयिक मौतें हो रही थीं. लोग असहाय थे. एक दिन मैं ध्यान में बैठी थी. मुझे अंदर से प्रेरणा हुई कि क्यों न भगवान राम के नाम से कोई चित्र बनाऊं.

प्रयागराज: हर रेखा में असंख्य ‘राम नाम’. हर चित्र में भक्ति और आध्यात्म के संगम को प्रयागराज की युवा चित्रकार प्रतिभा पांडेय ने साकार किया है. इनके हर चित्र की हर रेखा, हर आभा और हर आकार ‘राम-राम’ से निर्मित है. 14 फीट लंबे स्क्रोल पेंटिंग पर हनुमान चालीसा के सभी 40 दोहे असंख्य राम नाम लिखकर तैयार की गई है. दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि यह लाल पेन से लिखा गया है, लेकिन जब आप नजदीक से देखेंगे तो यह राम-राम से लिखा गया है. यह दुनिया की पहली सचित्र हनुमान चालीसा है, जो शब्द, रंग और साधना तीनों का एक साथ जीवंत रूप है. पढ़ें ETV भारत की खास रिपोर्ट.

सूक्ष्मदर्शी से चित्र निहारते लोकसभा स्पीकर. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रतिभा ने नहीं की है कला की पढ़ाई: प्रयागराज के झूंसी में परिवार के साथ रहने वाली प्रतिभा पांडेय बताती हैं, मैं ट्रेडिशनल परिवार से हूं. मेरी पढ़ाई-लिखाई प्रयागराज में हुई है. इलाहाबाद विश्वविद्यसालय से बीए किया है. काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए और जबलपुर से बीएड किया है. फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा कोर्स मैंने रुचि इंस्टीट्यूट प्रयागराज से किया है.

प्रतिभा ने कहा कि मैंने कभी कला की पढ़ाई नहीं की है. मुझे आर्ट पसंद था, लेकिन कभी मैंने इसे सीखा नहीं है. कला मेरे अंदर कब घर कर गई, मुझे पता ही नहीं चला. हां, फैशन डिजाइनिंग कोर्स के दौरान मैं स्केच और थोड़ा ड्राइंग पेंटिंग जरूर करती थी.

प्रतिभा ने बताया कि पहले हमारी राम नाम की यात्रा ध्यान और मंत्र जाप से शुरू हुई. पर अब राम तो मेरे रोम-रोम हैं. राम के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है. प्रतिभा ने कहा कि हम तो एक माध्यम मात्र हैं. कर और करवा कोई और रहा है. पिछले चार–पांच साल से मैं राम नाम लिखकर शब्द चित्र बनाती हूं.

प्रतिभा बताती हैं, कि मैं एक्रेलिक पेंटिंग, मधुबनी आदि ट्रेडिशनल पेंटिंग करती हूं, पर घूम-फिरकर राम नाम पर लौट आती हूं. प्रतिभा कहती हैं, कि मैं सोचकर राम नाम नहीं लिखती. कितने घंटे काम करती हूं, मुझे खुद पता नहीं है. कभी-कभी एक घंटे भी नहीं लिख पाती और कभी-कभी 14–15 घंटे काम कर लेती हूं. मैं सांसारिक पुरस्कार के लिए काम नहीं करती. मेरे लिए यह काम ही पुरस्कार है.

प्रतिभा के चित्र देखते सीएम योगी. (Photo Credit: ETV Bharat)

श्रीराम की प्रेरणा से चित्रकारी: प्रतिभा पांडेय ने बताया कि प्रभु श्रीराम ने मुझे इस काम के लिए चुना है. यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है. मेरी प्रदर्शनियां देश के कई शहरों में लग चुकी हैं. मेरे काम को लोग बहुत श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं. यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है. कई बार मैं राम नाम लिखते हुए घंटों रोती रहती हूं. कई बार राम नाम लिखते समय मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं.

कई घंटे मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुकते. कई बार रामचरित मानस के चित्र मूर्त रूप में मेरी आंखों के सामने होते हैं. मैं समझ नहीं पाती कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है. कैसे मैं लगातार 14-15 घंटे बैठकर राम नाम लिखती रहती हूं. राम नाम से तैयार हो रही हनुमान चालीसा को किताब के रूप में लाने के सवाल पर प्रतिभा कहती हैं, कि ऐसा अभी सोचा नहीं है. अगर लोगों की इच्छा होगी, तो यह किताब के रूप में जरूर तैयार हो सकती है.

सहेजी जाए यह कला: प्रतिभा पांडेय कहती हैं, कि मेरी सरकार से यह अपेक्षा और मांग है, कि देश में राम नाम बैंक की गैलरी बने. जहां मेरे न रहने पर मेरे शब्द चित्रों को सहेजा जाए. उन्हें संरक्षित रखा जाए. इस गैलरी में सिर्फ मेरे ही शब्द चित्र न रखे जाएं बल्कि मेरे जैसे अन्य कलाकारों के भी चित्रों को सहेजकर रखा जाए. ताकि इस कला को अगली पीढ़ियों तक ले जाया जा सके. मेरे लिए सरकार की ओर से यही सबसे बड़ा पुरस्कार होगा.

दुनिया की सबसे छोटी लिखित हनुमान चालीसा: असम के गुवाहाटी की चंचल राठी ने जनवरी 2023 में राम नाम से दुनिया की सबसे छोटी हनुमान चालीसा लिखकर विश्व कीर्तिमान बनाया है. गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स की टीम ने इसकी जांच के बाद इसे Smallest Hanuman Chalisa Handwritten with Words शीर्षक के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया था. प्रतिभा पांडेय का दावा है, कि राम नाम से सचित्र हनुमान चालीसा अभी तक दुनिया में किसी ने नहीं लिखी है. हालांकि, उन्होंने अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अपनी किसी भी कृति का आवेदन नहीं किया है.

प्रतिभा पांडेय की चित्रकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रतिभा पांडेय की कला यात्रा: प्रतिभा पांडेय आर्टिस्ट, डिजाइनर और फैशन डिजाइनर हैं. विभिन्न लोक, जनजातीय चित्रकलाओं पर अनेक काम किए हैं. मधुबनी, वर्ली, थूली, पेन आर्ट, एक्रिलिक पेंटिंग द्वारा विभिन्न विषयों पर अब तक 100 से अधिक पेंटिंग तैयार की है.

मुख्यतः पौराणिक और भारतीय लोक संस्कृति पर आधारित विषयों पर कार्य किया है. राम नाम लेखन में गंगाधर शिव, नंदीश्वर, हरिहर, भागीरथ तपस्या, मां गंगा, श्रीराम दरबार, राधाकृष्ण, शिव परिवार आदि पर पेंटिंग बनाई है. रामनाम लेखन द्वारा रामायण के लगभग 65 प्रसंगों को 36 चित्रों के माध्यम से दर्शाया है, जो अयोध्या दीपोत्सव 2022 में रामायण प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुई.

रामनाम लेखन से करीब 250 चित्र बनाए: 5 फीट× 36 फीट (11मीटर ) की अयोध्या नाम से पेंटिंग बनाई है. इसमें अयोध्या के मुख्य मंदिरों, विष्णु दशावतार के साथ साथ श्रीरामचरित मानस को लिपिबद्ध किया है. इस पेंटिंग में लगभग 3 करोड़ से अधिक बार राम लिखा गया है.

यह राम नाम लेखन द्वारा संभवतः विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग है. राम नाम लेखन कला द्वारा 10×2.5फीट की रामकथा पर आधारित पेंटिंग का निर्माण, जिसकी एक प्रति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवनिर्मित संग्रहालय में सुसज्जित है. भगवान विष्णु के दशावतार को अन्य माध्यम पेन आर्ट से अपनी शैली में बनाया है. इलाहाबाद म्यूजियम के कमेटी हाल की दीवार पर लगी 16×11 फीट की मधुबनी फ्यूजन पेंटिंग भी प्रतिभा ने तैयार की है.

