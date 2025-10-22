ETV Bharat / state

पहाड़ की बेटी प्रतिभा नेगी ने किया नाम रोशन, IOCL में बनीं असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर

पहाड़ की बेटियां किसी से कम नहीं हैं. ऐसी ही एक बेटी रुद्रप्रयाग की है, जो आईओसीएल में असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बनी हैं.

PRATIBHA NEGI
प्रतिभा नेगी (फोटो सोर्स- Pratibha Negi)
रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की अगस्त्यमुनि ब्लॉक के जयकंडी गांव की प्रतिभा नेगी ने अपने परिश्रम और लगन से एक बार फिर साबित किया है कि पहाड़ की बेटियां किसी से कम नहीं हैं. प्रतिभा का चयन देश की अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) में असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के पद पर हुआ है. इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी की लहर है. लोग बेटी की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं.

प्रतिभा नेगी के बारे में जानिए: बता दें कि प्रतिभा के पिता वीरेंद्र नेगी अगस्त्यमुनि में इलेक्ट्रिकल की दुकान संचालित करते हैं. जबकि, माता विजया नेगी चिल्ड्रेन एकेडमी इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि में अध्यापिका हैं. प्रतिभा नेगी की प्रारंभिक शिक्षा चिल्ड्रेन एकेडमी इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि से हुई. साल 2019 में उन्होंने एमएससी (रसायन विज्ञान) में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. इसके बाद साल 2019 में ही उन्होंने सीएसआईआर-नेट परीक्षा क्वालीफाई की और 2020 में गेट परीक्षा पास की.

PRATIBHA NEGI
आईओसीएल में असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बनीं प्रतिभा नेगी (फोटो सोर्स- Pratibha Negi)

प्रतिभा ने इन्हें दिया उपलब्धि का श्रेय: वर्तमान में प्रतिभा सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून से पीएचडी कर रही हैं. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में चयन प्रतिभा नेगी की मेहनत, समर्पण और निरंतर प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया है. प्रतिभा की इस सफलता से क्षेत्र के युवाओं में नया जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है.

PRATIBHA NEGI
जयकंडी गांव की प्रतिभा नेगी (फोटो सोर्स- Pratibha Negi)

प्रतिभा नेगी को हर तरफ से मिल रही बधाइयां: वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि प्रतिभा ने यह साबित किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्चे मन से की जाए तो सफलता निश्चित है. स्थानीय लोगों, विद्यालय परिवार और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रतिभा नेगी को इस उपलब्धि पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं.

"प्रतिभा नेगी की सफलता न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि पूरे रुद्रप्रयाग जिले के लिए गर्व की बात है. उन्होंने पहाड़ की बेटियों के लिए प्रेरणा का नया अध्याय लिखा है."- ऐश्वर्या रावत, उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग

प्रतिभा का चयन आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के पद पर महाराष्ट्र के लिए हुआ है. अब प्रतिभा महाराष्ट्र में अपने सेवाएं देंगी. प्रतिभा की इस सफलता से उन लड़कियों के लिए प्रेरणा है, जो पहाड़ में रहकर सरकारी समेत अन्य नौकरियों की तैयारियां कर रही हैं. जिले में कई होनहार लड़कियां हैं, जिनके हौसलों को बस उड़ान देने की जरूरत है. फिर एक बार उड़ान भर ली तो लक्ष्य हासिल कर नाम रोशन करने से कोई नहीं रोक सकता.

