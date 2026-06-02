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हाथों में पिता की स्मृति ; प्रतीक यादव की छोटी बेटी पद्मजा ने पिता की तस्वीर का बनवाया टैटू

स्व. मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मृत्यु 13 मई 2026 को मात्र 38 वर्ष की उम्र में हो गई थी.

यादों को हाथ पर उकेरा.
यादों को हाथ पर उकेरा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 10:09 AM IST

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Updated : June 2, 2026 at 11:03 AM IST

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लखनऊ: पिता का अचानक निधन होना, किसी भी बच्चे के लिए असहनीय होता है. खासकर जब बच्ची अभी छोटी हो और पापा उसकी दुनिया का सबसे बड़े हीरो रहे हों. समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की बेटी पद्मजा ने इसी दर्द को अपनी भावनाओं में पिरोकर एक अनोखा सम्मान दिया है.

7 वर्षीय पद्मजा ने अपने नन्हें हाथ पर पिता की तस्वीर का टैटू बनवा लिया है. टैटू बनवाते हुए उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. प्रतीक यादव की मृत्यु 13 मई 2026 को मात्र 38 वर्ष की उम्र में हो गई थी.

लंबे समय से फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे प्रतीक को पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म (फेफड़ों में खून का बड़ा थक्का) की समस्या थी. इलाज के बावजूद अचानक कार्डियो-रेस्पिरेटरी कोलैप्स के कारण उनका निधन हो गया.

हाथों में पिता की स्मृति. (Video Credit: ETV Bharat)

पूरे यादव परिवार और राजनीतिक हलकों में यह खबर सदमे के रूप में आई. प्रतीक फिटनेस के शौकीन थे और परिवार में अपनी जुझारू स्पिरिट के लिए जाने जाते थे. प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा की दो बेटियां पद्मजा और प्रथमा हैं.

इसमें प्रथमा बड़ी हैं और पद्मजा छोटी हैं. पद्मजा का यह टैटू देखकर हर कोई भावुक हो रहा है. छोटी सी बच्ची ने पापा को हमेशा अपने साथ रखने का फैसला लिया.

टैटू आर्टिस्ट साक्षी ने यह काम किया, जो पहले प्रतीक यादव की मां का टैटू उनके शरीर पर बना चुकी हैं. हाथ पर बनी पिता की मुस्कुराती तस्वीर देखकर पद्मजा की आंखों में चमक आ जाती है. बेटियां पापा की लाडली होती हैं. यह रिश्ता शब्दों से परे होता है. पिता की गोद में खेलना, उनकी कहानियां सुनना, उनके साथ घूमना-फिरना, यह सब यादों में सिमट गया है.

परिवार के करीबियों का कहना है कि पद्मजा इन दिनों चुपचाप पिता की तस्वीरों को देखती रहती है. टैटू बनवाने के बाद वह कह रही है, अब पापा मेरे साथ हमेशा हैं. यह छोटी सी बच्ची का साहस और प्यार देखकर बड़े-बड़े भी भावुक हो जाते हैं. अपर्णा यादव और उनकी दोनों बेटियां अंतिम संस्कार से लेकर अस्थि विसर्जन और बाद में 13वीं के दौरान भी कई बार भावुक नजर आईं.

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Last Updated : June 2, 2026 at 11:03 AM IST

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