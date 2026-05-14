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प्रतीक यादव का 11 बजे होगा अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग

अपर्णा यादव ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी, अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 11 बजे राजधानी के बैकुंठ धाम में किया जाएगा.

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प्रतीक के अंतिम संस्कार की तैयारी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 10:14 AM IST

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Updated : May 14, 2026 at 10:44 AM IST

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लखनऊ: मुलयाम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 11 बजे लखनऊ के बैकुंठ धाम में किया जाएगा. महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि यह परिवार के लिए बेहद दुख की घड़ी है और अंतिम संस्कार में सभी की गरिमामयी उपस्थिति प्रार्थनीय है. राजधानी लखनऊ स्थित अपर्णा के आवास पर प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों के आने का सिलसिला जारी है. कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर भी आवास पर पहुंकर शोक जताया. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी प्रतीक यादव के आवास पर पहुंचे हैं.

प्रतीक यादव के आवास के बाहर उनके शव यात्रा की व्यवस्थाएं की जा रही हैं. एक ट्रक पर सुबह 11:00 बजे शव यात्रा निकलेगी. जो भैंसाकुंड श्मसान घाट जाएगी. वहां भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है.

प्रतीक के अंतिम दर्शन करने पहुंच रहे लोग (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है. जिसमें उनके शरीर पर पिछले 5 दिन में 6 चोटों की जिक्र है. इसमें से कुछ गंभीर हैं. वहीं उनकी मौत का मुख्य कारण 'मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म' यानी फेफड़े की मुख्य नस में बड़ा खून का थक्का जमने को बताया गया है. पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उनको पिछले 5 से 6 दिन में कई चोटें लगी हैं. तीन चोट पिछले 5 दिन में लगी हैं. जबकि तीन चोट पिछले एक ही दिन में लगी हैं.

बता दें कि प्रतीक यादव का बुधवार की सुबह 5.55 बजे के करीब उनके घर में निधन हो गया. वो मात्र 38 साल के थे. प्रतीक यादव के विक्रमादित्य आवास स्थित घर से सुबह 6 बजे उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सिविल अस्पताल के डॉक्टर देवेश चंद्रा ने बताया कि उनको यहां जब लाया गया, तो उनकी मौत हो चुकी थी.

यह भी पढ़ें: प्रतीक यादव की मौत से उठा पर्दा : शरीर पर 6 चोटों के निशान, कुछ गंभीर

Last Updated : May 14, 2026 at 10:44 AM IST

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