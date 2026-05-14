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प्रतीक यादव का 11 बजे होगा अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग

प्रतीक के अंतिम संस्कार की तैयारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मुलयाम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 11 बजे लखनऊ के बैकुंठ धाम में किया जाएगा. महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि यह परिवार के लिए बेहद दुख की घड़ी है और अंतिम संस्कार में सभी की गरिमामयी उपस्थिति प्रार्थनीय है. राजधानी लखनऊ स्थित अपर्णा के आवास पर प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों के आने का सिलसिला जारी है. कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर भी आवास पर पहुंकर शोक जताया. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी प्रतीक यादव के आवास पर पहुंचे हैं. प्रतीक यादव के आवास के बाहर उनके शव यात्रा की व्यवस्थाएं की जा रही हैं. एक ट्रक पर सुबह 11:00 बजे शव यात्रा निकलेगी. जो भैंसाकुंड श्मसान घाट जाएगी. वहां भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है. प्रतीक के अंतिम दर्शन करने पहुंच रहे लोग (Video Credit; ETV Bharat)