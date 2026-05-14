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प्रतीक यादव; मुलायम परिवार का वह बेटा, जिसने खादी छोड़कर फिटनेस और रफ्तार का साथ चुना

प्रतीक यादव ने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी. अगर वह चाहते तो आसानी से राजनीति में जा सकते थे.

लग्जरी कारों के शौकीन थे प्रतीक यादव.
लग्जरी कारों के शौकीन थे प्रतीक यादव. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 8:50 AM IST

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लखनऊ: यूपी की सियासत के सबसे कद्दावर कुनबे 'मुलायम परिवार' में पैदा होने के बाद भी एक शख्स ऐसा था, जिसके कदम कभी विधानसभा की तरफ नहीं बढ़े. न हीं कभी चुनावी रैलियों कीं. मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने राजनीति की जगह रफ्तार, फिटनेस और बिजनेस की एक अलग दुनिया चुनी थी.

5 करोड़ करोड़ की नीली लैम्बोर्गिनी से लखनऊ की सड़कों पर फर्राटा भरने वाले और वर्ल्ड क्लास जिम का साम्राज्य खड़ा करने वाले प्रतीक की जिंदगी बाहर से जितनी चकाचौंध भरी थी, भीतर से उतनी ही संवेदनशील थी. आइए जानते हैं उस शख्सियत की अनकही कहानी, जिसने हमेशा अपने नियमों पर जिंदगी जी.

प्रतीक की 5 करोड़ की लैंबोर्गिनी कार.
प्रतीक की 5 करोड़ की लैंबोर्गिनी कार. (Photo Credit: ETV Bharat)

खादी से दूरी और फिटनेस से यारी: प्रतीक यादव ने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी. इसके बाद अगर वह चाहते तो आसानी से राजनीति में बड़ा पद पा सकते थे, लेकिन उन्होंने लखनऊ में सबसे पहले 'द फिटनेस प्लेनेट' नाम से जिम की शुरुआत की. वह शुरू से ही अपनी फिटनेस को लेकर बहुत संजीदा थे. फिटनेस और लाइफस्टाइल की फोटोज से उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भरा हुआ है.

इसके बाद उन्होंने 'आयरन कोर फिट' जिम की शुरुआत कर युवाओं को फिटनेस का नया मंत्र दिया. लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में स्थित यह जिम सेंटर बड़ी जगह में बना है और सबसे मॉडर्न जिम है. जिम का उद्घाटन प्रतीक के पिता मुलायम सिंह यादव ने खुद किया था. जब वह जिम के अंदर प्रवेश किए तो वहां की अत्याधुनिक मशीनों को देखकर हैरान रह गए थे.

बताया जाता है कि इस जिम के लिए अमेरिका और इटली के उपकरण मंगाए गए थे. 30 से 35 हजार रुपए तक यहां जिम करने आने वाले क्लाइंट से फीस ली जाती है. मुलायम सिंह खुद ही पहलवान थे और प्रतीक अपनी सेहत का इस कदर ख्याल रखते थे कि उनकी पर्सनैलिटी देखते ही बनती थी. प्रतीक की पर्सनैलिटी देखकर नेताजी काफी खुश हुआ करते थे.

जिम का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने प्रतीक से कहा था कि यहां से मजबूत बॉडी और कब काठी वाले युवाओं को ट्रेंड करो. जिम के उद्घाटन के दौरान एथलेटिक्स सुशील कुमार भी मौजूद रहे थे. प्रतीक यादव के इस जिम में अब तक कई मशहूर अभिनेता भी आ चुके हैं, जिनमें विद्युत जामवाल और आदित्य राय कपूर शामिल हैं.

लखनऊ से ऋषि मिश्रा की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

विरासत में मिली संपत्ति को टैलेंट से बढ़ाया: प्रतीक ने रियल एस्टेट सेक्टर में अपने दम पर करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया. पिता मुलायम सिंह से विरासत में जो संपत्ति उन्हें मिली उसे उन्होंने अपने बिजनेस में लगाकर अपने टैलेंट से कई गुना तक बढ़ा लिया. उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट मार्केट में उनका बड़ा नाम हो गया था. वह प्रतीक एडोबीज जैसी कंपनियों के जरिए कॉरपोरेट जगत में एक्टिव थे.

बताया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान अपने जिस पार्टनर के साथ उन्होंने रियल एस्टेट की कंपनी शुरू की थी, उसी ने प्रतीक यादव के साथ धोखा किया था. इससे वह काफी परेशान रहने लगे थे. लखनऊ के थाने में उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई थी. अखिलेश यादव ने बयान भी दिया है कि बिजनेस में घाटा हो जाता है तो टेंशन हो जाती है.

बेजुबान जावनरों से बेहद प्यार करते थे प्रतीक.
बेजुबान जावनरों से बेहद प्यार करते थे प्रतीक. (Photo Credit: ETV Bharat)

रफ्तार का जुनून और बेजुबानों के मसीहा: प्रतीक यादव लग्जरी लाइफस्टाइल के शौकीन थे. साल 2017 में जब उन्होंने 5 करोड़ रुपए से अधिक की नीली लैम्बोर्गिनी हुराकेन खरीदी, तो वह देश की मीडिया की सुर्खियों में आ गए. लखनऊ की यह पहले लैंबॉर्गिनी कार थी. कार लेकर जब सड़क पर निकलते थे तो लोग देखते ही रह जाते थे. अभी तीन दिन पहले ही वह अपनी लैंबॉर्गिनी कार लेकर लोहिया पार्क की तरफ से विक्रमादित्य मार्ग की तरफ आए थे.

उन्होंने समता मूलक पार्क के पास लैंबॉर्गिनी की ऑटोमेटिक रूफ ओपन की तो सड़क पर चलने वाले लोग यह दृश्य देखते रह गए. कार की आवाज सुनकर भी लोग अंदाजा लगा लेते थे कि जो कार सड़क पर उतरी वह प्रतीक यादव की ही नीले कलर की लैंबॉर्गिनी है.

5 करोड़ की यह कार जब प्रतीक यादव ने खरीदी थी तो बैंक से साढ़े चार करोड़ रुपए लोन लिया था. लैंबॉर्गिनी के अलावा उनके पास राल्स रॉयस और अन्य बड़ी कंपनियों की महंगी कारें हैं. फॉर्मूला वन रेस में वह उस रेसर कार में भी बैठे दिखाई देते हैं, जिसे फॉर्मूला वन रेसर दौड़ाते हैं. प्रतीक के पास रेसिंग बाइक्स भी हैं.

पत्नी अपर्णा यादव के साथ प्रतीक. बड़े भाई का करते थे सम्मान.
पत्नी अपर्णा यादव के साथ प्रतीक. बड़े भाई का करते थे सम्मान. (Photo Credit: ETV Bharat)

चकाचौंध लाइफ के पीछे बेहद संवेदनशील दिल: प्रतीक यादव 'जीव आश्रय' संस्था के जरिए लखनऊ की सड़कों पर बीमार और लावारिस घूमने वाले कुत्तों और गायों के रेस्क्यू और इलाज के लिए खुद जमीन पर उतरते थे. अपने इंस्टाग्राम पर प्रतीक ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह काफी गुस्से में दिख रहे थे. कारण था कि लखनऊ के चौक इलाके में किसी ने पांच कुत्तों पर तेजाब फेंक दिया था, जिससे वे बुरी तरह झुलस गए थे.

प्रतीक ने इन सभी का रेस्क्यू कराया और इलाज शुरू कराया. प्रतीक ने यहां तक कहा था कि जब भी पता लगेगा कि किसने बेजुबानों पर तेजाब फेंका है, उसे किसी कीमत पर जेल से बाहर नहीं आने दूंगा. ऐसे घटिया लोग हमारे समाज में नहीं होने चाहिए.

प्रतीक के बेजुबानों से प्यार का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वह अपनी पत्नी अपर्णा यादव की गोशाला में गायों की देखभाल करने भी जाते थे. उनका मैनेजमेंट भी करते थे. गायों से भी उन्हें बहुत प्रेम था.

इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर उनकी जो फोटोज हैं, उसमें पीठ पर गिलहरी हैं, उसे वह दुलार रहे हैं. कई अलग-अलग प्रजाति के कुत्ते उनके पास हैं, जिन्हें वह काफी प्रेम करते थे. इन सभी की फोटोज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. हाथी को खाना खिलाते हुए भी प्रतीक नजर आते हैं. बंदरों के छोटे-छोटे बच्चों को भी गोद में दुलारते हुए प्रतीक की फोटो है.

लखनऊ में शानदार जिम चलाते थे प्रतीक यादव.
लखनऊ में शानदार जिम चलाते थे प्रतीक यादव. (Photo Credit: ETV Bharat)

टैटू से भी प्रतीक को था बहुत प्यार: प्रतीक यादव ने अपनी पेट का नाम दुलारी रखा था. कहते थे कि यह एल्डेस्ट डॉटर है. जब वह खत्म हुई तो हाथ पर उसके फेस वाला टैटू गुदवाया था. अपने शरीर पर टैटू गोदवाना भी प्रतीक का बड़ा शौक था. वह टैटू से भी बड़ा प्यार करते थे. उनके टैटू में संदेश होता था.

भगवान शिव के परम भक्त होना उनके टैटू से ही समझा जा सकता था. काले नाग के आकार का टैटू उन्होंने हाथ में बनवाया था. यही नहीं गर्दन पर भी उन्होंने टैटू गुदवाया है. उनका बेजुबानों से प्रेम भी टैटू के जरिए साफ देखा जा सकता है.

निजी जिंदगी के मोड़ और आखिरी सफर: जिस तरह से बड़े भाई अखिलेश यादव और भाभी डिंपल यादव की लव स्टोरी दुनिया जानती है. उसी तरह प्रतीक और अपर्णा की लव स्टोरी भी उनसे कम नहीं थी. प्रतीक ने अपर्णा को पाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था.

पिता मुलायम सिंह यादव के साथ प्रतीक.
पिता मुलायम सिंह यादव के साथ प्रतीक. (Photo Credit: ETV Bharat)

भाजपा नेता अपर्णा यादव के साथ उनकी स्कूल के दिनों की लव स्टोरी और फिर शादी ने काफी सुर्खियां बटोरीं थीं. अपर्णा यादव ने जब समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, तब प्रतीक को बुरा लगा था. हालांकि यह बातें बाहर नहीं आईं.

राजनीतिक रूप से अलग-अलग विचारधाराओं, यानी सपा और भाजपा के बीच रहने के बाद भी उन्होंने अपने पारिवारिक रिश्तों को सहेज कर रखा. पिछले कुछ सालों में प्रतीक यादव अंदर से टूटने लगे थे. पहले उन्होंने अपनी मां साधना गुप्ता को खोया.

उसके एक महीने बाद ही पिता मुलायम सिंह की भी मृत्यु हो गई. कुछ समय पहले उनके मामा की भी डेथ हो गई. इसके बाद इसी साल जनवरी महीने में प्रतीक और अपर्णा यादव के बीच टकराव की खबरें सामने आई. यह खुलासा खुद प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके किया था.

हालांकि बाद में प्रतीक यादव ने ही इसका खंडन करते हुए कहा था कि हमारे बीच सब कुछ सुलझ गया है. हम पूरी तरह से एक दूसरे के साथ हैं. कोई कुछ सोचता है तो भाड़ में जाए.

इसके बाद प्रतीक का अपनी पत्नी अपर्णा और दोनों बेटियों के साथ एक बहुत ही सुंदर वीडियो भी सामने आया था, जिससे साफ हो गया था कि अब रिश्ते में किसी तरह की कोई दरार नहीं है.

हालांकि जिस रात प्रतीक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे, उस रात उनकी पत्नी अपर्णा यादव उनके पास नहीं थीं. वह एक राजनीतिक कार्यक्रम में शहर से बाहर गई हुई थीं. प्रतीक के जाने से अपर्णा के जीवन में एक खालीपन रह गया है. दोनों बेटियों से प्रतीक को बहुत प्यार था.

कार, फिटनेस और रफ्तार का शौक.
कार, फिटनेस और रफ्तार का शौक. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं जिम के साथी: लखनऊ में IRON CORE FIT जिम प्रतीक यादव का है. सुबह के समय कुछ देर के लिए जिम खुला लेकिन बाद में जिम बंद कर दिया गया और शाम को ओपन नहीं किया गया.

यहां के गार्ड उमेश चंद्र वर्मा से जब पूछा गया कि प्रतीक का जिम में कैसा रुटीन था तो उनका कहना था कि वह बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे. जिम में जब भी आते थे तो एक से डेढ़ घंटा तक खूब एक्सरसाइज करते थे. एंट्री करते समय वे मुस्कराते हुए जाते थे.

उनका व्यवहार हर सदस्य के साथ बहुत अच्छा रहता था. अपने वर्कआउट पर उनका पूरा फोकस रहता था. वह मशीनों से बहुत प्यार करते थे. त्योहारों पर स्टाफ को गिफ्ट भी जरूर दिया करते थे.

जिम वाइंड अप करने का मन बना रहे थे: प्रतीक यादव के जिम में वर्कआउट करने आने वाले अमित कुमार श्रीवास्तव इस साल जनवरी से वर्कआउट करने नहीं आ रहे हैं. कारण है कि उन्हें एक गंभीर बीमारी हुई है, जिसके चलते वह अपना इलाज कराने गए हुए हैं.

अमित ने बताया कि जैसे ही उन्हें यह खबर मिली कि प्रतीक यादव का निधन हो गया है. वह शॉक्ड रह गए, क्योंकि प्रतीक यादव काफी फिट थे. वह बताते हैं कि जब हम लोग जिम में वर्कआउट किया करते थे, तो प्रतीक यादव को देखते थे कि वह किस तरह से अपने शरीर पर फोकस करते हैं.

एक से डेढ़ घंटे तक जमकर एक्सरसाइज में पसीना बहाते हैं. उनका स्वभाव भी काफी अच्छा था. ज्यादा बात तो वह किसी से नहीं करते थे, लेकिन कोई भी उनसे बातचीत करना चाहे तो कभी भी इग्नोर नहीं करते थे.

अमित बताते हैं कि प्रतीक से उनकी मुलाकात तो अक्सर होती थी. कम बोलते थे. वर्क आउट बहुत ज्यादा हैवी करते थे. मशीनों से प्रेम था. उनके जिम की मशीनें बहुत आधुनिक हैं. इधर एक साल से तबियत खराब होने के कारण जिम पर ध्यान कम दे पा रहे थे. उनका मन इसे बंद करने का हो रहा था.

क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक: वरिष्ठ पत्रकार प्रभात रंजन दीन के साथ मुलायम सिंह के पारिवारिक संबंध रहे. मुलायम सिंह उन्हें बहुत मानते थे. वरिष्ठ पत्रकार प्रभात रंजन दीन ने बताया कि मुलायम सिंह यादव दूरदर्शी नेता थे. उन्हें इस बात का अंदाजा था कि अगर दोनों बेटे राजनीति में रहेंगे तो फिर आपसी मनमुटाव हो सकता है. लिहाजा, उन्होंने अपनी विरासत साझा की तो अखिलेश को राजनीति करने और प्रतीक को राजनीति से दूर रहने की बात कही.

प्रतीक ने इसे स्वेच्छा से स्वीकार किया था. प्रतीक का राजनीति में पहले से ही इंटरेस्ट कम था, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा. मुलायम सिंह ने प्रतीक को उनके सेक्टर में स्थापित करने में भी कोई कमी नहीं की. जहां तक प्रतीक यादव के पत्नी अपर्णा और भाई अखिलेश के साथ निजी संबंधों की बात है, तो अखिलेश और प्रतीक में कभी मनमुटाव हुआ ही नहीं.

अभी पिछले साल ही जब एक पारिवारिक कार्यक्रम था, तब प्रतीक के सामने जैसे ही अखिलेश आए थे, उन्होंने दौड़कर उनके पैर छुए थे. अखिलेश ने आशीर्वाद दिया था. हाल-चाल पूछा था. काफी देर तक भाइयों में बात हुई थी. यह तो साफ है कि अखिलेश और प्रतीक के रिश्ते अच्छे थे. पत्नी अपर्णा से रिश्तों की जहां तक बात है, तो यह पति-पत्नी की आपसी बात होती है, इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है.

क्या कहते हैं करीबी: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के बख्श सिंह ने बताया कि निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव उसके बाद में उनकी मां साधना गुप्ता दोनों ही चाहते थे, कि प्रतीक यादव राजनीति में कदम रखें. इसके बावजूद कभी भी प्रतीक यादव ने इस पर जोर नहीं दिया.

मेरे पास इस बात की पक्की जानकारी है कि एक बार उन्होंने अपनी मां से कहा था की राजनीति का अर्थ है, समाज की सेवा करना. मैं पशु प्रेम और पशुओं के लिए कार्य कर रहा हूं. यह भी एक तरह की समाज सेवा. वह 'जीव आश्रय' संस्था चलाते थे.

प्रतीक यादव ने सियासत से दूरी बनाकर अपनी अलग राह चुनी थी. फिटनेस एंटरप्रेन्योर, रीयल एस्टेट कारोबारी, एनिमल लवर और लग्जरी कारों के शौकीन उनकी पहचान के कई रंग थे. उनकी जिंदगी बताती है कि विरासत से इतर भी एक दुनिया होती है, जहां इंसान खुद अपनी पहचान गढ़ता है

प्रतीक यादव के पुराने मित्र रंजीत यादव ने बताया कि जब वह लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम कर रहे थे, तब मैं उनके साथ था. मैं खुद भी खिलाड़ी रहा हूं और वह भी खिलाड़ी थे. हम दोनों को जिम का शौक था.

वह हमेशा से खेल और खिलाड़ियों का सपोर्ट करते रहे और खुद भी सक्रिय रहे. उनका एक ही उद्देश्य था कि लोग फिट रहे और दूसरों को फिट रखने में सहयोग करते थे. इतने फिट आदमी का इस तरह जाना, विश्वास नहीं होता.

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