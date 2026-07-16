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प्रतीक हत्याकांड में बड़ा खुलासा, प्रेम प्रसंग से शुरू हुई रंजिश, हत्या पर खत्म हुई कहानी

क्रिकेट खिलाड़ी प्रतीक की हत्या के मामले में करनाल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है. तीनों आरोपी गिरफ्तार.

Prateek Murder Case Update
Prateek Murder Case Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 16, 2026 at 5:00 PM IST

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करनाल: धौलगढ़ गांव में 16 वर्षीय छात्र और उभरते क्रिकेट खिलाड़ी प्रतीक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में सामने आया है कि इस सनसनीखेज वारदात की जड़ प्रेम प्रसंग थी. पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी दलजीत को शक था कि प्रतीक उसके प्रेम संबंधों के बीच आ रहा है. इसी रंजिश के चलते दलजीत ने परिवार के इकलौते बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी.

मंदिर से लौटते वक्त घात लगाकर किया हमला: पुलिस के मुताबिक, वारदात वाले दिन प्रतीक उचाना स्थित हनुमान मंदिर से प्रसाद लेकर बाइक पर अपने गांव धौलगढ़ लौट रहा था. रास्ते में खेतों के पास पहले से घात लगाए बैठे दलजीत और उसके दो नाबालिग साथियों ने उसे रोक लिया. इसके बाद लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से उस पर ताबड़तोड़ हमला किया गया. गंभीर चोटों के कारण प्रतीक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

प्रतीक हत्याकांड में करनाल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है (ETV Bharat)

पहले भी हुआ था विवाद: डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि "पुलिस ने सीआईए-1, सीआईए-2 और सदर थाना की संयुक्त टीम बनाकर मामले की गहन जांच की. पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि दलजीत व स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के बीच दोस्ती और प्रेम प्रसंग था. प्रतीक का नाम भी इस मामले में जुड़ गया था, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच कुछ महीने पहले विवाद भी हुआ था. उसी रंजिश को आरोपी ने मन में रख लिया और हत्या की साजिश रच डाली."

12 घंटे में पुलिस ने सुलझाया मामला: वारदात के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 10 से 12 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी दलजीत और उसके दो नाबालिग साथियों को हिरासत में ले लिया. पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर हत्या की पूरी साजिश का खुलासा हुआ. पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना हो रही है.

रिमांड पर मुख्य आरोपी, हथियारों की होगी बरामदगी: डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि "मुख्य आरोपी दलजीत को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा. रिमांड के दौरान वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, लाठी-डंडे और अन्य हथियार बरामद किए जाएंगे. वहीं दोनों नाबालिग आरोपियों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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