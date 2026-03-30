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किशोरी को एआई फोटो भेज ब्लैक मेल करने वाले नाबालिग ने किया सुसाइड, ढूंढ रही थी पुलिस

प्रतापगढ़ : अंतू कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग ने एकतरफा प्यार में पड़कर जान दे दी. बताया जा रहा है कि लड़के ने नाबालिग के मोबाइल फोन पर एआई जनरेटिड फोटो भेज करके मिलने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था. लड़की ने इसकी शिकायत परिजनों से की थी. इसके बाद मामला जब थाने पहुंच गया तो पुलिस के डर से लड़के ने आत्महत्या कर ली.

सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशांत राज ने बताया कि थाना अंतू क्षेत्र के एक लड़के ने 28 मार्च को एकतरफा प्रेम के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया. जिसके बाद आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. प्राथमिक जांच में सामने आया कि लड़के ने गांव की ही एक नाबालिग लड़की को आपत्तिजनक, एआई जनरेटिड फ़ोटो व मैसेज किए थे. लड़की के न मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी.

मामला लड़की के परिजनों तक पहुंचा तो पुलिस से शिकायत की गई थी. जिसके बाद पुलिस टीम ने शनिवार को लड़के की तलाश में उसके घर गई थी. लड़का घर नहीं मिला तो पुलिस उसके पिता छेदीलाल को थाने ले गई थी. देर शाम पिता को घर भेजकर बेटे को थाने लाने के लिए कहा था. पिता के घर पहुंचने पर किशोर ने डर के कारण कोई जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. जहां से डॉक्टरों ने उसे प्रयागराज रेफर कर दिया. जहां रविवार शाम उसकी मौत हो गई. किशोर छतरपुर शिवाला स्थित एक इंटर काॅलेज में हाईस्कूल का छात्र था.