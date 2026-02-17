"बजट में नहीं रखा गया सरकारी स्कूलों का ख्याल,निजी स्कूलों को फायदा" : सपा सांसद
सांसद और लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस के संस्थापक चेयरमैन डॉ. एसपी सिंह सोमवार को बाराबंकी पहुंचे थे.
बाराबंकी: प्रतापगढ़ के सपा सांसद डॉ. एसपी सिंह ने कहा कि शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है. इसकी वजह से ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है. सरकारी स्कूलों की अव्यवस्था के कारण ही अभिभावक निजी स्कूलों की तरफ आकर्षित होते हैं.
सांसद और लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस के संस्थापक चेयरमैन डॉ. एसपी सिंह सोमवार को बाराबंकी पहुंचे थे. उन्होंने अपने विद्यालय परिसर में शिक्षण पद्धतियों, मॉडर्न टीचिंग प्रैक्टिस और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित की गई शैक्षणिक सुविधाओं पर चर्चा की.
इस दौरान उन्होंने कहा कि कई नामचीन स्कूलों ने अपनी फ्रेंचाइजी देकर शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है. नामचीन स्कूल फ्रेंचाइजी तो दे देते हैं, लेकिन उनमें समुचित व्यवस्थाएं नहीं होती हैं. यही वजह है कि शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है.
अभिभावकों का निजी स्कूलों के प्रति बढ़ते आकर्षण के पीछे डॉ. एसपी सिंह ने सरकारी स्कूलों में समुचित संसाधनों और व्यवस्थाओं की कमी को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में बच्चों को तमाम सुविधाएं मिलती हैं. वहीं, सरकारी स्कूलों में ऐसा नही है.
उन्होंने इसके लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा का बजट कम कर दिया है. इसकी वजह से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. जब शिक्षक ही नही होंगे तो शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा.
