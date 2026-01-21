ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ में कार-ट्रक की टक्कर में 13 लोग घायल; प्रयागराज से अयोध्या जा रहा था परिवार

प्रतापगढ़ में कार-ट्रक्कर में 13 लोग घायल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रतापगढ़: माघ मेला-2026 में प्रयागराज से संगम स्नान कर लौटे रहे श्रद्धालुओं की कार में बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में एक ही परिवार के 10 श्रद्धालुओं सहित कुल 13 लोग घायल हो गए हैं. इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है.

सभी को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. यह दुर्घटना देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में सुखपाल नगर बाइपास पर मंगलवार रात हुई.

सीओ सिटी प्रशांत राज ने बताया कि हादसे की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. सभी के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है.

उन्होंने बताया कि सभी घायल मध्य प्रदेश के के रहने वाले हैं. पूरा परिवार प्रयागराज में माघ मेला में गंगा स्नान के बाद अयोध्या में श्रीराम मंदिर का दर्शन के लिए जा रहा था. तभी यह हादसा हो गया.

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले के खटकर निवासी अमृतलाल गुप्ता (42) अपने परिवार के साथ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे थे. मंगलवार को स्नान के बाद वह लोग मानगढ़ धाम दर्शन करने गए.