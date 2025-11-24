ETV Bharat / state

राजा भइया के अस्तबल का सबसे महंगा घोड़ा ट्रोजन आया, कीमत 30 लाख, किले की शान है 11 घोड़े

प्रतापगढ: प्रतापगढ़ में शनिवार को कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया के निजी अस्तबल में नए घोड़े ‘ट्रोजन’ का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. हाई-ब्रीड और प्रशिक्षित श्रेणी के इस घोड़े को टीका लगाकर, आरती उतारकर और नारियल फोड़कर अस्तबल में प्रवेश दिलाया गया. यह घोड़ा राजा भइया के अस्तबल का सबसे महंगा घोड़ा है.





क्या काम लिया जाएगा: राजा भइया के अस्तबल प्रबंधन द्वारा जानकारी दी गई कि ‘ट्रोजन’ को विशेष रूप से प्रतियोगिताओं और शो इवेंट्स के लिए लाया गया है. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रोजन को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और राष्ट्रीय स्तर के इवेंट्स में भी उतारा जा सकता है. ट्रोजन को देखने के लिए स्थानीय लोगों और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला. अस्तबल स्टाफ का कहना है कि ट्रोजन के आने से अस्तबल की प्रतिष्ठा और ताकत दोनों में बढ़ोतरी होगी.





राजा भइया ने दिया है ट्रोजन नाम: बताया गया कि इस हाईब्रिड घोड़े का नाम राजा भैया ने ट्रोजन रखा है. इसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई गई है. इस तरह अब राजा भैया के किले में घोड़ों की संख्या 11 हो गई है. एक-एक घोड़े की कीमत करीब 20 लाख है. ट्रोजन इन सभी में सबसे महंगा घोड़ा है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है.



घुड़सवारी के शौकीन है राजा भइया: राजा भइया को घुड़सवारी का शौक है. यह उन्हें अपने पिता उदय प्रताप सिंह से विरासत में मिला है. पिता उदय प्रताप सिंह चाहते थे कि उनका बेटा बहादुरी वाले खेलकूद करे.





6 साल की उम्र से शौक: किले में घोड़ों की देखभाल करने वाले केदार यादव बताते हैं कि एक बार राजा भैया घोड़े पर बैठने की जिद पर अड़ गए, तब वे सिर्फ 6 साल के थे. उस दिन वे काफी देर तक घोड़े पर घूमते रहे. उन्हें इतना मजा आया कि आगे चलकर यह उनका एक शौक बन गया. आज वे एक बेहतरीन घुड़सवार हैं. घोड़े से गिरने से ही उनकी 2 पसलियां टूट चुकी हैं.