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प्रतापगढ़ सौरभ हत्याकांड; परिजनों ने किया अंतिम संस्कार से इनकार, सपा नेता और एएसपी के बीच हुई नोकझोंक

लीलापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले सौरभ विश्वकर्मा की गुरुवार रात कुछ लोगों ने मारपीट कर हत्या कर दी थी.

प्रतापगढ़ सौरभ हत्याकांड; सपा नेता और एएसपी के बीच हुई नोकझोंक.
प्रतापगढ़ सौरभ हत्याकांड; सपा नेता और एएसपी के बीच हुई नोकझोंक. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 11:23 AM IST

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प्रतापगढ़ : लीलापुर थाना क्षेत्र के डांडी गांव में जमीन विवाद को लेकर लाठी-डंडों से हुए हमले में घायल संविदाकर्मी सौरभ विश्वकर्मा की इलाज के दौरान मौत के बाद मामला गरमा गया है. परिजनों ने अंतिम संस्कार रोक रखा है. प्रशासनिक अधिकारी परिजनों को समझाने और अंतिम संस्कार कराने के प्रयास में जुटे हैं. वहीं सौरभ के घर पहुंचे रानीगंज विधायक डॉ. आरके वर्मा, विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर संजय विश्वकर्मा ने घटना को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं.


लीलापुर थानाध्यक्ष अमला सिंह को निलंबित करने की मांग को लेकर सपा नेता और अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) बृज नंदन राय के बीच कहासुनी भी हुई. बातचीत के दौरान एएसपी ने कहा कि ब्लैकमेल मत करिए, आपके कहने पर निलंबन नहीं होगा. बहरहाल घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है. परिजनों की मांगों और कार्रवाई को लेकर अधिकारियों द्वारा बातचीत जारी है.


इससे पहले बीते शनिवार को विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मणपुर विकासखंड अंतर्गत सिंधौर में सौरभ विश्वकर्मा की मौत के बाद को रानीगंज विधायक डॉ. आर.के. वर्मा ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया. वहीं आक्रोशित परिजनों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उन्हें न्याय का भरोसा नहीं मिलता, तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

सौरभ के परिजनों की मांग है कि हत्या में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए. किसी भी आरोपी को राजनीतिक या प्रभावशाली संरक्षण मिलने की स्थिति में उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो. परिजनों ने क्षेत्र में कथित रूप से संचालित अवैध कारोबार के खिलाफ कठोर कार्रवाई और उसके ध्वस्तीकरण की भी मांग उठाई है. परिजनों ने आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की मांग भी रखी है. पीड़ित परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवार के एक सदस्य को शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराने तथा जमीन का पट्टा दिलाने की मांग भी की गई है.

सौरभ के घर विधायक के पहुंचने के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे. जिला पंचायत सदस्य मुन्ना सिंह, देवली प्रधान मनोज सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने परिवार के प्रति संवेदना जताई तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग का समर्थन किया. बहरहाल घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है.

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