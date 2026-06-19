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यूपी पुलिस में बड़ा फर्जीवाड़ा: 8 सिपाहियों के खिलाफ FIR दर्ज, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे का फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था

इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश तब हुआ जब सीओ लाइन ने गोपनीय जांच करायी. इस उच्च स्तरीय जांच में सभी आरोपियों के दस्तावेजों के फर्जी होने की पुष्टि हुई. इसके बाद पूर्व आरटीसी प्रभारी उप-निरीक्षक राजेश कुमार यादव की लिखित तहरीर पर एसपी के कड़े आदेश के बाद नगर कोतवाली में यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाकर पुलिस महकमे में नौकरी हासिल करने वाले 8 सिपाहियों के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. सीओ सिटी प्रशांत राज हुड्डा ने बताया कि इन सभी आरक्षियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित कोटे का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर उत्तर प्रदेश पुलिस में अवैध रूप से नौकरी हासिल की थी.

मिर्जापुर के रहने वाले हैं सभी जालसाज सिपाही: अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत मिर्जापुर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले इन 8 सिपाहियों द्वारा जाली सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी पाने का यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है. इस पूरे मामले की शिकायत उप-निरीक्षक राजेश कुमार यादव ने की है, जो पूर्व में प्रतापगढ़ पुलिस लाइंस में आरटीसी प्रभारी के पद पर तैनात थे. उन्होंने अपनी विभागीय शिकायत में विस्तार से बताया कि जनपद में ट्रेनिंग पा रहे और तैनात कुछ आरक्षियों ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान खुद को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित बताते हुए आरक्षण का लाभ लिया था. दस्तावेज सत्यापन के दौरान जब इन प्रमाण पत्रों पर संदेह हुआ, तो क्षेत्राधिकारी स्तर से इन सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट्स की जांच संबंधित जारीकर्ता जिलों और विभागों में कराई गई.

संबंधित जनपदों की जांच में खुला राज: संबंधित जनपदों से आई जांच रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जिन जिलों से इन प्रमाण पत्रों के जारी होने का पक्का दावा किया गया था, वहां के सरकारी रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण पत्र कभी जारी ही नहीं हुआ था. इस विभागीय जांच से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि इन सभी शातिर अभ्यर्थियों ने पुलिस विभाग को गुमराह कर नौकरी पाने के लिए पूरी तरह से फर्जी और कूट रचित दस्तावेजों का सहारा लिया था. कड़े विधिक रुख अपनाते हुए पुलिस ने इस संगठित जालसाजी के मामले में अभिषेक पाण्डेय, शुभम दूबे, रविशंकर, प्रदीप कुमार, अजय कुमार, खुशबू गुप्ता, आकाश मिश्रा और दिव्यांशू यादव के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने इन सभी के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी, कूट रचना और सरकारी सेवा में सेंधमारी से संबंधित आईपीसी/बीएनएस की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है.

सीओ सिटी प्रशांत राज हुड्डा का बयान- कूट रचित दस्तावेज से पुलिस में भर्ती होने वाले अरेस्ट होंगे जल्द. (Photo Credit: ETV Bharat)

जल्द होगी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी: वर्तमान में पुलिस की एक विशेष विंग इस पूरे गिरोह और मामले की बेहद गहनता से कानूनी जांच कर रही है ताकि इसके पीछे छिपे अन्य चेहरों का भी पता लगाया जा सके. सीओ सिटी प्रशांत राज हुड्डा ने कड़े लहजे में बताया कि विभाग और कानून को धोखा देने वाले इन दोषियों के खिलाफ बेहद सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद अब इन सभी 8 सिपाहियों की सरकारी नौकरी पर बर्खास्तगी का संकट पूरी तरह मंडरा रहा है. इसके साथ ही पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही इन सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है. इस बड़ी कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल बना हुआ है.

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