प्रतापगढ़ पुलिस की कामयाबी: CEIR पोर्टल से बरामद किए 147 गुमशुदा मोबाइल फोन, SP दीपक भूकर ने असली मालिकों को सौंपे
प्रतापगढ़ पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से अक्टूबर माह में 24.60 लाख रुपये कीमत के 147 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 8:10 PM IST
प्रतापगढ़: गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने एक बेहद बड़ी और सराहनीय सफलता हासिल की है. पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर CEIR पोर्टल और सर्विलांस टीम की मदद से अक्टूबर माह में कुल 147 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.
अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी आलोक कुमार ने बताया कि बरामद किए गए इन सभी मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 24 लाख 60 हजार रुपये आंकी गई है. शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित साई कॉम्प्लेक्स में एक विशेष समारोह के दौरान एसपी दीपक भूकर और एएसपी आलोक कुमार ने ये सभी बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए.
खोए हुए फोन वापस पाकर खिल उठे चेहरे, रैंकिंग में भी बड़ी छलांग: लंबे समय के इंतजार के बाद अपने खोए हुए कीमती मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए आभार जताया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सर्विलांस टीम और जिले के विभिन्न थानों की साइबर टीमों के लगातार और सटीक प्रयासों से यह शानदार सफलता मिल पाई है.
मोबाइल बरामदगी के आंकड़ों में प्रतापगढ़ जिले ने अगस्त माह में 40वीं रैंक से सीधे सितंबर माह में पांचवीं रैंक हासिल कर 35 पायदान की ऐतिहासिक छलांग लगाई है. इतना ही नहीं, अक्टूबर महीने में भी पोर्टल पर जनरेट हुई ट्रेसबिलिटी के सापेक्ष 79 प्रतिशत मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद कर लिए गए हैं.
जनता के प्रति पुलिस की जिम्मेदारी और सक्रियता की मिसाल: पुलिस की इस बेहद सराहनीय पहल के तहत बरामद हुए सभी 147 मोबाइल फोन बिना किसी परेशानी के उनके असली स्वामियों को सुपुर्द कर दिए गए हैं. इस पूरी कार्रवाई से आम जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हुआ है. लोगों का कहना है कि एक बार फोन गुम हो जाने के बाद उसके वापस मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है, लेकिन पुलिस की तकनीकी टीम ने इसे मुमकिन कर दिखाया. यह बड़ी सफलता प्रतापगढ़ पुलिस की सक्रियता, तकनीकी दक्षता और आम जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी को बखूबी दर्शाती है.
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