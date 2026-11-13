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प्रतापगढ़ पुलिस की कामयाबी: CEIR पोर्टल से बरामद किए 147 गुमशुदा मोबाइल फोन, SP दीपक भूकर ने असली मालिकों को सौंपे

अगस्त में 40वीं रैंक से सितंबर में सीधे पांचवें स्थान पर पहुंचा जिला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रतापगढ़: गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने एक बेहद बड़ी और सराहनीय सफलता हासिल की है. पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर CEIR पोर्टल और सर्विलांस टीम की मदद से अक्टूबर माह में कुल 147 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी आलोक कुमार ने बताया कि बरामद किए गए इन सभी मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 24 लाख 60 हजार रुपये आंकी गई है. शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित साई कॉम्प्लेक्स में एक विशेष समारोह के दौरान एसपी दीपक भूकर और एएसपी आलोक कुमार ने ये सभी बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए.

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी आलोक कुमार (Video Credit: ETV Bharat) खोए हुए फोन वापस पाकर खिल उठे चेहरे, रैंकिंग में भी बड़ी छलांग: लंबे समय के इंतजार के बाद अपने खोए हुए कीमती मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए आभार जताया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सर्विलांस टीम और जिले के विभिन्न थानों की साइबर टीमों के लगातार और सटीक प्रयासों से यह शानदार सफलता मिल पाई है. प्रतापगढ़ पुलिस ने हासिल की बड़ी सफलता. (Photo Credit: ETV Bharat)