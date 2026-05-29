ऑपरेशन त्रिनेत्र: प्रतापगढ़ में दो ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ 20 लाख की संपत्ति फ्रीज
प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत दो मादक पदार्थ तस्करों की 3 करोड़ 20 लाख रुपये की अवैध संपत्तियां फ्रीज कर कड़ी कार्रवाई की.
Published : May 29, 2026 at 7:30 PM IST
प्रतापगढ़: जिला पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई की है. एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) के तहत कुल 3 करोड़ 20 लाख रुपये की अवैध संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है. जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सफलता की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित काली कमाई की संपत्तियों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त अभियान चला रही है.
पहली कार्रवाई थाना प्रतापगढ़ क्षेत्र के आरोपी भुरालाल लबाना के खिलाफ की गई. 22 दिसंबर 2023 को गांव संचई के पास नाकाबंदी के दौरान एक पलटी हुई इसुजु वाहन से 492 किलो 850 ग्राम डोडाचूरा बरामद किया गया था. वाहन चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन गहन जांच में पता चला कि यह पूरा मादक पदार्थ भुरालाल लबाना ने ही भरवाया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत मामला दर्ज किया.
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1 करोड़ 65 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज: एसपी बी. आदित्य ने बताया कि वित्तीय जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए. आरोपी ने तस्करी से कमाए अवैध पैसों से अपनी पत्नी केसर बाई के नाम पर प्रतापगढ़ शहर के अरनोद रोड स्थित पटवारी हल्का मनोहरगढ़ में 0.25 हेक्टेयर आवासीय भूखंड खरीदा, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपये है. इसके अलावा झांसड़ी गांव में 0.42 हेक्टेयर कृषि भूमि जिसकी कीमत 55 लाख रुपये है, और पुत्र सुनील लबाना के नाम पर ट्रैक्टर (10 लाख रुपये) खरीदा गया. कुल 1 करोड़ 65 लाख रुपये की संपत्ति को फ्रीज करने का प्रस्ताव भेजा गया, जिसे नई दिल्ली की कंपिटेंट अथॉरिटी ने स्वीकार कर लिया.
दूसरी कार्रवाई में 1.55 करोड़ की संपत्ति फ्रीज: दूसरी कार्रवाई थाना छोटीसादड़ी क्षेत्र के आरोपी शैफुल्ला के खिलाफ हुई. 28 नवंबर 2025 को नाकाबंदी के दौरान बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल से 4 किलो 646 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। पूछताछ में पता चला कि यह ड्रग्स अजमेर भेजी जा रही थी. आरोपी घटना के बाद फरार हो गया था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.
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एसपी ने बताया कि जांच में सामने आया कि शैफुल्ला ने मादक पदार्थ और हथियार तस्करी से अर्जित अवैध आय से गांव बसाड़ में अपने नाम पर 0.42 हेक्टेयर कृषि भूमि (55 लाख रुपये) खरीदी और पिता के कब्जे वाली जमीन पर 1 करोड़ रुपये की लागत से आलीशान मकान का निर्माण करवाया. कुल 1 करोड़ 55 लाख रुपये की संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया गया है.
एसपी बी. आदित्य ने बताया कि दोनों आरोपी प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा सहित कई जिलों में एनडीपीएस एक्ट के कई मामलों में शामिल रहे हैं. वे लंबे समय से मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क में सक्रिय थे. पुलिस ने फ्रीज की गई सभी संपत्तियों पर बोर्ड लगाए हैं और संबंधित विभागों को अग्रिम कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया है. जिला पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि मादक पदार्थ तस्करों, उनके संरक्षकों तथा अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.
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