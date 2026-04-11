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आलाकत्ल बरामद कराने गए बदमाशों की पुलिस पर फायरिंग, ठांय-ठांय के बाद हुआ ये...

प्रतापगढ: प्रतापगढ पुलिस की हत्या के एक मामले में वांछित चल रहे दो बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. बदमाशों के फायरिंग करने पर पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करननी पड़ी. इस हॉफ एनकाउंटर में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है. उसे उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है.



अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने बताया कि एसटीएफ व स्थानीय पुलिस की कार्रवाही के बाद बदमाश गिरफ्तार हुए हैं. उन्होंने बताया कि एसटीएफ उप निरीक्षक हरीश सिंह चौहान ने अपनी टीम के साथ 25 हजार के इनामिया बदमाश विवेक पांडेय और सह आरोपी विपिन तिवारी को गिरफ्तार किया है. उसे अंतु थाना पुलिस को सौंप दिया गया.



गिरफ्तार विवेक पांडेय ने पुलिस से कहा कि हत्या के मामले में इस्तेमाल किए गए तमंचे को वह बरामद करा सकता है. तमंचे की बरामदगी को लेकर थाना अंतू पुलिस उसे लोहान पुर बाईपास के पास लेकर गई. इसी दौरान आरोपी विवेक पांडे ने अचानक पुलिस टीम को धक्का देकर अवैध तमंचे से फायरिंग कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने जब फायरिंग की तो विवेक पांडे के दाहिने पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया.



घायल आरोपी को जिला अस्पताल चिकित्सालय प्रतापगढ़ भेजा गया. यहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने सह आरोपी विपिन तिवारी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया. इस बारे में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर का कहना है कि 4 अप्रैल को पंकज शुक्ला की हत्या का आरोपी विवेक पांडे है. बीती रात आलाकत्ल की बरामदगी के दौरान पुलिस पर इसने फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में विवेक पांडे के पैर में गोली लगी है. उस पर 25 हजार का इनाम घोषित था. उसके खिलाफ पहले से 7 मामलों में गंभीर मुकदमें दर्ज हैं.



दूसरे अभियुक्त का नाम विपिन तिवारी है. इस पर भी 25 हजार का इनाम था. पुलिस ने घटनास्थल से एक तमंचा, 32 बोर के दो कारतूस व 3 खोखे कारतूस भी बरामद किए हैं. विपिन से पुलिस पूछताछ कर रही है.



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