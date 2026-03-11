ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ में पेशी पर आए कुख्यात अपराधी ने अपना सिर फोड़ा, सामने आई ऐसी बात

केंद्रीय कारागार नैनी से पेशी पर लाया गया अधिवक्ता हत्याकांड का मास्टरमाइंड कुख्यात अपराधी

पेशी पर आए कुख्यात अपराधी ने अपना सिर फोड़ा.
पेशी पर आए कुख्यात अपराधी ने अपना सिर फोड़ा. (Photo Credit : Social Media)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 9:23 AM IST

प्रतापगढ़ : सेंट्रल जेल नैनी से मंगलवार को कोर्ट पेशी पर लाए गए कुख्यात अपराधी ने साथी बंदी से विवाद के बाद अपना सिर लॉकअप की दीवार पर पटक कर खुद को लहूलुहान कर लिया. इसके बाद बंदी और उसके परिजनों ने हंगामा भी किया. मामले की जानकारी मिलने पर पहुंचे सीओ ने जानकारी लेने के बाद घायल अपराधी को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया. आरोपी अधिवक्ता हत्याकांड का मास्टरमाइंड कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है.




बताया कि नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के मीराभवन मोहल्ले में रहने वाला हलीम लगभग 14 साल से हत्या, रंगदारी, लूट सहित गंभीर धारा के मुकदमे में प्रयागराज के केंद्रीय कारागार नैनी में निरुद्ध है. प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस मंगलवार को उसे पेशी पर लेकर कोर्ट पहुंची थी. लॉकअप के भीतर हलीम का किसी दूसरे बंदी से विवाद हो गया. इस पर लॉकअप का दरवाजा खोलकर एक सिपाही ने विवाद शांत कराने का प्रयास किया. इसी दौरान हलीम ने लॉकअप के भीतर दीवार पर सिर पटक कर सिपाही पर मारपीट का आरोप लगाकर हंगामा करने लगा.

मामले की जानकारी पर कोर्ट सुरक्षा प्रभारी आजाद सिंह, सीओ सिटी शिवनारायण वैश्य, नगर कोतवाल भी पहुंचे. इस दौरान आरोपी बंदी के घर की महिलाएं पुलिस से विवाद करने लगीं. हालांकि वहां मौजूद कुछ वकीलों ने बंदी के घरवालों को किसी तरह शांत कराया. सीओ सिटी शिवनारायण का कहना है कि लॉकअप की तलाशी ली जा रही थी. जिस पर हलीम भड़क गया था और पुलिसकर्मियों से उलझ गया था. झल्लाहट में उसने अपना सिर और चेहरा खुद लॉकअप के लोहे के दरवाजे और दीवार पर पटक कर खुद को घायल कर लिया है. लॉकअप परिसर के सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.



रंगदारी नहीं देने पर कराई थी व्यापारी की हत्या : कुख्यात अपराधी हलीम ने वर्ष से 2018 में सदर बाजार के पास रहने वाले लोहा व्यापारी को 10 लाख रुपये रंगदारी नहीं देने पर भाई को भेजकर घर के भीतर ही हत्या कराई थी. इस घटना के समय लोगों ने मौके पर हलीम के भाई की पिटकर हत्या कर दी थी, जबकि शूटर भाग निकला था. दीवानी के वरिष्ठ अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कराने में इसी कुख्यात अपराधी पर साजिश रचने का आरोप लगा था.

