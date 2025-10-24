ETV Bharat / state

प्रेम प्रसंग में हत्या; रेप केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दे रही थी महिला, हत्यारोपी छात्र गिरफ्तार

प्रतापगढ़ फतनपुर थाना क्षेत्र में 17 अक्टूबर को कुंए में मिला था 45 वर्षीय महिला का शव. 20 साल के युवक से थे प्रेम संबंध.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 8:11 AM IST

प्रतापगढ़ : थाना फतनपुर क्षेत्र की शादीशुदा महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में एक 20 वर्षीय पालिटेक्निक छात्र को गिरफ्तार किया है. पुलिस पड़ताल के अनुसार महिला युवक को प्रेम में फंसाकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी. इससे परेशान होकर युवक महिला की हत्या करके फरार हो गया था.

सीओ रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी ने बताया कि बीते 17 अक्टूबर को थाना फतनपुर क्षेत्र की एक महिला (45) के गायब होने की सूचना पति द्वारा दी गई थी. इसके बाद महिला की खोज शुरू की गई. खोजबीन के दौरान महिला का शव गांव के कुंए में उतराता मिला. छानबीन की गई तो पता चला की महिला का प्रेम संबंध अखिलेश पटेल (20) नाम के एक युवक से थे. महिला ने छात्र का खेत बंटाई पर ले रखा था. इसी के चलते उसकी जान पहचान हुई थी. करीब डेढ़ साल से दोनों के बीच बातचीत होती थी.

सीओ विनय प्रभाकर साहनी के मुताबिक घटनाक्रम के अनुसार महिला शादी न करने पर युवक को रेप के केस में फंसा कर जेल में भेजने की धमकी दे रही थी. युवक की शादी दूसरी जगह तय हो रही थी. इससे परेशान होकर युवक ने हत्या की योजना बना डाली. 17 अक्टूबर को गांव के बाजार में मेला लगा था. महिला का पति और बच्चे मेला देखने गए थे. इसी बीच युवक ने महिला को गांव के बाहर कुंए पर बुलाया, जहां हत्या के बाद उसका शव कुंए में फेंक दिया था. युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

