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प्रतापगढ़ में हाईटेंशन लाइन का तार जोड़ते समय करंट से लाइनमैन की मौत

प्रतापगढ़ : लालगंज उपखंड के रामपुर बावली फीडर पर तैनात संंविदाकर्मी लाइनमैन संतोष की हाईटेंशन विद्युत लाइन जोड़ते समय करंट की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसे की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. वहीं सहकर्मी भी विभागीय अनदेखी से आक्रोशित हैं. सहकर्मी विभाग के लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग उठ रही है.

बताया गया कि रामपुर बावली फीडर पर तैनात लाइनमैन संतोष की तैनाती थी. संतोष हाईटेंशन विद्युत लाइन पर कुछ सहकर्मियों को साथ काम करने गए थे. वहां लाइन पर काम करते वक्त करंट की चपेट में आ गए और झटका लगने से बुरी तरह झुलस गए. यह देख साथी कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई. आननफानन किसी तरह साथी कर्मचारी उन्हें लालगंज ट्रामा सेंटर पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.



लाइनमैन संतोष की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची. हालांकि अभी तक किसी प्रकार की शिकायत की बात सामने नहीं आई है. बहरहाल संविदा कर्मी/लाइनमैन संतोष की मौत से बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और सुरक्षा इंतजामों की पोल फिर खुल गई है. हादसे को लेकर सहकर्मियों में गहरा आक्रोश है. सहकर्मियों का आरोप है कि लाइन पर काम करते वक्त सप्लाई चालू करना गंभीर लापरवाही है. ऐसे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.