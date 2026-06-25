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यूपी में मोहर्रम: कुंडा में राजा उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोग हाउस अरेस्ट, रायबरेली में उठा 200 साल पुराना अली असगर का झूला

प्रतापगढ़ के कुंडा में मोहर्रम के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया.

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प्रतापगढ़ में मोहर्रम पर एक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 6:37 PM IST

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प्रतापगढ़/रायबरेली: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में मोहर्रम के त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी एहतियाती कार्रवाई की है. प्रशासन ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए कुंडा के बड़े महाराज राजा उदय प्रताप सिंह समेत कुल 13 प्रमुख लोगों को उनके निवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया है.

इन सभी प्रभावित व्यक्तियों के घरों के मुख्य द्वारों पर पुलिस प्रशासन द्वारा बकायदा नोटिस चस्पा कर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए उन्हें शुक्रवार रात 9 बजे तक अनिवार्य रूप से अपने घरों के भीतर ही रहने के कड़े निर्देश दिए हैं.

एएसपी बृजनंदन राय बोले 300 से अधिक लोग पाबंद. (Video Credit: ETV Bharat)

शेखपुर भंडारा विवाद पर एक्शन: प्रशासन की इस अचानक हुई बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे कुंडा और आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म हो गया है. इस संवेदनशील मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) बृजनंदन राय ने बताया कि हाउस अरेस्ट किए गए सभी व्यक्तियों के आवासों पर पुलिस की कड़ी निगरानी बढ़ा दी गई है. दरअसल, कुंडा क्षेत्र के शेखपुर गांव में वर्षों से मोहर्रम के मुख्य दिन एक विशेष भंडारे का आयोजन राजा उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में होता आया था. इस भंडारे के आयोजन को लेकर दूसरे समुदाय के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा समय-समय पर तीखी आपत्ति जताई जाती रही है.

परंपरा बन चुकी है पुलिस की नजरबंदी: समुदायों के बीच इसी विवाद के चलते पूर्व में कई बार क्षेत्र का ताजिया जुलूस भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था. इसी विवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रशासन ने कुछ साल पहले शेखपुर में होने वाले इस भंडारे के आयोजन पर पूरी तरह रोक लगा दी थी. हालांकि, भंडारे पर रोक होने के बावजूद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस बार भी राजा उदय प्रताप सिंह समेत कई लोगों को नजरबंद करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की. स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों के अनुसार, जिला प्रशासन की यह दंडात्मक कार्रवाई अब लगभग एक वार्षिक परंपरा का रूप ले चुकी है.

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कुंडा के बड़े महाराज राजा उदय प्रताप सिंह शुक्रवार रात तक नजरबंद. (Photo Credit: ETV Bharat)

300 से अधिक लोग पाबंद: पिछले कई वर्षों से कुंडा में मोहर्रम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठीक इसी तरह के प्रशासनिक कदम लगातार उठाए जाते रहे हैं. पहले जहां इस त्योहार पर सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए अन्य जनपदों से भी भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया जाता था, वहीं अब सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षाकृत सीमित कर दी गई है. स्थानीय पुलिस ने इस बार भी कुंडा क्षेत्र में 300 से अधिक चिन्हित लोगों को शांतिभंग की आशंका के तहत अग्रिम रूप से पाबंद किया है. वहीं, गुरुवार को बड़े महाराज उदय प्रताप सिंह सहित 13 लोगों को सीधे हाउस अरेस्ट किए जाने की अंतिम कार्रवाई को अमलीजामा पहनाया गया.

सुबह 5 बजे से शुरू हुई नजरबंदी: अपर पुलिस अधीक्षक बृजनंदन राय ने मीडिया को बताया कि SDM के निर्देश पर मुहर्रम के मद्देनजर आशंका के तहत राजा उदय प्रताप सिंह सहित 12 लोगों को पुलिस निगरानी में लिया गया है. इन सभी को उनके संबंधित निवास पर आज सुबह 5 बजे से लेकर कल शुक्रवार रात 9 बजे तक पूर्ण रूप से नजरबंद रखा जाएगा. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मोहर्रम के पावन अवसर पर जिले में सांप्रदायिक शांति, आपसी भाईचारा एवं मजबूत कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ही यह प्रतिबंधात्मक कदम उठाया गया है. दूसरी ओर, रायबरेली जिले के नसीराबाद कस्बे में मुहर्रम का त्योहार बेहद पारंपरिक और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है.

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आले नबी इमामबाड़े से निकला झूला अली असगर का ऐतिहासिक जुलूस. (Photo Credit: ETV Bharat)

रायबरेली में झूला अली असगर का जुलूस: इसी धार्मिक कड़ी में मोहर्रम की पूर्व संध्या पर नसीराबाद के ऐतिहासिक आले नबी इमामबाड़े में 'झूला अली असगर' पारम्परिक और गमगीन तरीके से उठाया गया. इस ऐतिहासिक और पवित्र इमामबाड़े में बड़ी संख्या में स्थानीय आज़ादारों ने समय पर पहुँच कर झूले के इस पारंपरिक जुलूस में पूरी अकीदत के साथ शिरकत की. इस विशेष झूले का ऐतिहासिक संदर्भ बताते हुए यहाँ के एक वरिष्ठ आज़ादार ने बताया कि जब 14 सौ साल पहले कर्बला के मैदान में जालिम यजीदी फौज द्वारा इमाम हुसैन और उनके साथियों के लिए पानी पूरी तरह बंद कर दिया गया था, तब बड़ों के साथ-साथ मासूम बच्चे भी प्यास से बेहाल थे.

कर्बला की याद में मजलिस: यजीदी बंदिशों के बीच छह माह के मासूम इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली असगर ने कर्बला की तपती रेत पर पानी के लिए सदा (आवाज) लगाई थी. उन्हीं मासूम की शहादत की याद में आज के विशेष दिन झूला अली असगर उठाया जाता है और उन्हीं की बेइंतहा प्यास को याद करके आज का यह ऐतिहासिक जुलूस निकाला जाता है. आज के दिन कस्बे के केंद्रीय इमामबाड़े में पहले मजलिस पढ़ी जाती है और फिर झूला अली असगर उठने के बाद नौहे और सीनाज़नी (मातम) का भावुक आयोजन किया जाता है. नसीराबाद के मूल निवासी और अज़ादर राहिल नकवी ने बताया कि यहाँ के 200 साल पुराने आले नबी इमामबाड़े में आज सबसे कम उम्र के शहीद सैनिक अली असगर साहब की याद में मजलिस का दौर चला.

नसीराबाद में मरकजी जुलूस की तैयारी: मजलिस की समाप्ति के तुरंत बाद अजादारों ने नम आंखों से झूला अली असगर का जुलूस निकाला. राहिल नकवी ने आगे बताया कि इसके बाद कस्बे में दिनभर मजलिसें चलती रहीं और सभी छोटे-बड़े इमामबाड़े आम जायरीनों के लिए खुले रहे. उन्होंने अपनी तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि हमारे यहां मुहर्रम की सुबह 7:00 बजे से ही घरों और चौराहों पर ताजिया बनाने का सिलसिला तेजी से शुरू हो जाएगा. नसीराबाद का मुख्य मरकजी जुलूस दोपहर 1:00 बजे से शुरू होकर शाम 5:00 बजे तक अली शहीद करबला की पवित्र मजार तक शांतिपूर्वक जाएगा.

10 दिनों के मुहर्रम का समापन: इस मुख्य जुलूस के कर्बला पहुंचने के बाद इमाम हुसैन के प्रतीकात्मक स्वरूप को दफन करके सभी अजादार वापस अपने घरों को आते हैं. इस अंतिम मजहबी रस्म के पूरा होने के बाद ही नसीराबाद में हमारा 10 दिनों का विस्तृत मुहर्रम पूरी तरह संपन्न और समाप्त होता है. स्थानीय नागरिक अलीम मुस्तफा ने भावुक होकर बताया कि आज हमारे यहां अली असगर जी का जो झूला उठाया गया, वह कर्बला के सबसे छोटे मुजाहिदीन थे. वे मात्र 6 माह के अबोध बच्चे थे, जो कर्बला की भीषण गर्मी में कई दिनों तक भूखे-प्यासे रहकर जालिमों के खिलाफ शहीद हो गए थे. इसी शहादत की याद में आज छोटे-छोटे बच्चों द्वारा 'हाय प्यास, हाय प्यास' की दर्दभरी सदायें लगाई गईं, जिसे सुनकर हर आंख नम हो गई.

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