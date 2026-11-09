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प्रतापगढ़ में जघन्य वारदात; भाइयों के विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे फूफा की पीट-पीटकर हत्या

प्रतापगढ़ में हत्या. ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रतापगढ़ : महेशगंज थाना क्षेत्र की डेरवा नगर पंचायत के धोनू का पुरवा में रविवार रात दो सगे भाइयों के बीच हो रहे विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे फूफा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. बताया गया कि रविवार रात दो भाई रोहित पटेल शराब के नशे में अपने सगे भाई मोहित पटेल से झगड़ रहा था. गाली गलौज सुनकर पास ही रहने वाले पारिवारिक फूफा अमृतलाल उर्फ बंशीलाल बीच-बचाव करने पहुंचे थे.

आरोप है कि रोहित ने मोहित को छोड़कर अमृतलाल पर हमला कर दिया और उन्हें बेरहमी से पीटने लगा. रोहित ने अमृतलाल को घर के सामने बनी आरसीसी सड़क पर पटक दिया. गंभीर अंदरूनी चोट लगने के कारण अमृतलाल की मौके पर ही मौत हो गई.