प्रतापगढ़ में जघन्य वारदात; भाइयों के विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे फूफा की पीट-पीटकर हत्या
डेरवा नगर पंचायत में धोनू का पुरवा का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 12:45 PM IST
प्रतापगढ़ : महेशगंज थाना क्षेत्र की डेरवा नगर पंचायत के धोनू का पुरवा में रविवार रात दो सगे भाइयों के बीच हो रहे विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे फूफा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. बताया गया कि रविवार रात दो भाई रोहित पटेल शराब के नशे में अपने सगे भाई मोहित पटेल से झगड़ रहा था. गाली गलौज सुनकर पास ही रहने वाले पारिवारिक फूफा अमृतलाल उर्फ बंशीलाल बीच-बचाव करने पहुंचे थे.
आरोप है कि रोहित ने मोहित को छोड़कर अमृतलाल पर हमला कर दिया और उन्हें बेरहमी से पीटने लगा. रोहित ने अमृतलाल को घर के सामने बनी आरसीसी सड़क पर पटक दिया. गंभीर अंदरूनी चोट लगने के कारण अमृतलाल की मौके पर ही मौत हो गई.
अमृतलाल मूल रूप से गोकुला, कटरा गुलाब सिंह के निवासी थे और वर्तमान में धोनू का पुरवा में गद्दी पर रह रहे थे. उनके तीन संतानें हैं, जिनमें महेंद्र (35), राजेंद्र (30) और आरती (27) शामिल हैं, तीनों विवाहित हैं.
महेशगंज थाना प्रभारी भूपेश नाथ सिंह ने बताया कि अमृतलाल के बेटे ने रोहित पटेल के खिलाफ तहरीर दी है. तहरीर में पीड़ित परिवार ने शस्त्र लाइसेंस, 25 लाख रुपये नकद और दो बिस्वा जमीन दिए जाने की मांग भी रखी है. कुंडा उपजिलाधिकारी ने फोन के माध्यम से पीड़ित परिवार से बातचीत कर यथासंभव मदद का आश्वासन दिया है. फिलहाल आरोपी फरार हैं,आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.
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