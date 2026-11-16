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जेल के अंदर सुविधाओं की 'रेट लिस्ट': आईफोन के 50 हजार और साधारण फोन के 30 हजार रुपए, वीडियो वायरल

प्रतापगढ़ जिला जेल ( ETV Bharat File Photo )

प्रतापगढ़: जिला जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में मोबाइल फोन, नशीले पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं मिलने के मामले में जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस प्रकरण से जुड़ा एक कथित वीडियो सामने आया है, जिसमें जेल के भीतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के बदले मासिक 'बंधी' मांगने की बात कही जा रही है. वीडियो में फोन चलाने के लिए हर माह 50 हजार रुपए तक मांगने के आरोप लगाए गए हैं.

जेलर का पक्ष और चुप्पी: इस पूरे मामले और वायरल वीडियो को लेकर जब जेलर चंदूलाल से संपर्क किया गया, तो उन्होंने फोन पर किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि जो भी जानकारी चाहिए, उसके लिए जेल परिसर में आकर ही बात करनी होगी. हालांकि, जब उनका पक्ष जानने के लिए जेल कार्यालय पहुंचा गया, तो उन्होंने मिलने से भी मना कर दिया.