जेल के अंदर सुविधाओं की 'रेट लिस्ट': आईफोन के 50 हजार और साधारण फोन के 30 हजार रुपए, वीडियो वायरल
प्रतापगढ़ जिला जेल में आईफोन और नशीले पदार्थ उपलब्ध कराने के बदले मासिक बंधी मांगने का वीडियो सामने आया है.
Published : November 16, 2026 at 6:32 PM IST
प्रतापगढ़: जिला जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में मोबाइल फोन, नशीले पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं मिलने के मामले में जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस प्रकरण से जुड़ा एक कथित वीडियो सामने आया है, जिसमें जेल के भीतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के बदले मासिक 'बंधी' मांगने की बात कही जा रही है. वीडियो में फोन चलाने के लिए हर माह 50 हजार रुपए तक मांगने के आरोप लगाए गए हैं.
जेलर का पक्ष और चुप्पी: इस पूरे मामले और वायरल वीडियो को लेकर जब जेलर चंदूलाल से संपर्क किया गया, तो उन्होंने फोन पर किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि जो भी जानकारी चाहिए, उसके लिए जेल परिसर में आकर ही बात करनी होगी. हालांकि, जब उनका पक्ष जानने के लिए जेल कार्यालय पहुंचा गया, तो उन्होंने मिलने से भी मना कर दिया.
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वीडियो में वसूली और ऑनलाइन पेमेंट के दावे: 6 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे जेल के हाई सिक्योरिटी जोन स्थित बैरक नंबर 3 में तलाशी के दौरान तीन आईफोन, एक की-पैड फोन, 4 सिम, दो चार्जर, इयरबड्स और नशीली सामग्री जब्त की गई थी. मामले की पड़ताल के दौरान सामने आए वीडियो में एक व्यक्ति कैदी से यह कहता सुनाई दे रहा है कि जेल में सुविधाओं की दरें दोगुनी कर दी गई हैं.
वायरल वीडियो के अनुसार, साधारण फोन चलाने के लिए 30 हजार रुपए और आईफोन के लिए 50 हजार रुपए मासिक बंधी तय की गई है, जबकि नशा पहुंचाने की कीमत 1500 रुपए बताई गई है. वीडियो में एक बंदी यह दावा करता दिख रहा है कि 'गोपाल' से सौदा पक्का हो गया है और पैसा पहुंचाना है. फुटेज में बंदी द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कन्फर्म करने के बाद ही उसे फोन दिए जाने की बात भी सामने आई है. वीडियो में तीन आईफोन का जिक्र है और जेल प्रशासन की एफआईआर में भी तीन आईफोन की ही जब्ती दर्ज की गई है.
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छह दिन बाद दर्ज हुई थी एफआईआर: जेल में तलाशी अभियान के दौरान RAC के जवान भी मौजूद थे. आरोप है कि सामान बरामद होने के बावजूद जेल प्रशासन ने छह दिनों तक मामला दबाए रखा. आरएसी और जेल प्रशासन के बीच कार्रवाई को लेकर चल रही खींचतान के बीच जब यह मामला जिला एसपी के संज्ञान में पहुंचा, तब दबाव बनने पर 12 अक्टूबर को जेलर चंदूलाल की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई.
बाहरी दीवार से पार्सल फेंकने की घटनाएं: जेल परिसर में बाहरी दीवारों से प्रतिबंधित सामान फेंकने की घटनाएं पहले भी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल चुकी हैं. हाल ही में गश्त के दौरान जेल प्रहरी ऋषभ जोशी ने बैरक नंबर 6 और लंगर के पीछे बाहर से फेंका गया पार्सल उठाते हुए बंदी समीर को पकड़ा था. तलाशी में उसके पास से तंबाकू की 20 पुड़ियां, नशीले पदार्थ, मोबाइल और चार्जर बरामद हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया. बैरक, लंगर और पास स्थित पेट्रोल पंप की दिशा से लगातार पार्सल फेंके जाने की घटनाओं ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं.
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