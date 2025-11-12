ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ का भानू प्रताप हत्याकांड; यूपी STF ने 50 हजार के इनामी को लखनऊ से किया गिरफ्तार

मुख्य आरोपी सच्चिदानंद पांडेय. ( Photo Credit; UP Police )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रतापगढ़ के बहुचर्चित अधिवक्ता भानू प्रताप पांडेय हत्याकांड के मुख्य आरोपी सच्चिदानंद पांडेय को लखनऊ से गिरफ्तार किया है. हत्या के बाद से लगातार फरार चल रहे सच्चिदानंब पर प्रतापगढ़ पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था. एसटीएफ ने आरोपी को मंगलवार को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह पुलिस से बचने के लिए शहर छोड़कर भागने की फिराक में था. एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ के पर्यवेक्षण में गठित टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को आरोपी सच्चिदानंद पांडेय को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टैंड से गिरफ्तार किया. आरोपी किसी ट्रेन से भागने की फिराक में था. तालाब विवाद से उपजा था खूनी संघर्ष: पूछताछ में सच्चिदानंद पांडेय (निवासी ग्राम बवारिहा पहाड़पुर, थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़) ने हत्याकांड के पीछे की वजह का खुलासा किया. उसने बताया कि वह अपने रिश्तेदार और ग्राम प्रधान देवदत्त शुक्ला के साथ मिलकर अपने गांव के पास स्थित एक तालाब पर कब्जे को लेकर अधिवक्ता भानू प्रताप पांडेय से विवाद में उलझा हुआ था.