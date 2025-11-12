प्रतापगढ़ का भानू प्रताप हत्याकांड; यूपी STF ने 50 हजार के इनामी को लखनऊ से किया गिरफ्तार
एसटीएफ ने आरोपी को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया, तब वह शहर छोड़कर भागने की फिराक में था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 10:34 AM IST|
Updated : November 12, 2025 at 10:49 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रतापगढ़ के बहुचर्चित अधिवक्ता भानू प्रताप पांडेय हत्याकांड के मुख्य आरोपी सच्चिदानंद पांडेय को लखनऊ से गिरफ्तार किया है. हत्या के बाद से लगातार फरार चल रहे सच्चिदानंब पर प्रतापगढ़ पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था. एसटीएफ ने आरोपी को मंगलवार को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह पुलिस से बचने के लिए शहर छोड़कर भागने की फिराक में था.
एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ के पर्यवेक्षण में गठित टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को आरोपी सच्चिदानंद पांडेय को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टैंड से गिरफ्तार किया. आरोपी किसी ट्रेन से भागने की फिराक में था.
तालाब विवाद से उपजा था खूनी संघर्ष: पूछताछ में सच्चिदानंद पांडेय (निवासी ग्राम बवारिहा पहाड़पुर, थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़) ने हत्याकांड के पीछे की वजह का खुलासा किया. उसने बताया कि वह अपने रिश्तेदार और ग्राम प्रधान देवदत्त शुक्ला के साथ मिलकर अपने गांव के पास स्थित एक तालाब पर कब्जे को लेकर अधिवक्ता भानू प्रताप पांडेय से विवाद में उलझा हुआ था.
22 अक्टूबर 2025 को उसने अपने साथियों कमलनरायण पांडेय, देवदत्त शुक्ला, आदित्य पांडेय, सौरभ दत्त शुक्ल, विपिन शुक्ल और अन्य के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से भानू प्रताप पांडेय और उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया. हमले में गंभीर रूप से घायल भानू प्रताप पांडेय की 4 नवंबर 2025 को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई.
लगातार ठिकाने बदल रहा था इनामी अपराधी: पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ धर्मेश कुमार शाही ने बताया कि घटना के बाद, पीड़ित पक्ष की ओर से अभिषेक पांडेय ने थाना सांगीपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही सच्चिदानंद फरार चल रहा था. आरोपी ने एसटीएफ को बताया कि इनाम घोषित होने के बाद वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और किसी बड़े शहर भागने की योजना बना रहा था, लेकिन एसटीएफ उसकी लोकेशन पर लगातार नजर रखे हुए थी.
ये भी पढ़ेंः यूपी एसटीएफ-एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई; 48 लाख के प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद, लखनऊ में दो गिरफ्तार