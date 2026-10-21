प्रतापगढ़ में सड़क हादसा: डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार तीन लोगों की मौत, मासूम घायल
प्रतापगढ़ के बाघराय थाना क्षेत्र में सेवा नहर के पास डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:23 PM IST
प्रतापगढ़: जिले के बाघराय थाना क्षेत्र में बुधवार को सेवा नहर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया. डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतकों की पहचान रीता (45), उनके पति हैदर (48) और नोखे लाल (40) के रूप में हुई है. हादसे में नोखे लाल का बेटा शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया.
मायके जा रही थीं रीता, एक ही बाइक पर सवार थे चार लोग: जानकारी के मुताबिक, कुंडा क्षेत्र के गैसपुर दुखीपुर निवासी रीता अपने मायके मऊआइमा, प्रयागराज जा रही थीं. नोखे लाल की ससुराल भी मऊआइमा में है. बताया जा रहा है कि रीता, उनके पति हैदर, नोखे लाल और उसका बेटा शुभम एक ही बाइक पर सवार थे. इसी दौरान बाघराय थाना क्षेत्र में सेवा नहर के पास उनकी बाइक डंपर की चपेट में आ गई.
डंपर की टक्कर से तीन लोगों की मौत: टक्कर इतनी भीषण थी कि रीता, उनके पति हैदर और नोखे लाल की जान चली गई. हादसे में शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे. सड़क पर शव और क्षतिग्रस्त बाइक देखकर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा: हादसे की सूचना मिलते ही बाघराय थाना प्रभारी श्रवण कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की. घायल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है.
घायल बच्चे की हालत गंभीर, प्रयागराज रेफर: थाना प्रभारी श्रवण कुमार के मुताबिक, छेवगा नहर के पास डंपर की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि एक बच्चा घायल हुआ है. पुलिस के अनुसार, तीनों शवों के पोस्टमार्टम के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. वहीं, गंभीर रूप से घायल बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज के SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है.
तीन मौतों से परिवार में मचा कोहराम: इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत से उनके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. एक ही बाइक पर सवार चार लोगों का सफर हादसे के बाद मातम में बदल गया. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.
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