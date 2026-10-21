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प्रतापगढ़ में सड़क हादसा: डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार तीन लोगों की मौत, मासूम घायल

छह साल का मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल: प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में चल रहा इलाज, हालत नाजुक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रतापगढ़: जिले के बाघराय थाना क्षेत्र में बुधवार को सेवा नहर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया. डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतकों की पहचान रीता (45), उनके पति हैदर (48) और नोखे लाल (40) के रूप में हुई है. हादसे में नोखे लाल का बेटा शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया.

मायके जा रही थीं रीता, एक ही बाइक पर सवार थे चार लोग: जानकारी के मुताबिक, कुंडा क्षेत्र के गैसपुर दुखीपुर निवासी रीता अपने मायके मऊआइमा, प्रयागराज जा रही थीं. नोखे लाल की ससुराल भी मऊआइमा में है. बताया जा रहा है कि रीता, उनके पति हैदर, नोखे लाल और उसका बेटा शुभम एक ही बाइक पर सवार थे. इसी दौरान बाघराय थाना क्षेत्र में सेवा नहर के पास उनकी बाइक डंपर की चपेट में आ गई.