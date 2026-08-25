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बच्चों का खतरनाक सफर, जान जोखिम में डालकर पेड़ के सहारे स्कूल जाने को मजबूर नौनिहाल

प्रतापगढ़ के अरनोद में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर पेड़ के तने से पानी पार कर रहे हैं. कलेक्टर ने इसे शॉर्टकट बताया है.

पेड़ के सहारे पानी पार कर रहे बच्चे
पेड़ के सहारे पानी पार कर रहे बच्चे (Photo- Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2026 at 7:40 PM IST

3 Min Read
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प्रतापगढ़: जिले के अरनोद उपखंड से बुनियादी सुविधाओं की बदहाली बयां करने वाली एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. सोशल मीडिया पर चिकली और उदिया खेड़ी गांव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे पानी से लबालब भरे रास्ते को पार करने के लिए एक पेड़ के तने का सहारा लेते नजर आ रहे हैं.

बारिश बनी बच्चों के लिए आफत: अरनोद उपखंड के चिकली और उदिया खेड़ी गांव के बीच करीब 20 से 25 घरों की आबादी बसी हुई है. ग्रामीणों के दैनिक आवागमन के साथ-साथ स्कूली विद्यार्थियों के लिए भी यह विद्यालय पहुंचने का प्रमुख मार्ग है. मानसून के दौरान भारी बारिश की वजह से इस रास्ते पर गहरा पानी भर जाता है, जिससे बच्चों के सामने स्कूल पहुंचने की बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे पीठ पर स्कूल बैग टांगे और हाथों में किताबें थामे, पानी में डूबने से बचने के लिए गिरे हुए पेड़ के तने को अस्थायी पुल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. फिसलन और नीचे गहरे पानी के बीच एक के पीछे एक संतुलन बनाकर चलते इन मासूमों की जरा सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.

पेड़ के सहारे स्कूल जाने को मजबूर नौनिहाल (Video- Social Media)

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नेताओं को दी सूचना, पर नहीं हुआ समाधान: स्थानीय ग्रामीणों में इस प्रशासनिक उदासीनता को लेकर भारी आक्रोश है. ग्रामीण बापूलाल का कहना है कि गांव वाले इस समस्या को लेकर लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं. इस संबंध में पूर्व कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा और वर्तमान भाजपा विधायक व सूबे के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा को भी कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है. इसके बावजूद सरकार और जनप्रतिनिधियों के स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और समस्या जस की तस बनी हुई है. ग्रामीणों की मांग है कि बच्चों और आम जनता की सुरक्षा को देखते हुए इस मार्ग पर पक्की सड़क और एक मजबूत पुलिया का निर्माण कराया जाए.

कलेक्टर बोले- यह मुख्य मार्ग नहीं, शॉर्टकट है: मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ने के बाद प्रशासनिक अमले में भी हलचल तेज हो गई है. हालांकि, इस पूरे मामले पर जिला कलेक्टर शुभम चौधरी का एक अलग ही पक्ष सामने आया है. कलेक्टर का दावा है कि ग्रामीणों और बच्चों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा यह रास्ता कोई मुख्य या स्वीकृत मार्ग नहीं है, बल्कि लोग इसे एक 'शॉर्टकट' के रूप में उपयोग कर रहे हैं. कलेक्टर के अनुसार, गांव से स्कूल और मुख्य सड़क तक जाने के लिए एक अन्य वैकल्पिक और सुरक्षित पक्का मार्ग पहले से उपलब्ध है, लेकिन दूरी कम करने के चक्कर में ग्रामीण इस खतरनाक रास्ते को चुनते हैं.

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