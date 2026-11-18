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प्रतापगढ़ में राम कथा; पंडित धीरेंद्र शास्त्री की राम कथा सुनने के लिए 500 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कुंडा पहुंचे

प्रतापगढ़ में धीरेंद्र शास्त्री की राम कथा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रतापगढ़ : कुंडा स्थित बेंती राजभवन में आस्था और भक्ति का महाकुंभ शुरू हो चुका है. यहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के श्रीमुख से चार दिवसीय भव्य श्रीराम कथा का शुभारंभ विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' की मेजबानी में हुआ. राम कथा सुनने के लिए 500 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी भी कुंडा पहुंचे हैं.





मीडिया से मुखातिब पंडित धीरेंद्र शास्त्री. (Video Credit : ETV Bharat) कथा के पहले दिन धार्मिक आस्था के साथ-साथ सियासी और सामाजिक दिग्गजों का जमावड़ा भी देखने को मिला. मंच पर योग गुरु बाबा रामदेव, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, गोड्डा (बाबा बैद्यनाथ धाम) के सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व मंत्री व विधायक मनोज पांडेय और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जैसी प्रमुख हस्तियां आईं.