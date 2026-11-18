प्रतापगढ़ में राम कथा; पंडित धीरेंद्र शास्त्री की राम कथा सुनने के लिए 500 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कुंडा पहुंचे
प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बेंती राजभवन में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की राम कथा हो रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 1:01 PM IST
प्रतापगढ़ : कुंडा स्थित बेंती राजभवन में आस्था और भक्ति का महाकुंभ शुरू हो चुका है. यहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के श्रीमुख से चार दिवसीय भव्य श्रीराम कथा का शुभारंभ विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' की मेजबानी में हुआ. राम कथा सुनने के लिए 500 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी भी कुंडा पहुंचे हैं.
कथा के पहले दिन धार्मिक आस्था के साथ-साथ सियासी और सामाजिक दिग्गजों का जमावड़ा भी देखने को मिला. मंच पर योग गुरु बाबा रामदेव, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, गोड्डा (बाबा बैद्यनाथ धाम) के सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व मंत्री व विधायक मनोज पांडेय और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जैसी प्रमुख हस्तियां आईं.
आयोजन के दौरान पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मंच पर कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया और अपने जाने-पहचाने अंदाज में कहा- "दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा. उनके इस बयान पर पंडाल में मौजूद लाखों लोगों ने तालियों और जयकारों के साथ जोरदार स्वागत किया. वहीं पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भजनों और कथाक्रम से पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया.
प्रशासन और आयोजकों की ओर से भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं. प्रतापगढ़ एसपी दीपक भूकर लगातार व्यवस्थाओं के निगरानी कर रहे हैं. बहरहाल कुंडा के बेंती में हो रही रामकथा केवल धार्मिक आयोजन भर नहीं रही, बल्कि यह आस्था, एकता और मानवीय संवेदनाओं का एक ऐतिहासिक संगम भी है. 500 से अधिक हिंदू शरणार्थियों की मौजूदगी इस आयोजन को खास बना रही है.
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