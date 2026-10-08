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Special: बाघ प्रताप को बनाया गया ऑल इंडिया पुलिस आर्चरी चैंपियनशिप का शुभांकर, जानिए कौन है वो

पलामू: झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला के बाघ प्रताप को ऑल इंडिया पुलिस आर्चरी चैंपियनशिप का शुभांकर बनाया गया है. दरअसल, झारखंड के रांची में 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक ऑल इंडिया पुलिस आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना है, जिसमें आर्चरी चैंपियनशिप के लिए प्रताप को शुभांकर बनाया गया है.

झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने और वन्यजीवों के प्रति जागरूकता लाने के लिए बाघ प्रताप को शुभांकर बनाया गया है: सुनील भास्कर, आईजी जैप

दरअसल, झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व बाघों के लिए संरक्षित एरिया घोषित है. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में लगातार बाघों का मूवमेंट होता है. 2023 के बाद से अब तक पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में 7 बाघों के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है.

बता दें इससे पहले भी 2023 में एशियाई महिला चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी के लिए बेतला की हथिनी जूही को शुभांकर बनाया गया था. अब बाघ प्रताप को राष्ट्रीय स्तर के आर्चरी चैंपियनशिप के लिए शुभांकर बनाया गया है. यह दूसरा मौका होगा, जब झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके के किसी वन्य जीव को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी.

ऑल इंडिया पुलिस आर्चरी चैंपियनशिप के लिए जिस बाघ प्रताप को शुभांकर बनाया है, वह पहली बार 2024 के अंतिम महीने में पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के इलाके में पाया गया था, यह पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में दिखने वाला टी07 बाघ, प्रताप युवा है और पलामू टाइगर रिजर्व के कैमरों में इसके तस्वीर कैद हुई है.

बाघ प्रताप की कैमरे से ली गई तस्वीर (Etv Bharat)

शुभांकर में प्रताप के प्रतीकात्मक फोटो का इस्तेमाल

हालांकि शुभांकर में प्रताप के प्रतीकात्मक फोटो का इस्तेमाल हो रहा है. प्रताप काफी मजबूत बाघ और नीलगाय और जंगली सूअर जैसे बड़े जीव का शिकार कर रहा है. पलामू टाइगर रिजर्व की टीम लगातार प्रताप के मूवमेंट पर निगरानी रखे हुए हैं.

आर्चरी चैंपियनशिप आयोजन समिति ने शुभांकर को लेकर पलामू टाइगर रिजर्व की टीम से संपर्क भी किया था और प्रताप के बारे में विस्तृत जानकारी ली है. बता दें प्रताप, छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश के इलाके से पलामू टाइगर रिजर्व में दाखिल हुआ था.

पलामू टाइगर रिजर्व को बनाया स्थाई ठिकाना

पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में 2021-22 के बाद से अब तक 7 अलग-अलग बाघों का मूवमेंट रिकॉर्ड हुआ है. 7वां बाघ प्रताप ही है. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघ अस्थाई तौर पर अपना ठिकाना बना रहे हैं, लेकिन प्रताप ने पलामू टाइगर रिजर्व को स्थाई तौर पर ठिकाना बनाया है. झारखंड में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में सम्प्लीमेटेशन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है. इसी के तहत पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में दो बाघिन और एक बाघ को लाया जाना है. एक बाघिन को खास तौर पर प्रताप के लिए लाया जा रहा है.

बेहद ही संवेदनशील बाघ है प्रताप

पिछले एक साल से पूरे देश में टाइगर ऐस्टीमेशन का कार्यक्रम भी चल रहा है. टाइगर एस्टीमेशन के दौरान ही प्रताप के बारे में पलामू टाइगर रिजर्व को विस्तृत जानकारी मिली है. प्रताप बेहद ही संवेदनशील बाघ है और यह मानवीय गतिविधि से काफी दूर रहता है. पलामू टाइगर रिजर्व की टीम में प्रताप से जुड़ी हुई एक स्पेशल डाटा को भी तैयार किया है.

टी7 जिसे प्रताप के नाम से जाना जाता है. पिछले डेढ़ 2 सालों से पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में रह रहा है. यह युवा है और मेल टाइगर है. यह पूरे पलामू टाइगर रिजर्व के लैंडस्केप में ट्रैवल करता है और इसका प्रेबेस काफी हेल्थी है. टाइगर सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम में प्रताप की भी भूमिका है. झारखंड में बाघों की संख्या बढ़ाने में प्रताप भूमिका निभाएगा और यह एक तरह से पायनियर होगा. पुलिस विभाग की ओ र से प्रताप को शुभांकर बनाना अच्छा कदम है, इसके लिए वे बधाई देते हैं. बाघ शक्ति और साहस का एक बड़ा प्रतीक है. पुलिस जवान और वन कर्मियों के लिए बाघ एक प्रेरणा का स्रोत है. शुभांकर बनने से बाघों के संरक्षण के लिए एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा और लोग वन्य जीव के प्रति जागरूक भी होंगे: प्रजेशकान्त जेना, उपनिदेशक, पीटीआर

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