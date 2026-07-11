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ट्रांसफर पॉलिसी पर सिंघवी बोले-कुछ विभागों में प्राथमिकता से बने स्पष्ट नीति

भाजपा विधायक ने व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए तबादला नीति बनाने की जरूरत बताई.

Pratap Singh Singhvi, BJP MLA
प्रताप सिंह सिंघवी , भाजपा विधायक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 11, 2026 at 9:08 PM IST

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जयपुर: तबादलों का दौर थमने के साथ ही भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने ट्रांसफर व्यवस्था पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं की जनप्रतिनिधियों से स्थानांतरण को लेकर अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन हर व्यक्ति का ट्रांसफर संभव नहीं हो पाता. इससे कई बार कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती है. ऐसे में इस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कुछ विभागों में ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जानी चाहिए.

प्रदेश में ट्रांसफर के लिए पहले 19 जून से 5 जुलाई तक की अवधि तय की थी, लेकिन कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की मांग को देखते राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया. अब ये अवधि खत्म होने के साथ ही सामान्य तबादलों पर फिर से रोक लगने की संभावना है. ऐसे में फिलहाल बड़े स्तर पर नए स्थानांतरण होने के आसार कम हैं. हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की विशेष अनुमति या डिजायर के आधार पर आवश्यकता अनुसार कुछ चुनिंदा तबादले किए जा सकते हैं. तबादलों को लेकर सरकार आगे क्या रुख अपनाती है, इस पर अगले दो-तीन दिनों में स्थिति और स्पष्ट होने की संभावना है. इस बीच छबड़ा से भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कहा है कि कुछ विभागों में स्पष्ट ट्रांसफर पॉलिसी की आवश्यकता है.

प्रताप सिंह सिंघवी , भाजपा विधायक (ETV Bharat Jaipur)

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ऐसे में नाराजगी होती है: भाजपा विधायक सिंघवी ने कहा, हर सरकार में कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों की अपेक्षा रहती है कि उनके उचित स्थान पर स्थानांतरण हो सके. जनप्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र के लोगों और कार्यकर्ताओं की मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं. सिंघवी ने कहा कि जब से सरकार ने तबादले खोले हैं, तब से उनके विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे हाड़ौती और अन्य क्षेत्रों से भी लोग डिजायर लगाने और स्थानांतरण के लिए उनके पास पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि सभी की यथासंभव मदद की गई, लेकिन हर व्यक्ति का ट्रांसफर संभव नहीं हो पाता. इससे कई बार कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी होती है.

पॉलिसी पर विचार जरूरी: उन्होंने कहा, कुछ विभागों में ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी जानी चाहिए. इससे स्थानांतरण की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित होगी. सरकार भी इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है और मुख्यमंत्री ने भी इस ओर संकेत दिए हैं. घोषणा पत्रों में ट्रांसफर पॉलिसी के वादे के बावजूद अब तक इसे लागू नहीं किए जाने के सवाल पर सिंघवी ने कहा कि इसके पीछे कई राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन उनकी राय में कम से कम कुछ प्रमुख विभागों में प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर पॉलिसी अवश्य बनाई जानी चाहिए.

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