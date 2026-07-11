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ट्रांसफर पॉलिसी पर सिंघवी बोले-कुछ विभागों में प्राथमिकता से बने स्पष्ट नीति

प्रताप सिंह सिंघवी , भाजपा विधायक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: तबादलों का दौर थमने के साथ ही भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने ट्रांसफर व्यवस्था पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं की जनप्रतिनिधियों से स्थानांतरण को लेकर अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन हर व्यक्ति का ट्रांसफर संभव नहीं हो पाता. इससे कई बार कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती है. ऐसे में इस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कुछ विभागों में ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जानी चाहिए. प्रदेश में ट्रांसफर के लिए पहले 19 जून से 5 जुलाई तक की अवधि तय की थी, लेकिन कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की मांग को देखते राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया. अब ये अवधि खत्म होने के साथ ही सामान्य तबादलों पर फिर से रोक लगने की संभावना है. ऐसे में फिलहाल बड़े स्तर पर नए स्थानांतरण होने के आसार कम हैं. हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की विशेष अनुमति या डिजायर के आधार पर आवश्यकता अनुसार कुछ चुनिंदा तबादले किए जा सकते हैं. तबादलों को लेकर सरकार आगे क्या रुख अपनाती है, इस पर अगले दो-तीन दिनों में स्थिति और स्पष्ट होने की संभावना है. इस बीच छबड़ा से भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कहा है कि कुछ विभागों में स्पष्ट ट्रांसफर पॉलिसी की आवश्यकता है. प्रताप सिंह सिंघवी , भाजपा विधायक (ETV Bharat Jaipur)