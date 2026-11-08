खाचरियावास बोले- भजनलाल शर्मा फेल मुख्यमंत्री हैं, शिखर अग्रवाल की परतें खुलीं तो खुद भी नहीं बचेंगे
पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा- मुख्यमंत्री के बयानों से साफ हो रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है.
Published : November 8, 2026 at 4:53 PM IST
जयपुर: पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा है. खाचरियावास ने भजनलाल शर्मा को फेल मुख्यमंत्री बताया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच चल रही जुबानी जंग पर प्रतिक्रिया देते हुए खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा में न शालीनता नजर आती है और न ही विश्वसनीयता.
खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद विश्वसनीय नहीं हैं तो उनकी भाषा विश्वसनीय कैसे हो सकती है. खाचरियावास ने रविवार को ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती.
सबूत लाओ, सिर्फ आरोप मत लगाओ: खाचरियावास ने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें दम है तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगाए गए आरोपों के सबूत जनता के सामने रखें, केवल आरोप लगाने से कुछ साबित नहीं होता. उन्होंने शिखर अग्रवाल प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि उनके खिलाफ जो सबूत थे, वे जनता के सामने आ चुके हैं. मुख्यमंत्री को चिढ़ इस बात की हो रही है कि गहलोत ने अनंता रिसोर्ट मामले का, जिस कमेटी ने छूट और रियायत देने का मामला उठाया था, उस कमेटी के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं.
ऐसे में इस मामले में मुख्यमंत्री खुद घिरते नजर आ रहे हैं. शिखर अग्रवाल प्रकरण की परतें खुलेंगी तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बच नहीं पाएंगे. मुख्यमंत्री के बयानों से साफ हो रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है.
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भाजपा को हार का डर, इसलिए कर रही बाड़ेबंदी: पंचायत चुनाव को लेकर खाचरियावास ने दावा किया कि भाजपा को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है. इसी वजह से पार्टी बाड़ेबंदी में जुट गई है. जब भी भाजपा चुनाव हारने लगती है तो साम, दाम, दंड और भेद सहित तमाम हथकंडे अपनाने लगती है. जगह-जगह पैसा बांटा जा रहा है और पुलिस को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं. यहां तक कि मुख्यमंत्री निवास से ही भाजपा की बाड़ेबंदी संचालित हो रही है. खाचरियावास ने दावा किया कि भाजपा पंचायत चुनाव में बुरी तरह हारने जा रही है. भाजपा कितने भी प्रयास कर ले, इस बार कांग्रेस पार्टी की जीत होगी.
विधायक डॉ. जसवंत यादव के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके समर्थकों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।। ॐ शांति https://t.co/xVrzz7yVOo— Pratap Khachariyawas (@PSKhachariyawas) November 8, 2026
विधानसभा में कभी पूरे नहीं होते 200 विधायक: विधायक जसवंत यादव के निधन पर शोक जताते हुए खाचरियावास ने कहा- विधानसभा में वास्तुदोष है या नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन यहां कभी भी 200 विधायक पूरे नहीं होते. जसवंत यादव का अचानक निधन सभी के लिए अपूरणीय क्षति है. वह पुराने नेता थे और उनकी अच्छी छवि थी. हम सभी चाहते हैं कि हर विधायक स्वस्थ और सुरक्षित रहें, लेकिन इस तरह अचानक किसी का चले जाना बेहद दुखद है.
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