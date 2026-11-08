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खाचरियावास बोले- भजनलाल शर्मा फेल मुख्यमंत्री हैं, शिखर अग्रवाल की परतें खुलीं तो खुद भी नहीं बचेंगे

प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व कैबिनेट मंत्री ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा है. खाचरियावास ने भजनलाल शर्मा को फेल मुख्यमंत्री बताया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच चल रही जुबानी जंग पर प्रतिक्रिया देते हुए खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा में न शालीनता नजर आती है और न ही विश्वसनीयता.