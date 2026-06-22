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खाचरियावास बोले- मौत की सौदागर है भजनलाल सरकार, केंद्र दखल दे

पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा- चिकित्सा मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि कोटा में नकली इंजेक्शन से प्रसूताओं की मौत हुई है.

Pratap Singh Khachariyawas
पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 3:08 PM IST

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जयपुर: कोटा, बीकानेर के बाद अब जोधपुर में आठ प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले को लेकर सियासत भी तेज होने लगी है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मामले में सरकार पर गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं. प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में मेडिकल सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है. केंद्र सरकार को इसमें दखल देना चाहिए.

प्रताप सिंह खाचरियावास ने सोमवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पहले कोटा में पांच प्रसूताओं की मौत हुई थी. चिकित्सा मंत्री ने खुद स्वीकार किया था कि नकली इंजेक्शन से मौत हुई है, क्योंकि इंजेक्शन में पानी भरा हुआ था. खाचरियावास ने कहा कि सरकार और चिकित्सा मंत्री के खिलाफ मुकदमा कौन दर्ज कराएगा, क्योंकि सरकार खुद मौत की सौदागर बन गई है. खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को सरकारी अस्पतालों के बाहर लिख देना चाहिए कि यहां पर पानी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं.

खाचरियावास ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

कोटा से नहीं लिया सबक : प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने कोटा हादसे से कोई सबक नहीं लिया, इसीलिए बीकानेर में भी दो प्रसूताओं की मौत हो गई और दो प्रसूताओं की आंखों की रोशनी चली गई. जबकि चिकित्सा मंत्री महिलाओं को लेकर अनर्गल बयान देते हैं कि महिलाएं धक्के खाते हुई हमारे पास आती हैं. हम नहीं बुलाते हैं. प्रताप सिंह ने कहा कि महिलाओं की डिलीवरी सिजेरियन होगी या नॉर्मल होगी, यह मंत्री तय नहीं करेगा बल्कि डॉक्टर तय करेगा.

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इस तरह की भाषा के लिए चिकित्सा मंत्री को माफी मांगने चाहिए खाचरियावास ने इस मामले में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी दखल की मांग करते हुए कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए. क्योंकि मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं. प्रताप सिंह ने कहा कि जिस तरह की भाषा चिकित्सा मंत्री बोल रहे हैं, उससे राजस्थान में नया संघर्ष खड़ा हो जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी.

प्रताप सिंह ने कहा कि चिकित्सा व्यवस्था नकली दवाएं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है. इसलिए आज लोगों का सरकारी अस्पतालों पर से भरोसा उठ गया है. लोग मजबूरी में सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने जाते हैं, क्योंकि आरजीएचएस जैसी योजना का भी इस सरकार ने भट्टा बिठा दिया है. हमारे समय में लोग सरकारी अस्पतालों में विश्वास के साथ इलाज करने जाते थे और आरजीएचएस में कर्मचारियों और पेंशनर्स को इलाज मिलता था, लेकिन आज आरजीएचएस का भुगतान नहीं होने से प्राइवेट अस्पतालों ने भी इलाज करना बंद कर दिया. जिसके चलते मजबूरी में लोगों को इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है.

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सड़कों पर संघर्ष करेगी कांग्रेस : पूर्व मंत्री ने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल चिकित्सा मंत्री और भाजपा के लोग कर रहे हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन करेगी. महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे. पूर्व मंत्री ने कहा कि जिस दिन फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री फिल्म देखने में व्यस्त थे, उसी दिन बीकानेर में दो महिलाओं की आंखों की रोशनी चली गई. मुख्यमंत्री को चाहिए था कि वो इस मामले में सुध लेते, लेकिन उन्होंने कोई सुध नहीं ली. इसके लिए मुख्यमंत्री और मंत्री जिम्मेदार हैं.

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