नहीं थम रहा बवाल : खाचरियावास ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया हनुमान चालीसा का पाठ

हनुमान चालीसा पाठ करते खाचरियावास ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी के सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के किशोरपूरा में गोवंश के अवशेष मिलने के मामले को लेकर बयानबाजी और सियासत जारी है. इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं. मंगलवार को खाचरियावास ने शाम 5 बजे अपने आवास से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पद यात्रा शुरू की और 2 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए पेट्रोल पंप वाले हनुमान जी मंदिर पहुंचे और सरकार की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया. खाचरियावास करीब आधे घंटे तक कार्यकर्ताओं के साथ पेट्रोल पंप वाले हनुमान जी मंदिर में बैठे रहे और पूजा पाठ की. इससे पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता ने अपराध किया है. जब आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है तो फिर भाजपा सरकार उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि वह भाजपा का कार्यकर्ता है. पढ़ें : गोतस्करी का पर्दाफाश, 21 गोवंश मुक्त, आक्रोशित गौसेवकों ने एस्कॉर्ट कर रही बाइक्स को किया आग के हवाले