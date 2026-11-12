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जयपुर में हिस्ट्रीशीटर की हत्या पर गरमाई सियासत, खाचरियावास बोले - जेलों से चल रहा वसूली का नेटवर्क

मीडिया से बातचीत करते पूर्व मंत्री खाचरियावास ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: करधनी इलाके में हिस्ट्रीशीटर की गैंगवार में हुई हत्या पर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. राजधानी में अपराधियों और गैंगस्टरों के बढ़ते प्रभाव को लेकर सवाल उठाए. खाचरियावास ने कहा, जयपुर में 40 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं. शहर में हत्या, लूट, चोरी, अपहरण और वसूली की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार और पुलिस अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रही है. जब मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, तो प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी से वे कैसे बच सकते हैं.