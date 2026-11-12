जयपुर में हिस्ट्रीशीटर की हत्या पर गरमाई सियासत, खाचरियावास बोले - जेलों से चल रहा वसूली का नेटवर्क
खाचरियावास ने कहा- जयपुर में 40 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं. हत्या, लूट, चोरी, अपहरण और वसूली की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.
Published : November 12, 2026 at 3:48 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 5:13 PM IST
जयपुर: करधनी इलाके में हिस्ट्रीशीटर की गैंगवार में हुई हत्या पर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. राजधानी में अपराधियों और गैंगस्टरों के बढ़ते प्रभाव को लेकर सवाल उठाए. खाचरियावास ने कहा, जयपुर में 40 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं. शहर में हत्या, लूट, चोरी, अपहरण और वसूली की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार और पुलिस अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रही है. जब मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, तो प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी से वे कैसे बच सकते हैं.
न दुकानदार सुरक्षित, न व्यापारी, न आम परिवार: खाचरियावास ने कहा- मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सुरक्षा करना सरकार के लिए अलग बात है, लेकिन असली सवाल आम आदमी की सुरक्षा का है. आज जयपुर में न दुकानदार सुरक्षित है, न व्यापारी और न ही आम परिवार. कब, कहां और किसकी हत्या हो जाए, किसी को पता नहीं. वारदात होने के बाद पुलिस सक्रिय होती है, कुछ समय कार्रवाई दिखाई देती है और फिर दूसरी हत्या हो जाती है. करधनी में हिस्ट्रीशीटर की हत्या कोई पहली घटना नहीं है. राजधानी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है.
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अपराधियों में नहीं रहा कानून का डर: पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि राजस्थान में जेलों के भीतर बैठकर अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं. खुलेआम वसूली का खेल चल रहा है और माफिया बेखौफ घूम रहे हैं. सोशल मीडिया पर गैंग बनाने और गैंग के नाम से पोस्ट डालने का सिलसिला जारी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं देती.उन्होंने सवाल किया कि आखिर पुलिस क्या कर रही है. पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है और अपराधियों में कानून का डर नजर नहीं आ रहा है.
थानों में जाने से डर रहा आम आदमी: पुलिस के व्यवहार पर खाचरियावास ने कहा कि जयपुर के थानों में जाने से आम आदमी डरता है. कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचता है, तो उसके साथ पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं होता. पत्रकारों के साथ भी पुलिस का रवैया उचित नहीं है. पुलिस को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी. आम आदमी को न्याय और सुरक्षा का भरोसा मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान हालात में जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है.
गैंगवार और दुष्कर्म में राजस्थान नंबर वन: खाचरियावास ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए महिला अपराध और दुष्कर्म की घटनाओं पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने दावा किया कि गैंगवार के मामलों में राजस्थान पहले स्थान पर है और पिछले तीन वर्षों में अपराध के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है. मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को जनता की सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, लेकिन सरकार का ध्यान दूसरे मुद्दों पर ज्यादा है. एनसीआरबी डेटा के मुताबिक बलात्कार के मामले में राजस्थान नंबर वन है.
पूरी रात चल रहे क्लब: जयपुर के नाइट क्लबों पर खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय क्लबों के संचालन के लिए रात 11:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन अब क्लब पूरी रात चल रहे हैं. वहां गलत गतिविधियां हो रही हैं और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. पुलिस को बंधी देकर नियमों की अनदेखी की जा रही है. सरकार को इस मामले में सख्ती दिखानी चाहिए.
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मुख्यमंत्री चाय-समोसे खाने में व्यस्त: खाचरियावास ने मुख्यमंत्री के दौरों पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री थड़ी पर चाय-समोसे खाते दिखाई देते हैं और पूरे लवाजमे के साथ दीपावली की रोशनी देखने निकलते हैं, लेकिन प्रदेश में आम आदमी की सुरक्षा का सवाल अनुत्तरित है. उन्होंने करधनी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां हुई वारदात में पुलिस का एक्शन कम नजर आता है. कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री के सुरक्षा दस्ते से जुड़े हादसे में एक बच्ची घायल हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री आज तक उससे मिलने नहीं पहुंचे.
सरकार ने जवाब नहीं दिया तो राज्यपाल से मिलेंगे: पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पर सरकार को जवाब देना होगा. मुख्यमंत्री बताएं कि राजस्थान में आम आदमी, व्यापारी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार जवाब नहीं देती है, तो वे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और जनता की सुरक्षा के मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे. जयपुर में गैंगों की सक्रियता, अपहरण, हत्या और वसूली की घटनाएं सरकार के लिए गंभीर चुनौती हैं.
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सरकार जातियों के बीच करवाना चाहती है झगड़ा: खाचरियावास ने यूसीसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि मोदी सरकार यूसीसी के नाम पर जातियों के बीच झगड़ा करवाना चाहती है. एससी-एसटी वर्ग के लोगों ने भी यूसीसी की मांग नहीं की है. यह किसी एक जाति का आंदोलन नहीं, बल्कि स्वाभिमान का मुद्दा है. इसमें सामान्य वर्ग, मुस्लिम और अन्य जातियों के लोग भी शामिल हैं. एससी, एसटी और ओबीसी के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन सरकार यूसीसी के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है.
सोनिया गांधी की किताब से डर जाती है सरकार: सोनिया गांधी की आत्मकथा को लेकर भी खाचरियावास ने टिप्पणी की. खाचरियावास ने कहा कि सोनिया गांधी की किताब से सरकार डर जाती है.भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मंत्री जवाहर सिंह बेढम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनसे कानून व्यवस्था की बात करो तो वे दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं और पंचायत चुनाव की बात करो तो लोकसभा चुनाव की चर्चा करने लगते हैं.
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