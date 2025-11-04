हरमाड़ा डंपर हादसा: खाचरियावास बोले, 14 लोगों की मौत के लिए बजरी माफिया और सरकार जिम्मेदार
पूर्व मंत्री ने प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि भाजपा की सरकार राजस्थान के लिए पनौती बनकर आई है.
Published : November 4, 2025 at 5:39 PM IST
जयपुर: पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने हरमाड़ा डंपर हादसे के लिए बजरी माफिया और सरकार को जिम्मेदार बताया है. प्रताप सिंह ने मंगलवार शाम को एक बयान जारी कर कहा कि डंपर की टक्कर से 14 लोगों की मौत हो जाती है. कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं. इसके लिए राजस्थान की भाजपा सरकार जिम्मेदार है. यह सब इसलिए हो रहा है कि बजरी ठेकेदार और माफिया खुलेआम प्रदेश में घूम रहे हैं. बजरी की कालाबाजारी हो रही है. बजरी माफिया और पुलिस की सांठगांठ के चलते डंपर दिन में ही मौत बनकर दौड़ रहे हैं. पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार के ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी कई बार कह चुके हैं कि बीसलपुर से हर दिन 5 करोड़ की बजरी निकाली जा रही है.
'सरकार का बयान बेतुका': पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि डंपर से 14 लोगों की मौत हो जाती है और मंत्री जवाब दे रहे हैं कि परिवहन विभाग कोई गलती नहीं है. इससे बेतुका बयान कुछ और हो नहीं सकता है. इस हादसे के लिए केवल परिवहन विभाग और बजरी माफिया ही जिम्मेदार है. राजस्थान की जनता खून के आंसू रो रही है. एसएमएस अस्पताल में लोग जलकर मर गए, बस में लोग जलकर मर गए, राजस्थान की हर सड़क की हालत खराब है. खाचरियावास ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नाम पर सरकार के पास हजारों करोड़ों रुपए है, लेकिन सरकार उस पैसे को दूसरे कामों पर खर्च कर रही है.
उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार राजस्थान के लिए पनौती बनकर आई है. जब से सरकार बनी है, तब से ही आए दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है. उन्होंने कहा कि स्कूलों में नेट नहीं लगाए गए हैं. बच्चे कूदकर अपनी जान दे रहे हैं. पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूरी कानून-व्यवस्था और नियम-कायदों को बजरी माफियाओं के आगे सरेंडर कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कई बड़े नेताओं के इशारे पर दिन में चल रहे हैं और लोगों को मौत बांट रहे हैं. इस सरकार को जनता माफ करने वाली नहीं है.
मुख्यमंत्री को आगे आकर देना चाहिए जवाब: प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आगे जाकर जवाब देना चाहिए. जनता उनसे जवाब मांग रही है. लोगों के घरों में मातम पसरा हुआ है. अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, तो जनता उन्हें माफ नहीं करेगी और समय आने पर उन्हें सबक भी सिखाएगी.