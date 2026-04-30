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खाचरियावास बोले- भाजपा ने किया सनातन का अपमान, नेताओं में नॉनवेज खाने के लिए होड़ लगी

पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: बंगाल और असम जैसे चुनावी राज्यों में प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं की ओर से मांस खाने के फोटो-वीडियो वायरल किए जाने के बाद जहां विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे तो वहीं भाजपा नेताओं ने नॉनवेज खाने को लेकर कई बयान भी दिए थे. अब इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं का असली चेहरा सामने आ गया है. यह सनातन के विरोधी हैं. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि बंगाल और असम में भाजपा के नेताओं में मांस खाने की होड़ लगी हुई है. पहले प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता नॉनवेज के खिलाफ बोलते थे और इसे बड़ा मुद्दा बनाते थे, लेकिन अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मांस खाने के लिए चैलेंज कर रहे हैं. भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर सहित कई नेता मांस खाते हुए फोटो वीडियो-वायरल कर रहे हैं और इसके पक्ष में अलग-अलग दलील दे रहे हैं. खाचरियावास ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) खाचरियावास ने कहा कि भाजपा के नेताओं को शर्म आनी चाहिए. इस तरह के कृत्य करके वे करोड़ों सनातनियों का अपमान कर रहे हैं. पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा को न गाय से मतलब है न राष्ट्र से मतलब है न हिंदू धर्म से मतलब है. इन्हें केवल अपना उल्लू सीधा करना है. इसके लिए यह कुछ भी कर सकते हैं. प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा ने कभी भी गाय को माता नहीं माना है.