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खाचरियावास बोले- भाजपा ने किया सनातन का अपमान, नेताओं में नॉनवेज खाने के लिए होड़ लगी

पूर्व मंत्री खाचरियावास ने कहा- असम और बंगाल में बीजेपी नेताओं ने मांस खाते हुए फोटो डाली. भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है.

Khachariyavas Targets BJP
पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 4:00 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: बंगाल और असम जैसे चुनावी राज्यों में प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं की ओर से मांस खाने के फोटो-वीडियो वायरल किए जाने के बाद जहां विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे तो वहीं भाजपा नेताओं ने नॉनवेज खाने को लेकर कई बयान भी दिए थे. अब इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं का असली चेहरा सामने आ गया है. यह सनातन के विरोधी हैं.

पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि बंगाल और असम में भाजपा के नेताओं में मांस खाने की होड़ लगी हुई है. पहले प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता नॉनवेज के खिलाफ बोलते थे और इसे बड़ा मुद्दा बनाते थे, लेकिन अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मांस खाने के लिए चैलेंज कर रहे हैं. भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर सहित कई नेता मांस खाते हुए फोटो वीडियो-वायरल कर रहे हैं और इसके पक्ष में अलग-अलग दलील दे रहे हैं.

खाचरियावास ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

खाचरियावास ने कहा कि भाजपा के नेताओं को शर्म आनी चाहिए. इस तरह के कृत्य करके वे करोड़ों सनातनियों का अपमान कर रहे हैं. पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा को न गाय से मतलब है न राष्ट्र से मतलब है न हिंदू धर्म से मतलब है. इन्हें केवल अपना उल्लू सीधा करना है. इसके लिए यह कुछ भी कर सकते हैं. प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा ने कभी भी गाय को माता नहीं माना है.

राजस्थान में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आंदोलन हो रहे हैं. बीजेपी को चाहिए कि वो गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और मांस खाकर भाजपा नेताओं ने साबित कर दिया कि उनके लिए वोट से बड़ा कुछ भी नहीं है. खुलेआम मांस खाने का प्रदर्शन कर रहे हैं. यही बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा है जो अब जनता के सामने आ चुका है.

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भाजपा का घमंड टूटना जरूरी : प्रताप सिंह ने पांच राज्यों में चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल पर कहा कि एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित हुए हैं. पहले भी बंगाल में एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे. उन्होंने कहा कि 4 मई को चुनाव परिणाम आएंगे और जो रिजल्ट आएगा वो पूरे देश को मानना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि केरल में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त है. असम में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है.

कुछ एग्जिट पोल बंगाल में ममता बनर्जी और कुछ भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं, लेकिन देश में इस वक्त बीजेपी की सरकार को सुधारने के लिए विपक्ष का जीतना जरूरी है. उन्होंने कहा कि अगर केरल में कांग्रेस पार्टी जीतती है और अन्य राज्यों में विपक्षी दल जीतते हैं तो देश में जनता की आवाज को मजबूती मिलेगी और भाजपा का घमंड दूर होगा, क्योंकि भाजपा का घमंड देश के मुद्दों को कमजोर कर रहा है. वक्त आ गया है कि अगर देश को मजबूत करना है तो बीजेपी को हराना जरूरी है.

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