खाचरियावास का आरोप: व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के नाम पर 1000 करोड़ का घोटाला
पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने कहा- 5 हजार की डिवाइस के लिए 15 हजार तक की हो रही वसूली. जवाब दे सरकार...
Published : October 19, 2026 at 3:31 PM IST
जयपुर: राजस्थान में कमर्शियल वाहनों में लगाई जा रही व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) को लेकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य सरकार पर एक हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है. सोमवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में खाचरियावास ने दावा किया कि VLTD डिवाइस के नाम पर 800 से 1000 करोड़ रुपए तक का घोटाला किया जा रहा है.
उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से इस मामले में सामने आकर जवाब देने की मांग की. खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में करीब 16 लाख कमर्शियल वाहन हैं, जिनमें ट्रक, बस, टैक्सी, जीप और टेंपो सहित कई श्रेणियों के वाहन शामिल हैं. पूर्व मंत्री ने कहा कि पहले VLTD डिवाइस करीब 5 से 6 हजार रुपए में लग रही थी, लेकिन अब वाहन मालिकों से इसके लिए 15 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं.
5 हजार की रसीद, साढ़े 12 हजार की वसूली : पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि वाहन मालिकों को करीब 5 हजार रुपए की रसीद दी जा रही है, जबकि उनसे करीब साढ़े 12 हजार रुपए या उससे अधिक वसूले जा रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि रसीद और वास्तविक वसूली के बीच का पैसा आखिर कहां जा रहा है. खाचरियावास ने कहा कि पहले कई कंपनियां VLTD डिवाइस लगा रही थीं और प्रतिस्पर्धा के कारण यह काम करीब 5-6 हजार रुपए में हो रहा था. उनका आरोप है कि पिछले करीब 15 दिनों से व्यवस्था में बदलाव के बाद वाहन मालिकों से ज्यादा राशि वसूली जा रही है.
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मुख्यमंत्री सचिवालय पर भी लगाए आरोप : खाचरियावास ने आरोप लगाया कि इतने बड़े स्तर पर वसूली मुख्यमंत्री सचिवालय की जानकारी के बिना संभव नहीं है. इसमें मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा और परिवहन विभाग के अधिकारी भी भ्रष्टाचार में शामिल है.
राजस्थान भाजपा सरकार के सबसे बड़े घोटाले (VLTD डिवाइस) घोटाले को लेकर आज आवास पर प्रेस वार्ता ………… https://t.co/SEEPWzwFII— Pratap Khachariyawas (@PSKhachariyawas) October 19, 2026
राजस्थान में सबसे ज्यादा वसूली का दावा : खाचरियावास ने दावा किया कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में VLTD के नाम पर वाहन मालिकों से ज्यादा राशि वसूली जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि डिवाइस की वास्तविक कीमत, फिटमेंट शुल्क और वाहन मालिक से ली जा रही राशि में इतना अंतर क्यों है. उन्होंने कहा कि राजस्थान का ट्रक मालिक हो या टैक्सी, जीप और टेंपो चालक, सभी इस अतिरिक्त वसूली से परेशान हैं.
नंबर प्लेट में भी हुआ था बड़ा घोटाला : पूर्व मंत्री ने सरकार पर पहले नंबर प्लेट के मामले में भी बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए उन कहा कि उस समय भी हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और सरकार की ओर से जनता के पैसे लौटाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी अब तक लोगों को पैसा वापस नहीं मिला. तब नंबर प्लेट के नाम पर 2 से 3000 करोड़ का घोटाला किया गया था. खाचरियावास ने कहा कि अब VLTD के नाम पर नया विवाद खड़ा हो गया है और सरकार को इस मामले में पारदर्शिता के साथ पूरा हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए.
ई-चालान के नाम पर पांच हजार करोड़ की वसूली : खाचरियावास ने परिवहन विभाग की ई-चालान व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि ई चालान के नाम पर पांच हजार करोड़ की वसूली की गई है. लोगो के एक एक और डेढ़ डेढ़ लाख के ई चालान हो रहे हैं. सरकार चालान भी कर रही है वसूली भी कर रही है. पूर्व मंत्री ने कहा कि हमने अभी परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार खोला है आगे तमाम विभागों के भ्रष्टाचार खोलेंगे.
प्रताप सिंह ने कहा कि जो लोग पहले कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे आज वह खामोश हैं. वह लोग अपनी सरकार के भ्रष्टाचार पर चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की जनता चुप नहीं बैठेगी. ढाई साल के शासन में ही सरकार ने भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और राजस्थान की जनता अब इस सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएगी. सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर हम सड़क और कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे.
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वाहन मालिकों को हजारों और लाखों रुपए के ई-चालान भेजे जा रहे हैं. उनका आरोप है कि ई-चालान और अन्य कार्रवाई के नाम पर वाहन मालिकों पर लगातार आर्थिक दबाव बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग में कथित भ्रष्टाचार का यह सिर्फ एक मामला है और आने वाले समय में वे सरकार के दूसरे विभागों से जुड़े मामलों को भी सामने लाएंगे.
'सरकार ने जवाब नहीं दिया तो सड़क पर उतरेंगे' : खाचरियावास ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि VLTD के कथित घोटाले पर मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की तो कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर कोर्ट तक उठाएगी.