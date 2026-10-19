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खाचरियावास का आरोप: व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के नाम पर 1000 करोड़ का घोटाला

अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते खाचरियावास ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में कमर्शियल वाहनों में लगाई जा रही व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) को लेकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य सरकार पर एक हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है. सोमवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में खाचरियावास ने दावा किया कि VLTD डिवाइस के नाम पर 800 से 1000 करोड़ रुपए तक का घोटाला किया जा रहा है.

उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से इस मामले में सामने आकर जवाब देने की मांग की. खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में करीब 16 लाख कमर्शियल वाहन हैं, जिनमें ट्रक, बस, टैक्सी, जीप और टेंपो सहित कई श्रेणियों के वाहन शामिल हैं. पूर्व मंत्री ने कहा कि पहले VLTD डिवाइस करीब 5 से 6 हजार रुपए में लग रही थी, लेकिन अब वाहन मालिकों से इसके लिए 15 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं.

5 हजार की रसीद, साढ़े 12 हजार की वसूली : पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि वाहन मालिकों को करीब 5 हजार रुपए की रसीद दी जा रही है, जबकि उनसे करीब साढ़े 12 हजार रुपए या उससे अधिक वसूले जा रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि रसीद और वास्तविक वसूली के बीच का पैसा आखिर कहां जा रहा है. खाचरियावास ने कहा कि पहले कई कंपनियां VLTD डिवाइस लगा रही थीं और प्रतिस्पर्धा के कारण यह काम करीब 5-6 हजार रुपए में हो रहा था. उनका आरोप है कि पिछले करीब 15 दिनों से व्यवस्था में बदलाव के बाद वाहन मालिकों से ज्यादा राशि वसूली जा रही है. पढ़ें : प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स का चक्का जाम तीसरे दिन भी जारी, कहा–VLTD के लिए दें समय मुख्यमंत्री सचिवालय पर भी लगाए आरोप : खाचरियावास ने आरोप लगाया कि इतने बड़े स्तर पर वसूली मुख्यमंत्री सचिवालय की जानकारी के बिना संभव नहीं है. इसमें मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा और परिवहन विभाग के अधिकारी भी भ्रष्टाचार में शामिल है. राजस्थान में सबसे ज्यादा वसूली का दावा : खाचरियावास ने दावा किया कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में VLTD के नाम पर वाहन मालिकों से ज्यादा राशि वसूली जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि डिवाइस की वास्तविक कीमत, फिटमेंट शुल्क और वाहन मालिक से ली जा रही राशि में इतना अंतर क्यों है. उन्होंने कहा कि राजस्थान का ट्रक मालिक हो या टैक्सी, जीप और टेंपो चालक, सभी इस अतिरिक्त वसूली से परेशान हैं.