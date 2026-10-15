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Khachariyavas Controversy : सीएम और लोकसभा अध्यक्ष पर बयान से आक्रोश, खाचरियावास के खिलाफ कार्रवाई की मांग

थाने में रिपोर्ट सौंपते भाजपाई ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: बारां जिले में बुधवार को आयोजित कांग्रेस की सभा में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के कथित बयान को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप के बाद बूंदी में भाजपा नेताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया.

मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नूपुर मालव सहित पार्टी के कई नेता गुरुवार को कोतवाली थाने पहुंचे और खाचरियावास के खिलाफ लिखित रिपोर्ट सौंपकर कार्रवाई की मांग की. सार्वजनिक मंच से दिए गए बयान को लेकर अब राजनीतिक तकरार के साथ मामला पुलिस तक पहुंच गया है.