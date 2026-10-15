Khachariyavas Controversy : सीएम और लोकसभा अध्यक्ष पर बयान से आक्रोश, खाचरियावास के खिलाफ कार्रवाई की मांग
खाचरियावास के के खिलाफ भाजपा नेताओं ने थाने में सौंपी रिपोर्ट. बोले- इस तरह की भाषा का प्रयोग मर्यादाओं के विपरीत.
Published : October 15, 2026 at 5:05 PM IST
बूंदी: बारां जिले में बुधवार को आयोजित कांग्रेस की सभा में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के कथित बयान को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप के बाद बूंदी में भाजपा नेताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया.
मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नूपुर मालव सहित पार्टी के कई नेता गुरुवार को कोतवाली थाने पहुंचे और खाचरियावास के खिलाफ लिखित रिपोर्ट सौंपकर कार्रवाई की मांग की. सार्वजनिक मंच से दिए गए बयान को लेकर अब राजनीतिक तकरार के साथ मामला पुलिस तक पहुंच गया है.
सार्वजनिक मंच से टिप्पणी पर भाजपा ने जताई नाराजगी : भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नूपुर मालव ने आरोप लगाया कि बारां में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि संवैधानिक और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा का प्रयोग मर्यादाओं के विपरीत है. भाजपा नेताओं ने इसे राजनीतिक विरोध की सीमाओं से परे बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई.
नूपुर मालव ने बताया कि कांग्रेस के कार्यक्रम में दिए गए बयान में मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के लिए कथित तौर पर अव्यावहारिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं को लेकर 'वह पूरे राजस्थान को लूटकर खा गया है' जैसी टिप्पणी भी की गई. भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष ने इन कथित टिप्पणियों को अपमानजनक बताते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है.
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भाजपा नेताओं ने कोतवाली पहुंच कर सौंपी रिपोर्ट : मामले को लेकर गुरुवार दोपहर भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नूपुर मालव, भाजपा शहर अध्यक्ष राजकुमार श्रृंगी, भाजपा नेता निर्मल मालव सहित कई कार्यकर्ता बूंदी कोतवाली थाने पहुंचे. यहां उन्होंने ड्यूटी ऑफिसर को पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ लिखित रिपोर्ट सौंपी और मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. शहर अध्यक्ष राजकुमार श्रृंगी, भाजपा नेता निर्मल मालव ने कहा कि राजनीतिक मंचों पर सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ इस तरह की कथित भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है. उन्होंने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग उठाई.
पुलिस ने शिकायत को जांच में लिया : कोतवाली थाने के सहायक उपनिरीक्षक रजनीश राठौर ने बताया कि पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है. फिलहाल, शिकायत को जांच में लिया गया है. पुलिस की जांच के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी. इस दौरान पूर्व जिला प्रवक्ता निर्मल मालव, पंकज गुर्जर, अनिल शर्मा, मुकेश मीणा, सुरेश गुर्जर, महेश जैन, कपिल मीणा सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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