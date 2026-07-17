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धर्म नहीं, रिश्तों की जीत: प्रताप सिंह गोडियावास ने मुस्लिम परिवार की दो बेटियों की शादी में भरा मायरा

मुस्लिम परिवार की दो बेटियों की शादी में भरा मायरा ( ETV Bharat Sikar )

सीकर: जिले के दांतारामगढ़ क्षेत्र के सुलियावास गांव में गोडियावास गांव निवासी प्रताप सिंह ने मुस्लिम परिवार की दो बेटियों की शादी में भाई का फर्ज निभाया. इस दौरान वे अपने गांव गोडियावास से 15 से अधिक गाड़ियों के काफिले और ग्रामीणों के साथ डीजे की धुन पर सुलियावास पहुंचे. पूरे आयोजन ने यह संदेश दिया कि इंसानियत और भाईचारा धर्म और जाति से कहीं बड़ा रिश्ता है. सुलियावास निवासी जबर खान का वर्ष 2010 में निधन हो गया था. उनके बाद परिवार की जिम्मेदारी पत्नी सनिम बानो पर आ गई. आर्थिक परिस्थितियां कमजोर होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों का पालन-पोषण किया. जब बेटियां शबनम और सानिया के विवाह का समय आया तो प्रताप सिंह ने परिवार का साथ देने का निर्णय लिया और बहन मानकर मायरे की पूरी रस्म निभाई. पढ़ें : हिंडोली पुलिस ने रसोईए की बेटी की शादी में भरा 56 हजार का मायरा, DSP और SHO ने की पैरावणी