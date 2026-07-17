धर्म नहीं, रिश्तों की जीत: प्रताप सिंह गोडियावास ने मुस्लिम परिवार की दो बेटियों की शादी में भरा मायरा
गोडियावास गांव निवासी प्रताप सिंह ने राजस्थानी परंपरा के अनुसार मायरा (भात) भरा.
Published : July 17, 2026 at 1:01 PM IST
सीकर: जिले के दांतारामगढ़ क्षेत्र के सुलियावास गांव में गोडियावास गांव निवासी प्रताप सिंह ने मुस्लिम परिवार की दो बेटियों की शादी में भाई का फर्ज निभाया. इस दौरान वे अपने गांव गोडियावास से 15 से अधिक गाड़ियों के काफिले और ग्रामीणों के साथ डीजे की धुन पर सुलियावास पहुंचे. पूरे आयोजन ने यह संदेश दिया कि इंसानियत और भाईचारा धर्म और जाति से कहीं बड़ा रिश्ता है.
सुलियावास निवासी जबर खान का वर्ष 2010 में निधन हो गया था. उनके बाद परिवार की जिम्मेदारी पत्नी सनिम बानो पर आ गई. आर्थिक परिस्थितियां कमजोर होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों का पालन-पोषण किया. जब बेटियां शबनम और सानिया के विवाह का समय आया तो प्रताप सिंह ने परिवार का साथ देने का निर्णय लिया और बहन मानकर मायरे की पूरी रस्म निभाई.
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हिंदू और मुस्लिम परंपरा के अनुसार मायरा भरा : प्रताप सिंह अपने साथ ग्रामीणों और शुभचिंतकों को लेकर सुलियावास पहुंचे. यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं का सम्मान करते हुए मायरे की रस्म पूरी की गई. उन्होंने सनिम बानो को 81 हजार रुपये नकद, चांदी के आभूषण और अन्य उपहार भेंट किए. इस अवसर पर दोनों परिवारों के लोगों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं और आपसी भाईचारे का संदेश दिया. प्रताप सिंह ने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है. जरूरत के समय किसी का साथ देना ही सच्ची मानवता है.
नेता, जनप्रतिनिधि और समाजसेवी शामिल हुए : समारोह में विभिन्न समाजों के लोगों ने भी भाग लिया और नवविवाहित शबनम व सानिया को सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी. कार्यक्रम में समाजसेवी जयवीर सिंह सुरेरा, संपत सिंह दूधवा, भाजपा नेता राजेंद्र सिंह भारिजा, चेनजी ढकरवाल सहित बड़ी संख्या में नेता, जनप्रतिनिधि और समाजसेवी शामिल हुए