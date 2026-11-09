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9 नवंबर 1913 को शुरू हुआ था ऐतिहासिक साप्ताहिक 'प्रताप' का सफर, आजादी की लड़ाई में बना बुलंद आवाज

महज चार रुपये महीने के किराए वाली पीली कोठी से हुआ था श्रीगणेश, पंडित प्रतापनारायण मिश्र और महाराणा प्रताप से जुड़ा है नाम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में अपने साहसिक, निर्भीक और ओजस्वी तेवरों के लिए अलग पहचान बनाने वाले ऐतिहासिक साप्ताहिक समाचार पत्र 'प्रताप' का सफर 9 नवंबर 1913 को शुरू हुआ था. देवोत्थानी एकादशी यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी, संवत 1970 के दिन कानपुर के फीलखाना स्थित पीली कोठी के एक छोटे से हिस्से से इस पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था.

इस जगह का मासिक किराया महज चार रुपये था. अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी समेत चार प्रबुद्ध मित्रों की परिकल्पना से जन्मा 'प्रताप' आगे चलकर देश की आजादी और क्रांतिकारी विचारों की बुलंद आवाज बन गया.

भारतीय पत्रकारिता का मील का पत्थर साप्ताहिक 'प्रताप'. (Photo Credit: ETV Bharat) चार मित्रों के संकल्प से रखी गई 'प्रताप' की नींव: कानपुर इतिहास समिति के महासचिव अनूप कुमार शुक्ल ने ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि साप्ताहिक 'प्रताप' की शुरुआत चार दूरदर्शी मित्रों ने मिलकर की थी. इनमें बाबू नारायणप्रसाद अरोड़ा, पंडित शिवनारायण मिश्र, यशोदानंदन शुक्ल और महान क्रांतिकारी एवं पत्रकार गणेशशंकर विद्यार्थी शामिल थे. पत्र के नामकरण के पीछे भी एक दिलचस्प और प्रेरणादायी कहानी है. बाबू नारायणप्रसाद अरोड़ा ने महान साहित्यकार पंडित प्रतापनारायण मिश्र की स्मृति में पत्र का नाम 'प्रताप' रखने का सुझाव दिया था, जबकि गणेशशंकर विद्यार्थी ने इसे भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप से जोड़ा था. इन दोनों महापुरुषों के विचारों को पत्र के पहले अंक में भी जगह दी गई थी. सीमित संसाधनों में शुरू हुआ था प्रकाशन का काम: शुरुआती दिनों में पत्र के प्रकाशन और संचालन के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. बाबू नारायणप्रसाद अरोड़ा ने छपाई के लिए 127 रुपये के टाइप यानी अक्षर मंगवाए थे. शुरुआती व्यवस्था में अरोड़ा जी मैनेजर की जिम्मेदारी संभालते थे, जबकि पंडित शिवनारायण मिश्र प्रेस से जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं देखते थे. चार दूरदर्शी मित्रों की संकल्प शक्ति से हुई थी शुरुआत. (Photo Credit: ETV Bharat) कारोनेशन प्रेस के स्वामी यशोदानंदन शुक्ल प्रकाशन का काम संभालते थे. खास बात यह थी कि पत्र के संस्थापक इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लेते थे. केवल गणेशशंकर विद्यार्थी को संपादन कार्य के लिए 30 रुपये मासिक मिलते थे. सीमित संसाधनों के बावजूद सभी ने मिलकर पत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था. आपसी मतभेदों के बीच भी जारी रहा 'प्रताप' का सफर: प्रकाशन शुरू होने के करीब चार महीने बाद ही पत्र को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा. यशोदानंदन शुक्ल से मतभेद होने के बाद उन्होंने 'प्रताप' की छपाई करने से मना कर दिया. ऐसे मुश्किल समय में बाबू नारायणप्रसाद अरोड़ा ने 750 रुपये और पंडित शिवनारायण मिश्र ने 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी.