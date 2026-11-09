9 नवंबर 1913 को शुरू हुआ था ऐतिहासिक साप्ताहिक 'प्रताप' का सफर, आजादी की लड़ाई में बना बुलंद आवाज
ऐतिहासिक साप्ताहिक पत्र 'प्रताप' के सफर, गणेशशंकर विद्यार्थी के योगदान और इसके संघर्षों की पूरी कहानी देखिए दीपेंद्र द्विवेदी की इस स्पेशल रिपोर्ट में...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 3:51 PM IST
कानपुर: भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में अपने साहसिक, निर्भीक और ओजस्वी तेवरों के लिए अलग पहचान बनाने वाले ऐतिहासिक साप्ताहिक समाचार पत्र 'प्रताप' का सफर 9 नवंबर 1913 को शुरू हुआ था. देवोत्थानी एकादशी यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी, संवत 1970 के दिन कानपुर के फीलखाना स्थित पीली कोठी के एक छोटे से हिस्से से इस पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था.
इस जगह का मासिक किराया महज चार रुपये था. अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी समेत चार प्रबुद्ध मित्रों की परिकल्पना से जन्मा 'प्रताप' आगे चलकर देश की आजादी और क्रांतिकारी विचारों की बुलंद आवाज बन गया.
चार मित्रों के संकल्प से रखी गई 'प्रताप' की नींव: कानपुर इतिहास समिति के महासचिव अनूप कुमार शुक्ल ने ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि साप्ताहिक 'प्रताप' की शुरुआत चार दूरदर्शी मित्रों ने मिलकर की थी. इनमें बाबू नारायणप्रसाद अरोड़ा, पंडित शिवनारायण मिश्र, यशोदानंदन शुक्ल और महान क्रांतिकारी एवं पत्रकार गणेशशंकर विद्यार्थी शामिल थे. पत्र के नामकरण के पीछे भी एक दिलचस्प और प्रेरणादायी कहानी है.
बाबू नारायणप्रसाद अरोड़ा ने महान साहित्यकार पंडित प्रतापनारायण मिश्र की स्मृति में पत्र का नाम 'प्रताप' रखने का सुझाव दिया था, जबकि गणेशशंकर विद्यार्थी ने इसे भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप से जोड़ा था. इन दोनों महापुरुषों के विचारों को पत्र के पहले अंक में भी जगह दी गई थी.
सीमित संसाधनों में शुरू हुआ था प्रकाशन का काम: शुरुआती दिनों में पत्र के प्रकाशन और संचालन के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. बाबू नारायणप्रसाद अरोड़ा ने छपाई के लिए 127 रुपये के टाइप यानी अक्षर मंगवाए थे. शुरुआती व्यवस्था में अरोड़ा जी मैनेजर की जिम्मेदारी संभालते थे, जबकि पंडित शिवनारायण मिश्र प्रेस से जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं देखते थे.
कारोनेशन प्रेस के स्वामी यशोदानंदन शुक्ल प्रकाशन का काम संभालते थे. खास बात यह थी कि पत्र के संस्थापक इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लेते थे. केवल गणेशशंकर विद्यार्थी को संपादन कार्य के लिए 30 रुपये मासिक मिलते थे. सीमित संसाधनों के बावजूद सभी ने मिलकर पत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था.
आपसी मतभेदों के बीच भी जारी रहा 'प्रताप' का सफर: प्रकाशन शुरू होने के करीब चार महीने बाद ही पत्र को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा. यशोदानंदन शुक्ल से मतभेद होने के बाद उन्होंने 'प्रताप' की छपाई करने से मना कर दिया. ऐसे मुश्किल समय में बाबू नारायणप्रसाद अरोड़ा ने 750 रुपये और पंडित शिवनारायण मिश्र ने 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी.
इस सहयोग से पीली कोठी में ही 'प्रताप' का अपना नया प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया. हालांकि, कुछ समय बाद एक विज्ञापन को लेकर गणेशशंकर विद्यार्थी और अरोड़ा जी के बीच भी वैचारिक मतभेद पैदा हो गए. इस विवाद को सुलझाने के लिए महाशय काशीनाथ, वेंकटेशनारायण तिवारी और पंडित ब्रह्मानंद ने मध्यस्थता की.
अरोड़ा जी ने विद्यार्थी जी को सौंप दी पत्र की जिम्मेदारी: महाशय काशीनाथ के समझाने और यह देखते हुए कि 'प्रताप' ही गणेशशंकर विद्यार्थी का एकमात्र सहारा था, बाबू नारायणप्रसाद अरोड़ा ने पत्र की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी. हालांकि, विद्यार्थी जी के आत्मीय व्यवहार और व्यवहारकुशलता ने बाद में इस दूरी को भी खत्म कर दिया. उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अरोड़ा जी को मनाया, जिसके बाद अरोड़ा जी ने फिर से तन-मन-धन से सहयोग करने का वचन दिया.
इस घटनाक्रम के बाद गणेशशंकर विद्यार्थी 'प्रताप' के संचालन और संपादन की मुख्य जिम्मेदारी संभालने लगे. समय के साथ पत्र के बेहतर संचालन और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 15 मार्च 1919 को पांच सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया गया.
1919 में बना ट्रस्ट, विद्यार्थी जी बने 'प्रताप' के प्रमुख सूत्रधार: इस ट्रस्ट में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, डॉ. जवाहरलाल रोहतगी, लाला फूलचंद जैन, शिवनारायण मिश्र और गणेशशंकर विद्यार्थी को शामिल किया गया था. इस तरह कई उतार-चढ़ाव और संघर्षों से गुजरते हुए गणेशशंकर विद्यार्थी 'प्रताप' के सर्वेसर्वा और मुख्य कर्ताधर्ता बन गए.
आगे चलकर 'प्रताप' ने अपनी निर्भीक और ओजस्वी लेखनी से देश के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई. यह पत्र सिर्फ समाचारों का माध्यम नहीं रहा, बल्कि आजादी, राष्ट्रप्रेम और जनचेतना की आवाज बनकर उभरा. भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में 'प्रताप' और गणेशशंकर विद्यार्थी का योगदान आज भी याद किया जाता है.
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