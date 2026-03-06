ETV Bharat / state

सीएम के कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक का अपमान! बोलने का मौका न मिलने से नाराज, जानिये पूरा मामला

टिहरी लेक फेस्टिवल के कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक ने लगाया पक्षपात का आरोप, मंच पर बोलने का मौका न देने पर विधायक ने जताई नाराजगी

Tehri Lake Festival 2026
मुख्यमंत्री से मिलने न देने पर गुस्साए लोग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 6, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
टिहरी: कोटी कॉलोनी झील क्षेत्र में 'हिमालयन O₂ द टिहरी लेक फेस्टिवल' का आयोजन हुआ. जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुंभारंभ किया तो दूसरी तरफ विरोध में देखने को मिला. तमाम मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया. जिससे वो वहीं पर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की. उधर, मंच पर बोलने का मौका न मिलने पर कांग्रेस विधायक खासे नाराज नजर आए.

दरअसल, प्रतापनगर से कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी में कार्यक्रम में बोलने का मौका न देने पर काफी नाराज दिखे. उन्होंने कार्यक्रम में पक्षपात का आरोप लगाया. उनका कहना था कि एक प्रोटोकॉल के हिसाब विधायक को सीएम के सामने अपनी समस्या रखने का एक अच्छा माध्यम के साथ उनका अधिकार भी था, लेकिन विपक्ष के विधायकों को बोलने का मौका नहीं दिया गया.

Tehri Lake Festival 2026
धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी समेत अन्य लोग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

कांग्रेस से क्यों लगता है डर? बीजेपी सरकार पक्षपात करते हुए कांग्रेस से दूर भगाने का काम करती दिखी. उनका कहना था कि कांग्रेस के विधायकों और लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है. ऐसे में मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूं कि उन्हें कांग्रेस की किस बात से डर लगता है? जो हर बार हर कार्यक्रम के मंच पर कांग्रेस के विधायकों को कार्यकर्ताओं को बोलते नहीं दिया जाता है, जो कि काफी शर्मनाक बात है.

"यह सरकार विरोधी दल के विधायकों से घबरा रही है. हम लोगों को मंच पर बोलने का मौका ही नहीं दे रही है. हम लोग मंच से क्षेत्र की मांग, समस्या और सुझाव रखना चाहते थे, लेकिन बोलने ही नहीं दिया गया. ऐसे में कैसे मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगा? बैठने को लेकर जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, वो भी गलत था. कोई भी अपनी कुर्सी पर अमर नहीं रहता है. हमें चाहिए कि परंपरा और नियमों के अनुसार ही काम करें."- विक्रम सिंह नेगी, कांग्रेस विधायक, प्रतापनगर

मुख्यमंत्री से मिलने न देने पर धरने पर बैठे सागर भंडारी: वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी नई टिहरी के बौराड़ी में टिहरी डैम से मिलने वाली 12 फीसदी रॉयल्टी के अधिकार, बिजली पानी के बिल निशुल्क करने को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के निकले.

PRATAP NAGAR MLA VIKRAM SINGH NEGI
कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

जैसे ही वो कोटी कॉलोनी के खांड खाला से आगे बढ़े, तभी पुलिस प्रशासन ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया और आगे जाने की अनुमति नहीं दी. पुलिस के रोके जाने से नाराज सागर भंडारी और उनके समर्थकों ने मौके पर ही मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने और अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया. वहीं, सागर भंडारी ने कहा कि उनकी मांगों को लेकर वो आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे.

