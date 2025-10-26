ETV Bharat / state

प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला, कहा 7 हत्या के आरोपी को डिप्टी सीएम बनाना युवाओं के साथ मजाक

प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर हमला कहा 7 लोगों के हत्या के आरोपी को नायक बताना दुर्भाग्यपूर्ण. प्रत्याशी नीरज सिंह के लिए किया प्रचार

शिवहर में प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 26, 2025 at 1:31 PM IST

शिवहर : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव प्रचार अभियान पूरे शबाव पर है. सभी पार्टियां अपने -अपने तरीके से अपनी पार्टी को बेस्ट और प्रतिद्ंदी पार्टियों की कमजोरी गिनाने में जुटी है. इसी कड़ी में शिवहर में प्रशांत किशोर (PK) ने प्रत्याशी जन सुराज पार्टी के नीरज सिंह के समर्थन मे प्रचार किया और इस दौरान एनडीए सरकार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला बोला.

प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला: शिवहर में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि “बिहार की राजनीति आज जिस स्थिति में पहुंच गई है, वहां 7 लोगों की हत्या के आरोपी को नायक बताया जा रहा है. यह वही व्यक्ति है जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर जेल से बाहर आया और बिना ट्रायल, सजा या बरी हुए उपमुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है.”

सम्राट चौधरी का उपमुख्यमंत्री होना बिहार के नौजवानों के साथ मजाक: प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि “ऐसे व्यक्ति को आप नायक कहेंगे या खलनायक? जनता सब समझ चुकी है कि यह बिहार के नौजवानों के साथ कितना बड़ा मजाक है”उन्होंने आगे कहा कि बिहार में बदलाव की लहर चल चुकी है और जनता इस बार विकल्प के तौर पर जन सुराज को अपना रही है. शिवहर में भी जान सुराज के प्रत्याशी नीरज सिंह विजयी होंगे.

प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला
14 तारीख को जन सुराज की बनेगी सरकार -PK: PK ने भरोसा दिलाया कि “14 तारीख को जन सुराज की सरकार बनेगी. इसके बाद बिहार के लोगों को मजबूरी में रोजगार या सम्मान की तलाश में राज्य छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा. यही हमारा संकल्प है – एक ऐसा बिहार, जहां शासन जनता का और व्यवस्था सुशासन की हो.

PK के रोड शो के दौरान उमड़ा जनसैलाब: रोड शो के दौरान PK के समर्थन में भारी जनसमूह उमड़ा. लोगों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया और “इस बार जन सुराज सरकार” के नारे लगाए. प्रत्याशी एवं जन सुराज कार्यकर्ता इस भीड़ को देखकर उत्साहित दिखे और कहा कि शिवहर की जनता परिवर्तन के मूड में है.

PK के रोड शो के दौरान उमड़ा जनसैलाब
रोड शो के दौरान 2 किलोमीटर तक लगा जाम: रोड शो के दौरान तकरीबन 2 किलोमीटर तक सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई काफी संख्या में जन सुराज के समर्थक सड़क पर उतर आए थे. इस दौरान पार्टी प्रत्याशी नीरज सिंह समेत कई जन सुराज नेता मौजूद थे.

